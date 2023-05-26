Гладков: во время нападения на Белгородскую область боец Преображенского батальона погиб от выстрела в голову

В результате нападения на Белгородскую область 22 мая погиб командир отделения Преображенского батальона. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Только что получил информацию, что причиной смерти мирного жителя, погибшего во время захода ДРГ на территорию Грайворонского округа, явился выстрел в голову, а не осколочное ранение», — сказал Гладков.

Мирным жителем губернатор назвал командира отделения Преображенского батальона Юрия Горевого. По словам Гладкова, погибший не был военнослужащим.

Несмотря на это, из областного бюджета его семье выплатят 3 млн рублей. Столько же выплачивают при гибели военнослужащих. Несовершеннолетняя дочь погибшего будет получат по 50 тысяч рублей в месяц вплоть до своего 21-го дня рождения. Такая же выплата положена детям «погибших членов самообороны».