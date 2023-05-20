В Перми прошли обыски у юриста «Общественного вердикта» по делу против «Мемориала»

В Перми прошли обыски у руководителя юрпрактики фонда «Общественный вердикт» Елены Першаковой по делу о контрабанде культурных ценностей против пермского «Мемориала». Об этом сообщает «Общественный вердикт» в телеграм-канале.

По данным правозащитников, силовики сначала пришли в квартиру подруги юриста, в которой она ночевала, а после этого поехали к ней домой. В ходе следственных действий изъяли технику и документы, касающиеся представления интересов «Мемориала» по делу о захвате земельного участка.

Также Першакову вызвали на допрос в ФСБ в среду, 24 мая.

Обыски прошли в рамках уголовного дела о покушении на контрабанду культурных ценностей, которое ФСБ возбудила накануне против экс-главы пермского «Мемориала» Роберта Латыпова и председателя «Центра исторической памяти» Александра Чернышова (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК).

По версии следствия, бывший руководитель пермского краевого отделения «Мемориала» и председатель «Центра исторической памяти» попытались вывезти из России в Германию архивные документы, которые «представляют культурную и историческую ценность».

В пятницу в Перми по этому делу пришли с обысками к члену краевой Общественной палаты Надежде Агишевой, членам Президентского совета по правам человека Светлане Маковецкой и Татьяне Марголиной, журналистам Татьяне Черепановой и Оксане Асауленко, а также к юристу Сергею Максимову.