WP: Пригожин предлагал украинской разведке раскрыть местоположение российских войск в обмен на уход ВСУ из Бахмута

В конце января 2023 года основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил украинской разведке передать информацию о позициях российских войск в обмен на уход ВСУ из Бахмута. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на утечку документов разведки США на Discord.

«Пригожин заявил, что если украинские командиры выведут своих солдат из окрестностей Бахмута, он передаст Киеву информацию о позициях российских войск, которую Украина сможет использовать для нападения на них», — пишет WP.

Из утечки не ясно, какие именно позиции российских войск основатель ЧВК «Вагнер» предложил раскрыть.

Газета отмечает, что несмотря на неоднократные жалобы Пригожина на отсутствие помощи со стороны Минобороны, он все еще является союзником Владимира Путина. Тот, в свою очередь, «может расценить предложение Пригожина обменять жизни бойцов "Вагнера" на российских солдат как предательство».

WP пишет, что два украинских чиновника подтвердили контакты Пригожина с ГУР. Один из собеседников заявил, что Пригожин «не раз делал предложение относительно Бахмута». По его словам, Киев отклонил предложения, так как не доверял основателю ЧВК.

Ранее Пригожин обвинял Минобороны РФ в «снарядном голоде» бойцов ЧВК. Затем он угрожал Шойгу, что его наемники оставят позиции в Бахмуте, если не получат боеприпасы.