Из интервью Зеленского для Washington Post удалили часть, где журналисты расспрашивают украинского президента о контактах ГУР с Пригожиным

Washington Post удалил часть текста из интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором журналисты расспрашивают его о контактах между Главным управлением разведки Украины и главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Внимание на это обратили в Русской службе «Би-би-си».

Сейчас на сайте WP опубликована «частичная» расшифровка интервью. При этом в веб-архивах можно найти старую версию, в которой сохранилась удаленная часть.

В ней журналисты утверждают, что среди утекших документов Пентагона говорится о контактах Пригожина и ГУР. В частности, в них содержится информация о том, что 13 февраля глава ГУР Кирилл Буданов сообщил Зеленскому о планах России по дестабилизации ситуации в Молдове с помощью двух бывших сотрудников ЧВК «Вагнера». Утверждается, что Буданов назвал подобную схему попыткой изобличить Пригожина, потому что «мы имеем с ним дело». После этого Зеленский получил главе ГУР сообщить президенту Молдовы о готовящейся провокации, украинская разведка также проинформировала Пригожина о том, что он будет объявлен предателем, работающим на Украину.

«Вы публикуете какую-то информацию, которая не помогает нашему государству. Так что я не совсем понимаю, о чем вы говорите. Я не совсем понимаю вашу цель. Ваша цель помочь России? Я имею в виду, это означает, что у нас разные цели. Каждый из этих вопросов просто демотивирует Украину, демотивирует определенных партнеров помогать Украине. Ну, так или иначе, я просто не понимаю вашей цели», — сказал президент Украины.

Согласно его ответам, информация, о которой говорил журналист WP, не содержалась в утечке документов Пентагона, а была добыта журналистами другим путем.