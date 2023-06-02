Как война пришла в Шебекино

Шебекино — город в Белгородской области на границе с Украиной. Из-за участившихся обстрелов там объявили эвакуацию. Две женщины погибли, ещё двое мужчин в тяжёлом состоянии и это только за 2 июня, по данным местных властей. Счет пострадавших идет на десятки.
Всего по Шебекинскому городскому округу было выпущено 850 единиц боеприпасов, заявили власти. Повреждения получили 3 административных здания, общежитие, 10 предприятий и коммерческих объектов.
О жизни под обстрелами, эвакуации и настроениях местных мы поговорили с корреспондентом «Новой газеты Европа», который работает на месте событий. Также мы поговорили с местными жителями, которые смогли эвакуироваться.
В целях безопасности мы не показываем лица героев, их голоса изменены.
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Шебекино — город в Белгородской области на границе с Украиной. Из-за участившихся обстрелов там объявили эвакуацию. Две женщины погибли, ещё двое мужчин в тяжёлом состоянии и это только за 2 июня, по данным местных властей. Счет пострадавших идет на десятки.
Всего по Шебекинскому городскому округу было выпущено 850 единиц боеприпасов, заявили власти. Повреждения получили 3 административных здания, общежитие, 10 предприятий и коммерческих объектов.
О жизни под обстрелами, эвакуации и настроениях местных мы поговорили с корреспондентом «Новой газеты Европа», который работает на месте событий. Также мы поговорили с местными жителями, которые смогли эвакуироваться.
В целях безопасности мы не показываем лица героев, их голоса изменены.
Делайте «Новую» вместе с нами!
В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.