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Задержанного накануне члена правления пермского «Мемориала» Александра Чернышова арестовали на 15 суток по делу о мелком хулиганстве

Задержанного накануне в московском аэропорту «Шереметьево» члена правления пермского «Мемориала» Александра Чернышова арестовали на 15 суток по делу о мелком хулиганстве. Об этом сообщается в телеграм-канале «Мемориала».

Решение суда адвокаты будут обжаловать в Московском областном суде, заявили правозащитники. По их информации, дело основывалось на показаниях «двух совершенно одинаковых свидетелей», якобы видевших Чернышова в зоне вылета. Они заявили, что он «выражался нецензурной бранью, агрессивно себя вел и не реагировал на замечания».

В доказательство невиновности Чернышова стороны защиты просила суд посмотреть записи с камер видеонаблюдения в аэропорту, однако судья ходатайство отклонила.

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В марте у Чернышова и других активистов пермского «Мемориала» прошли обыски и изъятия. «В ходе всех этих "мероприятий" силовики не представили никаких постановлений и не выдали копий протоколов обысков, «осмотров» и допросов, «бесед». Адвокатов вызвать никому не позволили», — рассказали тогда в организации.

21 марта в Москве против председателя совета правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова возбудили уголовное дело о «дискредитации» российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК), а в офисах организации и у других сотрудников и их родственников прошли обыски. Орлову предъявили обвинение и избрали подписку о невыезде в качестве меры пресечения.

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