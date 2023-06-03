Жители Шебекино сообщили, что власти Белгородской области эвакуируют детей за деньги

Жители Шебекино написали в комментариях к посту главы округа Владимира Жданова во «Вконтакте», что за эвакуацию детей им пришлось заплатить по 3000 рублей. На это обратил внимание телеграм-канал «Можем объяснить».
«Крик души!!! Слава богу, вчера отправила детей в лагерь в Воронежскую область. Чего стоило добиться того, чтобы попасть в списки! Обещали все бесплатно будет, а в последний момент сказали, что надо доплатить за проезд. И так за двоих 6 тысяч рублей пришлось заплатить…. пришлось выложить последнее что было», — написала одна из жительниц Шебекино.
«Можем объяснить» отмечает, что информацию о сборе денег подтвердили еще две местных жительницы.
В ответ на один из комментариев Жданов заявил, что «такое решение принято, чтобы не везти детей на школьном автобусе на дальнее расстояние». Однако в разговоре с журналистами он начал отрицать, что с родителей собирают деньги.
Скрин: комментарии на странице Владимира Жданова во «Вконтакте»
На странице Белгородской области во «Вконтакте» говорится, что сегодня 600 детей из Грайворонского и Шебекинского городских округов «отправились на летний отдых». 300 человек уехали в Калужскую область, еще столько же — в Ярославскую. Их проводил губернатор Вячеслав Гладков.
31 мая из региона отправили 300 школьников в детский оздоровительный лагерь «Ландыш» в Воронежской области.
«В течение всего летнего сезона дети из Белгородской области смогут отдохнуть в Пензенской, Калужской, Ярославской областях, а также в Ставропольском крае, Санкт-Петербурге и Республике Крым. В первую очередь отдыхать за пределы области отправятся ребята из приграничных сел, а также из Шебекинского и Грайворонского городских округов», — сообщалось в канале правительства Белгородской области.
Жители Шебекино написали в комментариях к посту главы округа Владимира Жданова во «Вконтакте», что за эвакуацию детей им пришлось заплатить по 3000 рублей. На это обратил внимание телеграм-канал «Можем объяснить».
«Крик души!!! Слава богу, вчера отправила детей в лагерь в Воронежскую область. Чего стоило добиться того, чтобы попасть в списки! Обещали все бесплатно будет, а в последний момент сказали, что надо доплатить за проезд. И так за двоих 6 тысяч рублей пришлось заплатить…. пришлось выложить последнее что было», — написала одна из жительниц Шебекино.
«Можем объяснить» отмечает, что информацию о сборе денег подтвердили еще две местных жительницы.
В ответ на один из комментариев Жданов заявил, что «такое решение принято, чтобы не везти детей на школьном автобусе на дальнее расстояние». Однако в разговоре с журналистами он начал отрицать, что с родителей собирают деньги.
Скрин: комментарии на странице Владимира Жданова во «Вконтакте»
На странице Белгородской области во «Вконтакте» говорится, что сегодня 600 детей из Грайворонского и Шебекинского городских округов «отправились на летний отдых». 300 человек уехали в Калужскую область, еще столько же — в Ярославскую. Их проводил губернатор Вячеслав Гладков.
31 мая из региона отправили 300 школьников в детский оздоровительный лагерь «Ландыш» в Воронежской области.
«В течение всего летнего сезона дети из Белгородской области смогут отдохнуть в Пензенской, Калужской, Ярославской областях, а также в Ставропольском крае, Санкт-Петербурге и Республике Крым. В первую очередь отдыхать за пределы области отправятся ребята из приграничных сел, а также из Шебекинского и Грайворонского городских округов», — сообщалось в канале правительства Белгородской области.