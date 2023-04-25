Кто такой Евгений Пригожин?

После начала полномасштабной войны в Украине «повар Путина» Евгений Пригожин стал чаще появляться в публичном пространстве. В 2022 он признал причастность к «фабрике троллей» и ЧВК «Вагнера».
Как Пригожин стал «поваром Путина»? Как росло его влияние в России? Почему глава «Вагнера» вербует заключенных и критикует Минобороны?
Корреспондентка «Новой газеты Европа» Дарья Козлова изучила биографию главы «Вагнера», чтобы ответить на вопрос: действительно ли Пригожин обладает серьезным весом в политической элите.
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