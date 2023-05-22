Председателя «Центра исторической памяти» Александра Чернышова арестовали до 11 июля

Ленинский районный суд Перми отправил в СИЗО Члена пермского «Мемориала» и председателя «Центра исторической памяти» Александра Чернышова. Об этом сообщает «Говорит НеМосква» и телеграм-канал «Пермь 36,6».

Чернышов будет находится под арестом как минимум до 11 июля. Такую меру пресечения ему просила назначить ФСБ.

Чернышов и экс-глава пермского «Мемориала» Роберт Латыпов проходят в качестве подозреваемых по делу о покушении на контрабанду культурных ценностей (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК). По данным следствия, они попытались вывезти из России в Германию архивные документы, которые «представляют культурную и историческую ценность».

На следующий день после того, как стало известно, что ФСБ возбудила дело, в рамках него прошли обыски как минимум у семи человек, среди которых были члены пермского «Мемориала», юристы, правозащитники, члены Совета по правам человека при президенте, а также журналистка.

Чернышова утром 5 мая сняли с рейса и задержали в аэропорту Шереметьево. После этого его арестовали на 15 суток по делу о мелком хулиганстве.

В марте у Чернышова и других активистов пермского «Мемориала» прошли обыски и изъятия. Нескольких человек задержали.