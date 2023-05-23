Белгородский губернатор: в результате нападения на область ранены 12 мирных жителей

Как заявил Гладков, обстрел ведется из минометов и РЗСО. В 14 населенных пунктах отсутствует свет, повреждены 29 частных жилых домов и три машины.

«Зачистка территории от последствий продолжается», — добавил он. По его словам, отселены жители Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымено, Мокрая Орловка, Глотово, Гора Подол, Замостье, Сподарюшено.

За прошедшие сутки в результате обстрелов населенных пунктов в Белгородской области были ранены 12 мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области, по словам местных властей, зашла «диверсионно-разведывательная группа ВСУ». Сообщалось, что в приграничных населенных пунктах шли бои, а на КПП «Грайворон» заехала украинская бронетехника. При эвакуации жителей Грайворонского округа Белгородской области скончалась женщина 1941 года рождения.

СК РФ возбудил дело по шести статьям, в том числе о терроризме. В области был введен режим «контртеррористической операции», что подразумевает запрет на распространение любой информации, кроме той, что исходит из официальных источников.

В Украине заявили, что атаку проводят Легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус».