В Шереметьево сняли с рейса и задержали сотрудника пермского «Центра исторической памяти» Александра Чернышова

Утром 5 мая в аэропорту Шереметьево сняли с рейса и задержали сотрудника пермского «Центра исторической памяти» Александра Чернышова, сообщили в обществе «Мемориал».

Предположительно задержание связано с делом о вывозе архива пермского «Мемориала».

В марте у Чернышова и других активистов пермского «Мемориала» прошли обыски и изъятия. «В ходе всех этих "мероприятий" силовики не представили никаких постановлений и не выдали копий протоколов обысков, "осмотров" и допросов, "бесед". Адвокатов вызвать никому не позволили», — рассказали тога в организации.