Кто такой Евгений Пригожин?

После начала полномасштабной войны в Украине «повар Путина» Евгений Пригожин стал чаще появляться в публичном пространстве. В 2022 он признал причастность к «фабрике троллей» и ЧВК «Вагнера».

Как Пригожин стал «поваром Путина»? Как росло его влияние в России? Почему глава «Вагнера» вербует заключенных и критикует Минобороны?

Корреспондентка «Новой газеты Европа» Дарья Козлова изучила биографию главы «Вагнера», чтобы ответить на вопрос: действительно ли Пригожин обладает серьезным весом в политической элите.