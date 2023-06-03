Власти Белгородской области подтвердили, что родители платили за отправку детей в другой регион. При этом они назвали поездку плановой

Глава Шебекинского городского округа Белгородской области Владимир Жданов подтвердил, что родители платили за отправку детей в лагерь. Он опубликовал пост в своем телеграм-канале.

При этом Жданов отметил, что отправка 300 детей в лагерь 31 мая «никаким образом не была связана с событиями последних дней». Он заявил, что это «плановый оздоровительный отдых», о котором в 2022 году договорился губернатор Вячеслав Гладков.

Глава Шебекинского округа сообщил, что путевки предоставлены бесплатно, однако «факт оплаты родителями перевозки на автобусах в 1 867 рублей, действительно, был».

По его словам, большинство родителей решило, что дети поедут не на школьных автобусах «ПАЗ», а на больших комфортабельных автобусах, которые заказываются у коммерческой организации. Жданов отметил, что родители договорились самостоятельно оплатить автобусы.

«К сожалению, плановая отправка детей в лагеря совпала с массовыми обстрелами нашего родного края и отселением жителей. Поэтому понимаю, что в данный момент эта сумма будет важна в каждом семейном бюджете, — сообщил Жданов, пообещав вернуть родителям деньги в течение недели.

Жители Шебекино ранее сообщали в комментариях к посту главы округа во «Вконтакте», что они заплатили по 3000 рублей за отправку детей в лагерь.

Сегодня 600 детей из Грайворонского и Шебекинского городских округов «отправились на летний отдых». 300 человек уехали в Калужскую область, еще столько же — в Ярославскую. 31 мая из региона отправили 300 школьников в детский оздоровительный лагерь «Ландыш» в Воронежской области.