WP: Пригожин предлагал украинской разведке раскрыть местоположение российских войск в обмен на уход ВСУ из Бахмута

В конце января 2023 года основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил украинской разведке передать информацию о позициях российских войск в обмен на уход ВСУ из Бахмута. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на утечку документов разведки США на Discord.
«Пригожин заявил, что если украинские командиры выведут своих солдат из окрестностей Бахмута, он передаст Киеву информацию о позициях российских войск, которую Украина сможет использовать для нападения на них», — пишет WP.
Из утечки не ясно, какие именно позиции российских войск основатель ЧВК «Вагнер» предложил раскрыть.
Газета отмечает, что несмотря на неоднократные жалобы Пригожина на отсутствие помощи со стороны Минобороны, он все еще является союзником Владимира Путина. Тот, в свою очередь, «может расценить предложение Пригожина обменять жизни бойцов "Вагнера" на российских солдат как предательство».
WP пишет, что два украинских чиновника подтвердили контакты Пригожина с ГУР. Один из собеседников заявил, что Пригожин «не раз делал предложение относительно Бахмута». По его словам, Киев отклонил предложения, так как не доверял основателю ЧВК.
Ранее Пригожин обвинял Минобороны РФ в «снарядном голоде» бойцов ЧВК. Затем он угрожал Шойгу, что его наемники оставят позиции в Бахмуте, если не получат боеприпасы.
В других утекших документах говорится, что Пригожин жаловался на тяжелые потери среди вагнеровцев и призывал Украину нанести более мощный удар по российским войскам.
«Согласно одному из документов, Пригожин сообщил офицеру украинской разведки, что российские военные испытывают трудности с поставками боеприпасов. Он посоветовал украинским войскам наступать на границу Крыма», — пишет WP.
В одном из документов, основанном на перехваченных сообщениях, также сказано, что начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов «ожидал, что россияне используют детали секретных переговоров Пригожина с ГУР и его встреч с их офицерами в Африке, чтобы выставить его украинским агентом».
Вчера The Washington Post удалила часть текста из интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором журналисты расспрашивают его о контактах между Главным управлением разведки Украины и главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.
В удаленном моменте говорилось, что 13 февраля глава ГУР Кирилл Буданов сообщил Зеленскому о планах России по дестабилизации ситуации в Молдове с помощью двух бывших сотрудников ЧВК «Вагнера». Утверждается, что Буданов назвал подобную схему попыткой изобличить Пригожина, потому что «мы имеем с ним дело».
После этого Зеленский поручил главе ГУР сообщить президенту Молдовы о готовящейся провокации, украинская разведка также проинформировала Пригожина о том, что он будет объявлен предателем, работающим на Украину.