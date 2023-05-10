«А если Дедушка мудак?»

«Убивают наших солдат. А счастливый дедушка думает, что ему хорошо. И что делать дальше стране? Если он окажется прав — дай Бог всем здоровья. А вот что делать стране? Что делать нашим детям, внукам? Будущему России? И как выиграть войну? Если вдруг случайно, просто я предполагаю, окажется, что этот дедушка — законченный мудак?» Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 9 мая записал очередное резонансное видео, с «поздравлением» руководству министерства обороны и с праздничным обращением к россиянам. Кроме прочего, находясь на позициях артиллерии своих наемников, Пригожин выдал яркий пассаж про счастливого дедушку. Именно «Дедушкой» уже много лет в российских элитах называют Владимира Путина.

Позы и позиции Наступило 10 мая, а ЧВК «Вагнер» всё также не дают снаряды. При этом Пригожин, вместо того чтобы выполнить обещание и начать вывод своих подчиненных с позиций в Бахмуте, продолжает становиться в позу обиженного и рассказывать о том, что коварные руководители Минобороны так и не дают ему необходимых боеприпасов. Параллельно Пригожин описывает ужасные последствия бегства с позиций. Его мысль порой причудливо петляет, но общая идея понятна: «Пришло боевое распоряжение, в котором было четко сказано [следующее]. Первое: в случае ухода с позиций [это] будет признано изменой Родине. Если не будет боеприпасов, мы уйдем с позиций и зададим вопрос: кто все-таки Родине изменяет? Подразделение министерства обороны бежало с одного из флангов ЧВК. Бросив позиции, сбежали все, оголив фронт шириной почти в два километра и глубиной 500 метров… 72-я бригада сегодня просрала три квадратных километра, на которых у меня погибло порядка 500 человек. Потому что это был стратегический плацдарм». Далее Пригожин рассказал о том, как глава Генштаба лично сократил в десять раз количество выдаваемых ЧВК боеприпасов. Предсказал скорое начало украинского контрнаступления. Похвалил приданного ему для контактов с Генштабом генерала армии Сергея Суровикина. Назвал министерство обороны министерством интриг. Пообещал не оставлять позиции в Артёмовске (так в российских СМИ называют Бахмут). Поздравил своих зрителей с Днем Победы и предложил не выпендриваться (в переводе с нецензурного) на Красной площади. Что значит вся эта лихая бравада человека, даже не имеющего официального статуса в руководстве российской военной группировки?

Последний бой Пригожина Поскольку Министерство обороны РФ обычно не снисходит до ответа Евгению Пригожину, недавно сторону власти в публичной перепалке с главой ЧВК занял его бывший союзник Рамзан Кадыров. Глава Чечни записал длинный видеоролик, в котором восхвалял Владимира Путина и призывал лидера наемников быть сдержаннее в выражениях, обещаниях и действиях.

«Ты взял хорошее место. Удобное для тебя, дон, — обращался к Пригожину Кадыров. — Надо идти в последний бой, дон… Когда тебе было плохо, дон… Нужно было братское плечо, дон… Ты обращался к братьям-чеченцам, дон. Я удивился, дон, послушав последнее твое видео, дон. И так мы раскачали этот спектакль, дон. Нам всем очень сложно, дон. Мне обидно, что мой брат так ведет себя. Очень даже, дон. Пока мы не возьмем все позиции, ты будешь в обороне, дон. И когда мы начнем наступать, вот только тогда мы определим, куда тебе уйти дальше. Ты мне говорил, что живешь по мужским правилам. Поэтому я по понятиям тебе говорю: ты должен делать то-то и то-то. С тобой свяжутся люди и тебе объяснят. В ЧВК «Вагнер» смелые люди. Они нам нужны в том числе. Потому что они знают местность…» По словам Кадырова, наемникам вскоре создадут лучшие, чем сегодня, условия на фронте. Но отпускать их в тыл явно никто не собирается. Журналист и военный обозреватель Юлия Латынина предположила в одном из интервью, что громкие разборки вокруг боеприпасов — это неуклюжая ловушка российского командования. «Я убеждена, что украинский Генштаб должен всерьез рассматривать версию, что Пригожин морочит ВСУ голову, — рассказывала Латынина.

— Когда он говорит, что 10 мая отойдет, это делается для того, чтобы ВСУ туда ударили — во внезапно обрушившийся фронт.

Если вы посмотрите на карту, для ВСУ появляется роскошный подарок. Если отходит «Вагнер», обнажается весь фланг и не удержатся коммуникации и других российских частей. Вот этот вот пресловутый снарядный голод, который он якобы испытывает, насколько я понимаю, это неправда. По двум причинам: во-первых, конечно же, Герасимов (глава Генштаба РФ) бережет снаряды под контрнаступление. Во-вторых, мне говорил Михаил Подоляк (советник руководителя Офиса президента Украины), что в Бахмуте сколько снарядов сыпалось, столько и сыпется». Юлия Латынина убеждена, что из Пригожина делают «спойлер» для предстоящих президентских выборов, призванный оттянуть на себя голоса разгневанных патриотов.

«Когда армия терпит поражение, начинаются поиски предателей,

— заявила журналистка. — Их должен возглавить кто-то контролируемый. Это задумка путинских политтехнологов, вероятно Кириенко (первый заместитель руководителя администрации президента РФ)». По мнению Юлии Латыниной, Пригожин до сих пор остается одним из фаворитов Путина, уравновешивающим клан министерства обороны. Она приводит в пример в пример генерала Мизинцева, который мог бы пойти с поста заместителя министра в ЧВК, только имея на это высочайшее благоволение Путина. При этом журналистка называет причины личной взаимной неприязни между Пригожиным и Шойгу. По словам Латыниной, вопрос имеет коммерческий подтекст: подряды для министерства обороны получают либо близкие к главе ведомства бизнесмены, либо компании «повара Путина». Тут у двух путинских любимчиков наступает неразрешимое противоречие.

Военный обозреватель Майкл Наки согласен с тем, что гипотеза насчет попытки дезинформации ВСУ со стороны Пригожина имеет право на существование. «Есть версия, что всё это — большой спектакль, — заявил в своем блоге Майкл Наки, — нужный для того, чтобы посеять в украинских рядах ощущение, что контрнаступление дастся им слишком легко.

Таким образом, Пригожин и российские власти хотят, чтобы Украина подумала, что в Бахмуте всё совсем плохо у «вагнеров», и направила туда основные силы для удара.

Тем самым снизив удар на остальные, менее подготовленные направления. Может такое быть? Ну, теоретически, наверное, да. Но для этого не обязательно хреначить Герасимова, Шойгу и Путина. Это снижает их авторитет». Ранее в военно-аналитических пабликах и ТГ-каналах появлялась информация о том, что ссора Пригожина с высокопоставленными военными — лишь большая мистификация, призванная запутать противника. «ГУ Генштаба (ГРУ) контролировало и контролирует ЧВК «Вагнер», в которой Евгений Пригожин является главным публичным лицом и собирателем внебюджетных (бюджетных, впрочем, тоже) денег и новобранцев, — писал ТГ-канал «Воля».

— К управлению боевыми действиями и планированию операций Пригожин не имеет никакого отношения уже несколько лет.

Это территория офицеров ГУ ГШ, прикомандированных в ЧВК. Появление Мизинцева на посту замкомандира «Вагнера» говорит не об опале генерал-полковника и не о росте влияния Пригожина, а о том, что ЧВК скоро будет сильнее встроена в армейскую структуру, для этого Мизинцев и пришел, чтобы сконцентрировать в руках ГУ ГШ не только военное, но и административно-хозяйственное управление. По словам источников в Минобороны, никакого конфликта между Мизинцевым и Шойгу нет».

Бахмут после боёв. Фото: Холодный Яр / EYEPRESS

Предчувствие поражения Складывается впечатление, что, несмотря на все громкие выступления Пригожина и других участников скандала, караван войны продолжает идти своим ходом. «Вагнеровцы» штурмуют Бахмут, обстрелы украинских городов происходят с новой силой, люди гибнут и теряют близких. «Караван сегодня топчется на месте и собирается отступать, — высказывает свое мнение «Новой-Европа» политолог Аббас Галлямов.

— Пригожин пытается снять с себя ответственность за предстоящие проблемы. Он предчувствует поражение и не хочет за него отвечать. И он четко указывает на виновных.

Что вы от него хотите? У него же снарядный голод. Крайними оказываются Герасимов и Шойгу. Поскольку Путин уже довольно давно дал поручение обеспечить ЧВК «Вагнер» снарядами, то сегодня мы видим, что либо его указания игнорируются подчиненными, либо им прямо манипулируют, рассказывая про «снарядный голод». То есть его можно ослушаться». По словам Аббаса Галлямова, у многих людей сложится впечатление, что президент взялся за проблему и не смог ее решить. Демонстративная неспособность Путина отрегулировать эту историю так, чтобы она не вываливалась в паблик, тоже, по мысли политолога, очень сильно бьет по власти. Это приводит к ослаблению влияния главы государства на силовиков. Резко упадут и без того слабеющие котировки и Шойгу с Герасимовым. Ведь в армии всё держится на единоначалии и авторитете. Не должно быть никаких сомнений в том, что нельзя ослушаться начальника. А тут на глазах у всех вооруженных сил какой-то лысый уголовник позорит и шантажирует командующих. А те утираются и выполняют его поручения. «И тут Пригожин показал дурной пример: если ты скандалишь и угрожаешь — тебе дадут снаряды, — продолжает наш собеседник. — Будешь молчать в тряпочку — ничего не получишь. Дисциплина слабеет, а это очень опасно для воюющей страны.

Последствия этих склок являются крайне негативными для режима. Происходит наглядная демонстрация бюрократическому аппарату и всем элитам сигнала «спасайся кто может».

Каждый — и Пригожин, и Кадыров — сам себе хозяин и действует на свой страх и риск. А Путин в этот момент на параде Победы». Из подобных ситуаций, когда верхи больше не могут выполнять свои функции, по словам Аббаса Галлямова, и вырастают революции. Ведь переворот и гражданская война часто могут начаться с таких шагов, которые на первом этапе крайне сложно распознать. Осенью прошлого года, по мнению Аббаса Галлямова, у Пригожина проявились политические амбиции. Глава ЧВК активно, без всякой необходимости, «светился» в публичном поле и писал там, где без этого точно можно было обойтись. Вспомните его комментарии к постам Медведева. Видимо, Пригожину показалось, что он схватил Бога за бороду. Ведь на несколько месяцев осенью и зимой ему как будто бы предоставили карт-бланш. Политолог предполагает, что Пригожин предлагал Путину удерживать при помощи «вагнеровцев» власть в стране, опираясь на маргинальные группы населения, которым будет роздано в руки оружие, а не на государственные институты. Подобными организациями для Ивана Грозного являлись опричники, для гаитянской династии Дювалье — тонтон-макуты и хунвейбины — для Мао Цзэдуна. Видя, насколько неэффективными оказались официальные силовые органы, Пригожин попытался с ними конкурировать. Он даже заявлял о необходимости введения идеологической составляющей для своих наемников. Вероятно, Путин и рассматривал такую возможность, но, будучи консервативным государственником, решил в качестве основы оставить официальные структуры. Евгений Пригожин, по словам Галлямова, не очень хорошо разбирается в политике. Опытный человек не стал бы создавать на ровном месте такое число конфликтов. Он полностью сплотил против себя элиты и совершил непростительное количество ошибок. В итоге его окружили объединившиеся враги. Теперь главе наемников придется очень виртуозно извернуться, чтобы выбраться из этой ситуации без значительных потерь.

От любви до ненависти Прошлой осенью наличие общего врага в лице нескольких армейских военачальников привело к тому, что Кадыров с Пригожиным стали союзниками. «Но когда зимой лидер ЧВК ослабел, глава Чечни решил пересмотреть их отношения, — замечает Аббас Галлямов, — тем более что за опубликованное видео, на котором он распекает бывшего соратника, ему очень хорошо заплатили в Кремле. Страшно себе представить, во сколько это обращение обошлось федеральному бюджету, который теперь вынужден будет оплачивать проекты близких к грозненскому вождю бизнесменов». «У Кадырова с Пригожиным никогда не было стратегического партнерства, — рассказывает «Новой-Европа» политолог Станислав Белковский. — На коротком историческом отрезке они могли быть попутчиками.

Для Кадырова сегодня важно симулировать активность на украинских фронтах, чтобы не очень много чеченцев погибло.

Он прекрасно понимает, что Пригожина не отпустят из Бахмута и отправлять туда подчиненных не придется. Зато получилось в очередной раз выслужиться перед верховным главнокомандующим и продемонстрировать свою лояльность».

Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров. Фото: Telegram

Кадыров и Пригожин живут в разных измерениях — полагает Станислав Белковский. У Пригожина есть своя частная армия, главным предметом контроля которой является Африка. Возможно, именно там Евгений Викторович и хотел бы переждать кризис СВО-Z. Недаром сегодня людей в ЧВК «Вагнер» c большим энтузиазмом набирают не в Украину, а в Африку. Никакой вертикали власти в РФ, по мнению Станислава Белковского, не существует. Это пропагандистский миф. Построена сетевая, а не иерархическая структура. Власть возникает в любой точке этого пространства, где большие деньги сочетаются с любым силовым ресурсом. Поэтому Пригожин и Кадыров — такие же центры власти, как и Шойгу с Герасимовым вместе взятые. Даже более крутые, ведь они независимы от федеральной бюрократии в принятии своих решений.

Попытка слинять В прошлом году после совместных заявлений Пригожина и Кадырова был снят с поста командующего одной из группировок РФ в Украине генерал Александр Лапин. Журналисты и блогеры стали утверждать, что Путин прислушивается к критике, целью которой может являться отставка главы Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу.

«Пригожин, много лет взаимодействовавший с Путиным, прекрасно знает, что президент — человек с эпилептоидным психологическим типом и никогда не принимает никаких решений под давлением, тем более публичным,

— утверждает Станислав Белковский. — А значит, призыв убрать Шойгу и Герасимова возымеет обратный эффект. Их не уберут — по крайней мере, в ближайшее время. По моему личному мнению, Евгений Викторович хотел банально уйти с украинских фронтов. Потому что ситуация подходит к тому моменту, когда придется отвечать за сомнительные результаты спецоперации Z. Он уже публично ставил вопрос о неясности целей этой самой операции». По словам Станислава Белковского, сам Пригожин признавался, что операцию «Бахмутская мясорубка» они придумали вдвоем с Сергеем Суровикиным для того, чтобы полностью изнурить и истощить украинские войска, сорвать их контрнаступление и дать российской стороне подготовиться к обороне. Этого, судя по всему, сделать не удалось. Украинцы заявляют о зеркально противоположных задачах: сковывая и перемалывая российские войска и ЧВК, натренировать резервы для контрнаступления. Кто кого переиграл, еще не совсем ясно, но складывается впечатление, что Пригожин уже чувствует поражение России во всей кампании. Ведь первоначально заявленные цели СВО не были достигнуты даже близко. А небольшой городок Бахмут не удается взять уже много месяцев.

«Это очевидное поражение во всех случаях, кроме того, при котором победой признается факт, что войска США не взяли Москву, — говорит Белковский. — В такой ситуации Пригожин вспомнил, что поражение всегда сирота, и решил переложить ответственность на других. И вот эта ответственность пошла по кругу: от Пригожина Кадырову, а дальше Шойгу с Герасимовым. Начинается разборка с поиском виновных в военном проигрыше. Аппаратные оппоненты Пригожина, не будучи полными идиотами, прекрасно понимают, что Евгений Викторович собрался отползти в сторону. Отпускать его, разумеется, не хотят, объясняя, что отвечать за последствия «бахмутской мясорубки» должны те, кто ее придумал. Позже это подтвердил в своей речи Кадыров». По мнению Станислава Белковского, именно попытка «соскочить» в путинской системе — достаточно тяжелое нарушение внутренней этики. Станислав Белковский убежден, что отношения между главой ЧВК и министром обороны сегодня проще всего охарактеризовать как нецензурные и Сергей Кужугетович едва ли простит Евгению Викторовичу ультрарезкие высказывания про дочь Ксению и зятя Алексея Столярова. Запрещая Пригожину выйти из Бахмута и одновременно не давая боеприпасов, его фактически «подставляют» — из личных обид. «Отчасти Пригожин сознательно на это нарывался, — объясняет наш собеседник, — он хотел создать благовидный предлог для ухода с украинских фронтов. Но эта задумка не бином Ньютона. Евгения Викторовича раскусили и теперь не дают ему уйти».