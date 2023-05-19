ФСБ обвинила экс-главу пермского «Мемориала» и председателя «Центра исторической памяти» в покушении на контрабанду культурных ценностей

ФСБ возбудила уголовное дело о покушении на контрабанду культурных ценностей против экс-главы пермского «Мемориала» Роберта Латыпова и председателя «Центра исторической памяти» Александра Чернышова, сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу.

Дело возбудили по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК. Как утверждают силовики, бывший руководитель пермского краевого отделения «Мемориала» и председатель «Центра исторической памяти» попытались вывезти из России в Германию архивные документы, которые «представляют культурную и историческую ценность».

В ФСБ не уточнили имена фигурантов дела, однако в «ОВД-Инфо» уточнили, что речь идет о Латыпове и Чернышове.

Сегодня утром силовики провели обыски как минимум у семи человек, среди которых были члены пермского «Мемориала», юристы, правозащитники, члены Совета по правам человека при президенте, а также журналистка.