Пригожин обвинил МО РФ в «снарядном голоде» ЧВК «Вагнер». Ведомство заявило, что поставки происходят «в кратчайшие сроки»

Во вторник основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин записал аудиосообщение, в котором обвинил Минобороны РФ в «снарядном голоде» бойцов ЧВК. Его опубликовала пресс-служба бизнесмена. «По поводу снабжения боеприпасов. [Спецназ] „Ахмат“, некоторые другие подразделения поделились, чем могли. Генералы, которые находятся вокруг руководства группировки, подписывают документы, в том числе те, за которые их посадит в камеру военная прокуратура, лишь бы обеспечить нас боеприпасами, которые мы получаем прямо с колес.

Начальник Генерального штаба и министр обороны раздают направо и налево команды, в которых говорится о том, чтобы ЧВК „Вагнер“ не только боеприпасов не давать, а в том числе не помогать авиатранспортом.

Сейчас пришла информация, что вычеркнули получение саперных лопаток, [которые нужны] для того, чтобы парни могли окапываться. Идет просто прямое противодействие, которое называется никак иначе, [как] попытка уничтожить ЧВК „Вагнер“.

Ее можно приравнивать к измене Родине в тот момент, когда ЧВК „Вагнер“ бьется за Бахмут, теряя каждый день сотнями своих бойцов».

После этого Минобороны РФ опубликовало комментарий о поставках боеприпасов военным, воюющим под Бахмутом. В нем не упоминается имени Пригожина или ЧВК «Вагнер». Как указано в сообщении, комментарий касается «появившихся на отдельных информационных ресурсах экзальтированных заявлениях о якобы блокировании поставок боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов». «Все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений выполняются в кратчайшие сроки. <…> Попытки внести раскол в тесный механизм взаимодействия и поддержки между подразделениями российской группировки, — контрпродуктивны и играют только на пользу врагу», — говорится в публикации. Вскоре Пригожин отреагировал на заявление ведомства:

«Коли уж мы перешли на публичную переписку с Минобороны: ЧВК „Вагнер“ недополучает 80% боеприпасов от требуемых для выполнения боевых задач.

Поэтому заявление Минобороны является ничем иным, как просто плевок в сторону ЧВК „Вагнер“ с попыткой скрыть свои преступления перед теми бойцами, которые сегодня совершают подвиг на Бахмуте, Артемовске. Что касается других добровольческих подразделений, на Бахмуте их нет. Есть ЧВК „Вагнер“. Боеприпасов нет. Саперные лопатки, да будет вам известно, господа руководство Минобороны РФ, до сих пор не поставлены. Если будете давать боеприпасы — давайте, а не рассказывайте это в СМИ народу России, обманывая его при этом.

Готов все документы, включая поданные заявки и полученные количества, готов представить военной прокуратуре или военной разведке по их требованию».

Связанный с ЧВК «Вагнер» телеграм-канал GREY ZONE вслед за Пригожиным прокомментировал заявление Минобороны РФ и цифры, приведенные в нем: «Указанные 18 вылетов [авиации] являются чуть более, чем ничем для такого масштаба боевых действий. <…> 1660 снарядов для РСЗО, 10171 боеприпасов для ствольной и миномётной артиллерии, а также 980 снарядов к танку — это боекомплект на 2-5 суток». В сообщении ведомства говорится, что «в ближайшие несколько дней будут обеспечены все заявки на боеприпасы, поданные на февраль», а «25 февраля уже начнутся поставки на март», отмечает автор канала. «Так эти заявки обеспечены или только будут? Число какое на календаре? Февраль почти кончился, а заявки только закрывают. <…> на календаре 21 февраля, а они закрывают заявки на февраль, когда уже через 4 дня должны закрыть заявки на март. То есть, сдвиг сроков почти на месяц», — пишет GREY ZONE.