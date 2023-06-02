Как война пришла в Шебекино

Шебекино — город в Белгородской области на границе с Украиной. Из-за участившихся обстрелов там объявили эвакуацию. Две женщины погибли, ещё двое мужчин в тяжёлом состоянии и это только за 2 июня, по данным местных властей. Счет пострадавших идет на десятки.

Всего по Шебекинскому городскому округу было выпущено 850 единиц боеприпасов, заявили власти. Повреждения получили 3 административных здания, общежитие, 10 предприятий и коммерческих объектов.

О жизни под обстрелами, эвакуации и настроениях местных мы поговорили с корреспондентом «Новой газеты Европа», который работает на месте событий. Также мы поговорили с местными жителями, которые смогли эвакуироваться.

В целях безопасности мы не показываем лица героев, их голоса изменены.