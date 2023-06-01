Глава Белгородской области: при обстреле Шебекино пострадали пять человек, одному из них оторвало руку

При обстреле Шебекино Белгородской области пострадали пять человек, одному из них оторвало руку, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Над Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны.

«Сегодняшняя ночь для Шебекино вновь напряженная. Обстрел Вооруженными силами Украины шел на протяжении часа. <…> Один мужчина с травматической ампутацией левой верхней конечности, состояние тяжелое. Второй пострадавший с контузией обратился в центральную районную больницу самостоятельно. Мужчина в состоянии средней степени тяжести», — отчитался Гладков. Их отправили в городскую больницу Белгорода №2.

Глава региона утверждает, что ВСУ обстреливали центр и окраины города из «Града» в полночь, в 3:40 и в 5:15 утра. По уточненным данным, среди раненых — сотрудник полиции с открытым переломом плечевой кости, охранник моста, две женщины с осколочными ранениями верхних и нижних конечностей, а также мужчина, «который находится без сознания с множественными осколочными ранениями».

По словам губернатора, в результате обстрела загорелся частный жилой дом, также загорелась кровля одного из административных зданий, в другом здании осколками снаряда посечен фасад и выбиты окна. «Поступают звонки о многочисленных повреждениях окон и балконов в частных и многоквартирных домах, есть дома с пробитыми от снарядов стенами», — заявил Гладков.