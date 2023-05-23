Что происходит в Белгороде?

22 мая российские власти сообщили о вторжении в Белгородскую область «диверсионно-разведывательной группы ВСУ». По словам губернатора Гладкова, 12 человек ранены. В спецвыпуске подкаста «Что нового?» мы поговорили со специальным корреспондентом «Новой газеты Европа» Георгием Александровым. Почему российские власти не были готовы к такому сценарию?

Как эвакуируют местных жителей? Что такое режим КТО?

Как проводится спецоперация? И что известно о пострадавших?

*Источник Георгия Александрова в ВС РФ сообщил, что к месту событий стянуты силы мотострелков (около 3200 бойцов и 20 единиц техники) и армейского спецназа (около 1 тысячи человек и 40 единиц техники). В Белгородскую область направлены сотрудники Альфы и Вымпела ЦСН ФСБ. Операция не завершена.

UPD Минобороны: «В ходе контртеррористической операции в Белгородской области националистические офрмирования были заблокированы и разгромлены».

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