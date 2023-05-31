Новообразование

В прошлую пятницу 26 мая в России прошли первые Единые государственные экзамены — по географии, литературе и химии. Экзаменационная кампания в этом году оказалась сильно политизированной — и не только из-за споров вокруг тестов по географии и истории. Дети из приграничных российских районов от вопросов геополитики страдают в прямом смысле: на экзамены они вынуждены пробираться буквально под обстрелами. А школьники на так называемых «присоединенных территориях» после бомбежек переживают новый вид стресса под названием ЕГЭ.

В понедельник 29 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков запретил движение колонн школьных автобусов и призвал возить детей на экзамены в легковушках. Причина — продолжающиеся массовые обстрелы приграничных регионов. В аппарате губернатора полагают, что школьные автобусы станут мишенью для украинской армии.

Автобусы в Шебекино. Фото: скрин видео

«Люди очень переживают по поводу движения детей в автобусах. Конечно, никаких движений колонн не должно быть. Запрещаю! Давайте вывозить детей из Шебекина легковым транспортом. Сажаем в автобусы в Белгороде, они двигаются до места сдачи экзаменов в автобусах. Так же возвращаются домой. У кого есть свои машины, довезут. У кого нет, есть машины легковые в администрации. Если надо, возьмите мою», — цитирует Гладкова ТАСС. За сутки, по данным телеграм-канала губернатора, в Шебекинский район «прилетело» 116 раз: минометы, дроны… БПЛА принесли два взрывных устройства. Жертв нет: приграничные поселки эвакуированы. Что-то такое, видимо, ожидалось, потому что еще в апреле 2023 года Владимир Путин подписал закон об особом порядке итоговой аттестации в приграничных областях.

Этот «особый порядок» позволил руководителям регионов самостоятельно определять школы, которые в этом году могут обойтись без ЕГЭ.

Всего в России таких школ нашлось 413, в Белгородской области — 284. Документ об образовании там можно будет получить по итогам внутришкольной аттестации. Его вполне достаточно для поступления в среднеспециальные заведения. А тем, кто собрался поступать в вузы, дали выбор: либо всё-таки попытаться сдать ЕГЭ, пробравшись к месту их проведения, либо готовиться к вступительным экзаменам самих вузов. Экзамены по химии, литературе и географии в пятницу 26 мая прошли без эксцессов. Но после массированной атаки на Белгородскую область в ночь с субботы на воскресенье власти региона приняли решение в многострадальном Шебекинском районе перенести экзамен по русскому языку с 29 мая на вторник 30-го.

На оккупированных территориях, которые Россия теперь считает своими, ЕГЭ также можно сдавать по желанию. В Рособрнадзоре ссылаются на опыт присоединения Крыма и Севастополя, где сначала ЕГЭ был делом добровольным. Потом сделали обязательными только математику и русский, а полноценная сдача ЕГЭ на полуострове была введена только в 2019 году. Теперь выпускникам из Херсонской и Запорожской областей, готовым попробовать свои силы в системе российского образования, предложено сдавать ЕГЭ в Крыму (по данным «РИА Новости», в Запорожской области такое желание изъявили примерно 100 человек). Там же (или в Ростовской области — на выбор) предлагают сдавать экзамены школьникам из Донецкой и Луганской «народных республик». «Министр образования и науки ДНР» Ольга Каплунова 25 мая в своем телеграм-канале сообщила, что 85 школьников из «ДНР» были централизованно отправлены в Ростовскую область, чтобы пройти испытания 26 мая. Остальные 56 выпускников, которые решили получить сертификат с внутришкольной аттестацией вместо диплома с результатами ЕГЭ, остались сдавать экзамены на родине. Сами экзамены тоже преподнесли сюрпризы.

Ожидаемой была стыдливая суета российских чиновников вокруг политической карты России, без которой, разумеется, экзамен по географии сдать будет трудно. В демонстрационной версии контрольно-измерительных материалов (КИМ) к выпускным экзаменам 2022/2023 учебного года на карте России никаких «вновь присоединенных» территорий не было. Рособрнадзор пояснил, что демоверсии КИМов согласовывались и «подписывались в печать» летом 2022 года, до проведения так называемых «референдумов о присоединении».

После обрушившейся критики чиновники пообещали, что на ЕГЭ выпускники получат карты с «актуальными границами Российской Федерации».

Буквально за сутки до экзамена Госдума одобрила закон о штрафах за распространение карт, которые оспаривают территориальную целостность России. Закон еще не вступил в силу, но, перестраховываясь, чиновники Рособрнадзора нашли решение проблемы: тестовые задания ЕГЭ по географии 26 мая проводились без карт. Суть фокуса заключалась в том, что для оценки результатов экзамена ученик предоставлял лишь свои ответы, не нанося их на карту. Эту информацию нам подтвердил один из руководителей частного центра подготовки к ЕГЭ, которому о ходе испытания рассказали школьники: — Они просто КИМы выдавали отдельно от карт, — рассказал специалист на условиях анонимности. — Где-то сначала раздали КИМы, потом карты, где-то наоборот. Потом собрали. На картах Россия была в привычных границах, правда, с Крымом. То есть так, как мы и готовились с детьми по сборникам тестов, так было и на экзаменах. Это и понятно: где, интересно, они проведут западную границу? По линии фронта? Вопросов о «присоединенных территориях» не было, конечно, и быть не могло. В учебниках ничего такого нет, а экзамен не может выходить за рамки образовательной программы. В следующем году посмотрим, что они там «дорисуют».

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Другая дисциплина, пострадавшая от «спецоперации» в Украине, — это история. Единый экзамен по ней запланирован на 5 июня. Еще в апреле чиновники пообещали, что обязательно включат в учебник материал об СВО и истории возникновения Украины и будут спрашивать на экзаменах. Но поскольку в действующем образовательном стандарте таких тем нет, на нынешних экзаменах школьникам, похоже, удастся избежать этих вопросов. Тем более что ответы на них до сих пор не смогли внятно сформулировать даже в администрации президента. — По Крыму на экзамене используется тестовый вопрос. Что-то вроде: «Вот есть знаковые события: распад СССР, присоединение Крыма — соедините их стрелочками с нужными датами». Но в предыдущие годы вопрос по Крыму на экзаменах не встречался. При этом Крым есть в программе, но только в сокращенном виде, — говорит историк Алексей Гусев.

— История у нас вообще преподается с чрезмерным упором на знание фактуры, а не на умение рассуждать. Даже отличники крайне плохо подготовлены к историческому рассуждению,

их учат только зубрить и запоминать. Факты — это хорошо, конечно. Но мы живем в эпоху, когда знание фактов — это вопрос пары нажатий на экране смартфона. К тому же, говорит Гусев, экзамен по истории в последние годы был серьезно упрощен: — Убрали сочинение в ковидный год. Без сочинения экзамен практически стал тестом. По моим наблюдениям, упрощается и структура экзамена, знания заменяются зубрежкой. Очень мало вопросов о причинно-следственных связях. Да и самих вопросов стало меньше, — рассказывает историк.

Специалисты по подготовке к естественно-научным испытаниям упрощений не увидели. Так, по словам ростовского педагога, преподающего математику, пробный экзамен в апреле этого года, на который решились его ученики, преподнес неприятный сюрприз. — Мы готовим детей по КИМам, которые получаем в начале года. А на пробном экзамене вдруг появились задания, которых в текущих КИМах не было. По нашим оценкам, это были вопросы, уместные для студентов первого курса, — объясняет специалист.

Валерий Фальков. Фото: Министерство науки и высшего образования РФ

Педагог говорит, что похожая история случилась и на экзамене по химии. По его словам, ученики и их родители восприняли такое «нововведение» как попытку усложнить сдачу профильных предметов. В приватных разговорах они связывают это с увеличением количества так называемых «льготников» из отвоевавших, кто теперь претендует на места в вузах.

Об этом увеличении еще в апреле предупредил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. По его словам,

в рамках отдельной квоты по программам бакалавриата и специалитета в вузы на бюджет смогут поступать Герои России, полные кавалеры ордена Мужества, а также дети военнослужащих — участников спецоперации.

Причем в некоторых случаях они могут быть зачислены без результатов ЕГЭ: если, например, их родители погибли или получили ранения в ходе СВО. В отдельную категорию министр выделил детей военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях в иностранных государствах.