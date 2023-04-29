Евгений Пригожин пригрозил Шойгу, что бойцы ЧВК «Вагнер» уйдут из Бахмута, если не получат боеприпасы

По словам Пригожина, сейчас его ЧВК получает не более 20-25% основных артиллерийских боеприпасов от «существующих потребностей». «В связи с дефицитом боеприпасов ЧВК "Вагнер" несет серьезные санитарные потери. Не будем говорить цифры», — заявил он.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин пригрозил министру обороны России Сергею Шойгу, что его наемники оставят позиции в Бахмуте, если не получат боеприпасы. На его высказывание обратило внимание издание «Важные истории».

«Если дефицит боеприпасов не будет восполнен, то мы вынуждены будем в организованном порядке, чтобы не бежать, как трусливые крысы потом, либо выходить, либо остаться погибать. Скорее всего, часть подразделений мы будем вынуждены вывести с этой территории», — сказал он в интервью «военкору» Семену Пегову.

Пригожин отметил, что «колокол уже гремит», и потребовал решить проблему прямо в день отправки письма (28 апреля).

Также Пригожин предупредил о том, что ЧВК может прийти конец без боеприпасов. «На сегодняшний день мы приходим к тому, что ЧВК "Вагнер" заканчивается», — заявил он.