Гладков: во время нападения на Белгородскую область боец Преображенского батальона погиб от выстрела в голову

В результате нападения на Белгородскую область 22 мая погиб командир отделения Преображенского батальона. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Только что получил информацию, что причиной смерти мирного жителя, погибшего во время захода ДРГ на территорию Грайворонского округа, явился выстрел в голову, а не осколочное ранение», — сказал Гладков.
Мирным жителем губернатор назвал командира отделения Преображенского батальона Юрия Горевого. По словам Гладкова, погибший не был военнослужащим.
Несмотря на это, из областного бюджета его семье выплатят 3 млн рублей. Столько же выплачивают при гибели военнослужащих. Несовершеннолетняя дочь погибшего будет получат по 50 тысяч рублей в месяц вплоть до своего 21-го дня рождения. Такая же выплата положена детям «погибших членов самообороны».
22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области, по словам местных властей, зашла «диверсионно-разведывательная группа ВСУ». Сообщалось, что в приграничных населенных пунктах шли бои, а на КПП «Грайворон» заехала украинская бронетехника.
При эвакуации жителей Грайворонского округа Белгородской области скончалась женщина 1941 года рождения. Всего в результате нападения были ранены 12 человек.
СК РФ возбудил дело по шести статьям, в том числе о терроризме. В области был введен режим «контртеррористической операции».
Министерство обороны РФ отчиталось об уничтожении более 70 диверсантов, проникших на территорию Белгородской области.
В результате нападения на Белгородскую область 22 мая погиб командир отделения Преображенского батальона. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Только что получил информацию, что причиной смерти мирного жителя, погибшего во время захода ДРГ на территорию Грайворонского округа, явился выстрел в голову, а не осколочное ранение», — сказал Гладков.
Мирным жителем губернатор назвал командира отделения Преображенского батальона Юрия Горевого. По словам Гладкова, погибший не был военнослужащим.
Несмотря на это, из областного бюджета его семье выплатят 3 млн рублей. Столько же выплачивают при гибели военнослужащих. Несовершеннолетняя дочь погибшего будет получат по 50 тысяч рублей в месяц вплоть до своего 21-го дня рождения. Такая же выплата положена детям «погибших членов самообороны».
22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области, по словам местных властей, зашла «диверсионно-разведывательная группа ВСУ». Сообщалось, что в приграничных населенных пунктах шли бои, а на КПП «Грайворон» заехала украинская бронетехника.
При эвакуации жителей Грайворонского округа Белгородской области скончалась женщина 1941 года рождения. Всего в результате нападения были ранены 12 человек.
СК РФ возбудил дело по шести статьям, в том числе о терроризме. В области был введен режим «контртеррористической операции».
Министерство обороны РФ отчиталось об уничтожении более 70 диверсантов, проникших на территорию Белгородской области.