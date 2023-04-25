«Всё это сделали не русские»

21 апреля стало известно, что в Кудымкарском районе Пермского края был снесен памятник полякам и литовцам, репрессированным в 30-е и 40-е годы. Памятник был установлен в 2016 году на частные деньги. Единственная причина уничтожения памятника, по мнению региональных активистов «Мемориала», связана с национальностью погибших. Это не первый случай, когда российские власти провоцируют уничтожение мемориальных объектов, связанных с польскими гражданами. Переписывать историю в угоду политической конъюнктуре — это фирменный стиль диктатуры. «Новая-Европа» публикует статью историка Сергея Романова о том, как российская пропаганда раз за разом атакует память о Катынском преступлении.

«Катынское преступление» — собирательный термин, ныне обозначающий расстрел в 1940 году НКВД СССР по решению Политбюро ЦК ВКП(б) почти 22 тысяч польских граждан, как военнопленных, так и узников тюрем. Берет свое начало с обнародования немцами в 1943 году факта обнаружения в Катынском лесу под Смоленском могил польских военнопленных из Козельского лагеря (их было там расстреляно более 4000). Позже выяснится, что казни проводились и в других местах на территории РСФСР, БССР, УССР. До 1990 года СССР официально обвинял в преступлении немцев, но в апреле 1990 года Горбачёв был вынужден признать советскую вину — правда, в урезанном виде: в расстреле обвинялись лишь «Берия, Меркулов и их подручные», а не высшее руководство во главе со Сталиным. Горбачёв также предпочел умолчать о документах о расстреле, в частности, о решении Политбюро. Их в 1992 году обнародуют с разрешения Ельцина. Амбивалентная позиция Горбачёва стала в каком-то смысле прообразом российской позиции по Катынскому преступлению, пусть еще в достаточно невинной форме. Принятое к производству в 1990 году Главной Военной прокуратурой (ГВП) уголовное дело № 159, в ходе которого были получены ценнейшие сведения о преступлении, было со временем по сугубо политическим причинам сведено почти на нет. Дело закрыто в 2004 году, решение по делу с подробностями преступления засекретили, выводы известны из кратких сообщений ГВП.

Письмо из Военной прокуратуры обществу Мемориал. Фото: Wikimedia Commons

ГВП квалифицировала вину неназванных «конкретных высокопоставленных должностных лиц СССР… как превышение власти, имевшее тяжелые последствия при наличии особо отягчающих обстоятельств». Было признано, что тройка приговорила к расстрелу 14542 польских гражданина (узники тюрем здесь, очевидно, проигнорированы), при этом «достоверно установлена гибель в результате исполнения решений тройки 1803 польских военнопленных». Число это было получено нехитрым сложением результатов всех частичных, маломасштабных эксгумаций ГВП (польские эксгумации были проигнорированы) и количеством трупов, эксгумированных советской комиссией в 1944 году (1380), причем ГВП об этом прямо не заявляла. Таким образом, хотя ГВП де-факто и признала НКВД виновным в расстреле польских военнопленных, в том числе и в Катынском лесу, но умело завуалировала этот факт. Кратковременный перелом в этой политике случился после смоленской катастрофы 2010 года (крушение самолета Ту-154М с правительственной делегацией Польши во главе с президентом Лехом Качиньским. — Прим. ред.), когда и тогдашний президент Медведев, и тогдашний премьер Путин открыто признали советскую вину, и, в частности, вину Сталина, в гораздо более широком масштабе. Госдума же приняла целое заявление по этому поводу, в котором в целом верно была описана Катынская трагедия. При этом российская власть не забывала привязывать Катынский расстрел к судьбе советских военнопленных 1920 года, погибших в польских лагерях, — правда, в основном от голода и эпидемий (по польским оценкам, их погибло до 18 тысяч, по минимально адекватным российским — до 28 тысяч). Путин, например, заявил, что по его мнению «Сталин чувствовал свою личную ответственность и совершил этот расстрел из чувства мести», поскольку «по последним данным, от голода, болезней в польском плену умерло 32 тысячи» красноармейцев. При этом нет никаких достоверных доказательств того, что Сталина хоть как-то волновала судьба военнопленных 1920 года, и в советской пропаганде эта тема отсутствовала. Несмотря на официальные признания, Россия отказалась реабилитировать расстрелянных, а почти все последующие годы как на официальных интернет-ресурсах, так и в телепередачах было «разрешено» ставить ответственность советской стороны под вопрос, причем чем дальше, тем больше. В 2020 году с фасада Тверского государственного медицинского университета демонтировали мемориальные таблички в память о репрессированных советских гражданах и расстрелянных в этом здании польских военнопленных. Произошло это по совершенно безграмотному требованию местной прокуратуры, просто проигнорировавшей ключевые доказательства, сославшись на данные, в основном не имевшие к делу отношения.

Подписание советско-польской декларации. За спиной Иосифа Сталина стоят: Сикорский, посол Станислав Кот, генерал Андерс. Фото: Wikimedia Commons, ISBN 8321402968,

В том же году, в день 80-летия принятия Политбюро расстрельного решения, пропагандистский ресурс «РИА Новости» выпустил интервью 2020 года с катынским отрицателем Владиславом Шведом. В 2021-м на когда-то респектабельном сайте «Электронная библиотека исторических документов», связанном с издательством РОССПЭН и Российским историческим обществом, появилась откровенно пропагандистская брошюра отрицателей «Немцы в Катыни». В 2022 году телеканал НТВ выпустил четырехсерийный фильм «Тайна Катынского леса» с практически всем бомондом псевдоисториков, отрицающих вину советской стороны. Фильм был, конечно же, переполнен искажениями фактов и откровенной ложью (и интервью Шведа, и брошюра, и фильм НТВ были по пунктам опровергнуты на сайте «Катынские материалы»). Одним словом, прямо не дезавуируя предыдущие официальные заявления российской власти, официальные же СМИ по сути делают это на практике. В этом же русле 11 апреля 2023 года те же РИА «Новости» выпустили заметку «ФСБ опубликовало уникальные архивные документы по Катыни» (орфография источника сохранена. — Прим. ред.), в которой в очередной раз попыталось поставить под сомнение давно доказанный и не ставящийся под сомнение ни одним мало-мальски адекватным историком факт расстрела польских военнопленных из Козельского лагеря весной 1940 года в Катынском лесу. В заметке впервые полностью приводится фрагмент показаний нацистского военного преступника Арно Дюре в 1945 году на Ленинградском процессе о его якобы участии в захоронении польских военнопленных в Катыни осенью 1941 года. Уже сам заголовок призван как бы намекнуть, что ревизия давно признанных российской властью фактов санкционирована самой ФСБ, хотя на самом деле ФСБ просто передала в Центральный государственный архив Санкт-Петербурга материалы Ленинградского процесса, а пропагандисты из «РИА Новости» просто вырвали из всего массива маленький кусочек, до этого публично недоступный. При этом авторы заметки не поняли, что тем самым в очередной раз подтвердили, что советская власть занималась в Катынском деле откровенными фальсификациями. Дело в том, что, помимо таких ложных деталей о катынских могилах, как их глубина, якобы составлявшая 15–20 метров (на самом деле максимальная глубина составляла 3,3 метра), укрепление стенок могил зелеными ветками и прутьями, и погребение 15–20 тысяч тел, что еще можно было бы с натяжкой списать на какие-то аберрации памяти и восприятия, Дюре заявил, что Катынь находилась… в Польше, а в Советский Союз он был направлен лишь в 1942 году. Неудивительно, что Дюре не послали свидетелем на Нюрнбергский процесс и позже в советских изданиях предпочитали его катынские откровения не упоминать.

Эксгумация могил в Катынском лесу. Фото: Wikimedia Commons

Всё это авторы заметки могли бы понять и сами, просто внимательно прочитав протокол, ими же опубликованный. При этом показания Дюре отнюдь не являются новостью для интересующихся темой. В книге «Катынский синдром», выпущенной в 2001 году, дается верное описание этих показаний, которые анализировались в рамках расследования Главной Военной прокуратурой катынского дела, а также указывается, что в заявлении от 29 ноября 1954 года Дюре от этих показаний отказался, заявив, что его заставили так говорить на следствии. Понятно, что этот факт РИА «Новостей» решили не упоминать.