Власти Донецкой области сообщили о ранении двоих человек в результате ракетного удара по Авдеевке

В результате ракетного удара по Авдеевке в Донецкой области пострадали два человека. Об этом заявил глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко.
Фото: телеграм-канал Павла Кириленко
По данным Кириленко, в городе до сих пор остаются 1700 человек.
«Возможности и средства для эвакуации есть. Все граждане должны покинуть зону активных боевых действий. Жизнь — бесценна. Эвакуируйтесь!», — призвал он.
Фото: телеграм-канал Павла Кириленко
Также власти сообщили об ударе по Торецку. По предварительным данным, никто не пострадал.
«Повреждена школа, в которой расположен Пункт несокрушимости, пристройка к храму и многоэтажки в радиусе 100 метров от эпицентра. По предварительной информации, враг применил авиабомбу», — отметил Кириленко.
Фото: телеграм-канал Павла Кириленко
22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области, по словам местных властей, зашла «диверсионно-разведывательная группа ВСУ». Сообщалось, что в приграничных населенных пунктах шли бои, а на КПП «Грайворон» заехала украинская бронетехника. При эвакуации жителей Грайворонского округа Белгородской области скончалась женщина 1941 года рождения.
СК РФ возбудил дело по шести статьям, в том числе о терроризме. В области был введен режим «контртеррористической операции».
Министерство обороны РФ отчиталось об уничтожении более 70 диверсантов, проникших на территорию Белгородской области.
В результате ракетного удара по Авдеевке в Донецкой области пострадали два человека. Об этом заявил глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко.
Фото: телеграм-канал Павла Кириленко
По данным Кириленко, в городе до сих пор остаются 1700 человек.
«Возможности и средства для эвакуации есть. Все граждане должны покинуть зону активных боевых действий. Жизнь — бесценна. Эвакуируйтесь!», — призвал он.
Фото: телеграм-канал Павла Кириленко
Также власти сообщили об ударе по Торецку. По предварительным данным, никто не пострадал.
«Повреждена школа, в которой расположен Пункт несокрушимости, пристройка к храму и многоэтажки в радиусе 100 метров от эпицентра. По предварительной информации, враг применил авиабомбу», — отметил Кириленко.
Фото: телеграм-канал Павла Кириленко
22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области, по словам местных властей, зашла «диверсионно-разведывательная группа ВСУ». Сообщалось, что в приграничных населенных пунктах шли бои, а на КПП «Грайворон» заехала украинская бронетехника. При эвакуации жителей Грайворонского округа Белгородской области скончалась женщина 1941 года рождения.
СК РФ возбудил дело по шести статьям, в том числе о терроризме. В области был введен режим «контртеррористической операции».
Министерство обороны РФ отчиталось об уничтожении более 70 диверсантов, проникших на территорию Белгородской области.