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Евгений Пригожин пригрозил Шойгу, что бойцы ЧВК «Вагнер» уйдут из Бахмута, если не получат боеприпасы

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пригрозил министру обороны России Сергею Шойгу, что его наемники оставят позиции в Бахмуте, если не получат боеприпасы. На его высказывание обратило внимание издание «Важные истории».

По словам Пригожина, сейчас его ЧВК получает не более 20-25% основных артиллерийских боеприпасов от «существующих потребностей». «В связи с дефицитом боеприпасов ЧВК "Вагнер" несет серьезные санитарные потери. Не будем говорить цифры», — заявил он.

Евгений Пригожин. Скрин из интервью

Евгений Пригожин. Скрин из интервью

«Если дефицит боеприпасов не будет восполнен, то мы вынуждены будем в организованном порядке, чтобы не бежать, как трусливые крысы потом, либо выходить, либо остаться погибать. Скорее всего, часть подразделений мы будем вынуждены вывести с этой территории», — сказал он в интервью «военкору» Семену Пегову.

Пригожин отметил, что «колокол уже гремит», и потребовал решить проблему прямо в день отправки письма (28 апреля).

Также Пригожин предупредил о том, что ЧВК может прийти конец без боеприпасов. «На сегодняшний день мы приходим к тому, что ЧВК "Вагнер" заканчивается», — заявил он.

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