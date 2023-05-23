Власти Донецкой области сообщили о ранении двоих человек в результате ракетного удара по Авдеевке

В результате ракетного удара по Авдеевке в Донецкой области пострадали два человека. Об этом заявил глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко.

По данным Кириленко, в городе до сих пор остаются 1700 человек.

«Возможности и средства для эвакуации есть. Все граждане должны покинуть зону активных боевых действий. Жизнь — бесценна. Эвакуируйтесь!», — призвал он.