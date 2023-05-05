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В Шереметьево сняли с рейса и задержали сотрудника пермского «Центра исторической памяти» Александра Чернышова

Утром 5 мая в аэропорту Шереметьево сняли с рейса и задержали сотрудника пермского «Центра исторической памяти» Александра Чернышова, сообщили в обществе «Мемориал».

Предположительно задержание связано с делом о вывозе архива пермского «Мемориала».

В марте у Чернышова и других активистов пермского «Мемориала» прошли обыски и изъятия. «В ходе всех этих "мероприятий" силовики не представили никаких постановлений и не выдали копий протоколов обысков, "осмотров" и допросов, "бесед". Адвокатов вызвать никому не позволили», — рассказали тога в организации.

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21 марта в Москве против председателя совета правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова возбудили уголовное дело о «дискредитации» российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК), а в офисах организации и у других сотрудников и их родственников прошли обыски. Орлову предъявили обвинение и избрали подписку о невыезде в качестве меры пресечения.

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