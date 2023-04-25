«Всё это сделали не русские»

21 апреля стало известно, что в Кудымкарском районе Пермского края был снесен памятник полякам и литовцам, репрессированным в 30-е и 40-е годы. Памятник был установлен в 2016 году на частные деньги. Единственная причина уничтожения памятника, по мнению региональных активистов «Мемориала», связана с национальностью погибших. Это не первый случай, когда российские власти провоцируют уничтожение мемориальных объектов, связанных с польскими гражданами. Переписывать историю в угоду политической конъюнктуре — это фирменный стиль диктатуры. «Новая-Европа» публикует статью историка Сергея Романова о том, как российская пропаганда раз за разом атакует память о Катынском преступлении.
«Катынское преступление» — собирательный термин, ныне обозначающий расстрел в 1940 году НКВД СССР по решению Политбюро ЦК ВКП(б) почти 22 тысяч польских граждан, как военнопленных, так и узников тюрем. Берет свое начало с обнародования немцами в 1943 году факта обнаружения в Катынском лесу под Смоленском могил польских военнопленных из Козельского лагеря (их было там расстреляно более 4000). Позже выяснится, что казни проводились и в других местах на территории РСФСР, БССР, УССР.
До 1990 года СССР официально обвинял в преступлении немцев, но в апреле 1990 года Горбачёв был вынужден признать советскую вину — правда, в урезанном виде: в расстреле обвинялись лишь «Берия, Меркулов и их подручные», а не высшее руководство во главе со Сталиным. Горбачёв также предпочел умолчать о документах о расстреле, в частности, о решении Политбюро. Их в 1992 году обнародуют с разрешения Ельцина.
Амбивалентная позиция Горбачёва стала в каком-то смысле прообразом российской позиции по Катынскому преступлению, пусть еще в достаточно невинной форме. Принятое к производству в 1990 году Главной Военной прокуратурой (ГВП) уголовное дело № 159, в ходе которого были получены ценнейшие сведения о преступлении, было со временем по сугубо политическим причинам сведено почти на нет. Дело закрыто в 2004 году, решение по делу с подробностями преступления засекретили, выводы известны из кратких сообщений ГВП.
Письмо из Военной прокуратуры обществу Мемориал. Фото: Wikimedia Commons
ГВП квалифицировала вину неназванных «конкретных высокопоставленных должностных лиц СССР… как превышение власти, имевшее тяжелые последствия при наличии особо отягчающих обстоятельств». Было признано, что тройка приговорила к расстрелу 14542 польских гражданина (узники тюрем здесь, очевидно, проигнорированы), при этом «достоверно установлена гибель в результате исполнения решений тройки 1803 польских военнопленных». Число это было получено нехитрым сложением результатов всех частичных, маломасштабных эксгумаций ГВП (польские эксгумации были проигнорированы) и количеством трупов, эксгумированных советской комиссией в 1944 году (1380), причем ГВП об этом прямо не заявляла. Таким образом, хотя ГВП де-факто и признала НКВД виновным в расстреле польских военнопленных, в том числе и в Катынском лесу, но умело завуалировала этот факт.
Кратковременный перелом в этой политике случился после смоленской катастрофы 2010 года (крушение самолета Ту-154М с правительственной делегацией Польши во главе с президентом Лехом Качиньским. — Прим. ред.), когда и тогдашний президент Медведев, и тогдашний премьер Путин открыто признали советскую вину, и, в частности, вину Сталина, в гораздо более широком масштабе. Госдума же приняла целое заявление по этому поводу, в котором в целом верно была описана Катынская трагедия.
При этом российская власть не забывала привязывать Катынский расстрел к судьбе советских военнопленных 1920 года, погибших в польских лагерях, — правда, в основном от голода и эпидемий (по польским оценкам, их погибло до 18 тысяч, по минимально адекватным российским — до 28 тысяч). Путин, например, заявил, что по его мнению «Сталин чувствовал свою личную ответственность и совершил этот расстрел из чувства мести», поскольку «по последним данным, от голода, болезней в польском плену умерло 32 тысячи» красноармейцев. При этом нет никаких достоверных доказательств того, что Сталина хоть как-то волновала судьба военнопленных 1920 года, и в советской пропаганде эта тема отсутствовала.
Несмотря на официальные признания, Россия отказалась реабилитировать расстрелянных, а почти все последующие годы как на официальных интернет-ресурсах, так и в телепередачах было «разрешено» ставить ответственность советской стороны под вопрос, причем чем дальше, тем больше. В 2020 году с фасада Тверского государственного медицинского университета демонтировали мемориальные таблички в память о репрессированных советских гражданах и расстрелянных в этом здании польских военнопленных. Произошло это по совершенно безграмотному требованию местной прокуратуры, просто проигнорировавшей ключевые доказательства, сославшись на данные, в основном не имевшие к делу отношения.
Подписание советско-польской декларации. За спиной Иосифа Сталина стоят: Сикорский, посол Станислав Кот, генерал Андерс. Фото: Wikimedia Commons, ISBN 8321402968,
В том же году, в день 80-летия принятия Политбюро расстрельного решения, пропагандистский ресурс «РИА Новости» выпустил интервью 2020 года с катынским отрицателем Владиславом Шведом. В 2021-м на когда-то респектабельном сайте «Электронная библиотека исторических документов», связанном с издательством РОССПЭН и Российским историческим обществом, появилась откровенно пропагандистская брошюра отрицателей «Немцы в Катыни». В 2022 году телеканал НТВ выпустил четырехсерийный фильм «Тайна Катынского леса» с практически всем бомондом псевдоисториков, отрицающих вину советской стороны. Фильм был, конечно же, переполнен искажениями фактов и откровенной ложью (и интервью Шведа, и брошюра, и фильм НТВ были по пунктам опровергнуты на сайте «Катынские материалы»).
Одним словом, прямо не дезавуируя предыдущие официальные заявления российской власти, официальные же СМИ по сути делают это на практике.
В этом же русле 11 апреля 2023 года те же РИА «Новости» выпустили заметку «ФСБ опубликовало уникальные архивные документы по Катыни» (орфография источника сохранена. — Прим. ред.), в которой в очередной раз попыталось поставить под сомнение давно доказанный и не ставящийся под сомнение ни одним мало-мальски адекватным историком факт расстрела польских военнопленных из Козельского лагеря весной 1940 года в Катынском лесу.
В заметке впервые полностью приводится фрагмент показаний нацистского военного преступника Арно Дюре в 1945 году на Ленинградском процессе о его якобы участии в захоронении польских военнопленных в Катыни осенью 1941 года.
Уже сам заголовок призван как бы намекнуть, что ревизия давно признанных российской властью фактов санкционирована самой ФСБ, хотя на самом деле ФСБ просто передала в Центральный государственный архив Санкт-Петербурга материалы Ленинградского процесса, а пропагандисты из «РИА Новости» просто вырвали из всего массива маленький кусочек, до этого публично недоступный.
При этом авторы заметки не поняли, что тем самым в очередной раз подтвердили, что советская власть занималась в Катынском деле откровенными фальсификациями. Дело в том, что, помимо таких ложных деталей о катынских могилах, как их глубина, якобы составлявшая 15–20 метров (на самом деле максимальная глубина составляла 3,3 метра), укрепление стенок могил зелеными ветками и прутьями, и погребение 15–20 тысяч тел, что еще можно было бы с натяжкой списать на какие-то аберрации памяти и восприятия, Дюре заявил, что Катынь находилась… в Польше, а в Советский Союз он был направлен лишь в 1942 году. Неудивительно, что Дюре не послали свидетелем на Нюрнбергский процесс и позже в советских изданиях предпочитали его катынские откровения не упоминать.
Эксгумация могил в Катынском лесу. Фото: Wikimedia Commons
Всё это авторы заметки могли бы понять и сами, просто внимательно прочитав протокол, ими же опубликованный. При этом показания Дюре отнюдь не являются новостью для интересующихся темой. В книге «Катынский синдром», выпущенной в 2001 году, дается верное описание этих показаний, которые анализировались в рамках расследования Главной Военной прокуратурой катынского дела, а также указывается, что в заявлении от 29 ноября 1954 года Дюре от этих показаний отказался, заявив, что его заставили так говорить на следствии. Понятно, что этот факт РИА «Новостей» решили не упоминать.
Как нет у РИА «Новостей» и информации о том, что катынское преступление не упоминалось в обвинительном заключении и приговоре Ленинградского процесса (документы доступны на сайте «Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»). Таким образом, на этом процессе обвинение нацистов в катынском преступлении не было юридически закреплено.
Далее РИА «Новости» пытается представить дело так, как будто бы до сих пор существуют некие, как минимум, равноправные версии, одна из которых выдвинута Варшавой, хотя на самом деле официальная позиция российских властей о виновной стороне, высказанная в 2010 году, не отличается от польской. Что же до ссылки на неких российских историков, пытающихся возродить давно опровергнутую сталинскую фальсификацию, то их основные аргументы давно рассмотрены и опровергнуты.
Поскольку показания Дюре совершенно прямо указывают на фальсификацию советских властей в катынском деле, хотелось бы задать авторам заметки вопрос: зачем это делалось, если советская сторона была невиновна?
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