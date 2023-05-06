Задержанного накануне члена правления пермского «Мемориала» Александра Чернышова арестовали на 15 суток по делу о мелком хулиганстве

Задержанного накануне в московском аэропорту «Шереметьево» члена правления пермского «Мемориала» Александра Чернышова арестовали на 15 суток по делу о мелком хулиганстве. Об этом сообщается в телеграм-канале «Мемориала».

Решение суда адвокаты будут обжаловать в Московском областном суде, заявили правозащитники. По их информации, дело основывалось на показаниях «двух совершенно одинаковых свидетелей», якобы видевших Чернышова в зоне вылета. Они заявили, что он «выражался нецензурной бранью, агрессивно себя вел и не реагировал на замечания».

В доказательство невиновности Чернышова стороны защиты просила суд посмотреть записи с камер видеонаблюдения в аэропорту, однако судья ходатайство отклонила.