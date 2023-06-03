Жители Шебекино сообщили, что власти Белгородской области эвакуируют детей за деньги

Жители Шебекино написали в комментариях к посту главы округа Владимира Жданова во «Вконтакте», что за эвакуацию детей им пришлось заплатить по 3000 рублей. На это обратил внимание телеграм-канал «Можем объяснить».

«Крик души!!! Слава богу, вчера отправила детей в лагерь в Воронежскую область. Чего стоило добиться того, чтобы попасть в списки! Обещали все бесплатно будет, а в последний момент сказали, что надо доплатить за проезд. И так за двоих 6 тысяч рублей пришлось заплатить…. пришлось выложить последнее что было», — написала одна из жительниц Шебекино.

«Можем объяснить» отмечает, что информацию о сборе денег подтвердили еще две местных жительницы.

В ответ на один из комментариев Жданов заявил, что «такое решение принято, чтобы не везти детей на школьном автобусе на дальнее расстояние». Однако в разговоре с журналистами он начал отрицать, что с родителей собирают деньги.