Папа Римский на оба ваших дома

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Рим 13 мая включал встречу с папой Римским Франциском в Ватикане. По словам источника «Новой.Европы», близкого к Святому престолу, дату встречи выбрал сам понтифик. 13 мая отмечается Явление Богоматери в Фатиме (Португалия) в 1917 г., где, по убеждению католической церкви, была предсказана непростая судьба России. Год назад в этот день папа Франциск посвятил сражающиеся Россию и Украину Божией Матери, как и было завещано в Фатиме. Он надеется, что этот день станет точкой отсчета в реализации его загадочной формулы мира, которую неделю назад, возвращаясь из Будапешта в Рим, он назвал «секретной». Во время 40-минутной встречи папа и президент обменялись символическими подарками. Франциск преподнес Зеленскому скульптурную ветвь мира, а лидер Украины подарил папе икону Богородицы, написанную на «залитой кровью» (красной краской) защитной пластине бронежилета (композиция «Неопалимая» Юрия Вакуленко). Папа заверил президента в своей постоянной молитве об Украине, призвал к «жестам гуманности» и поблагодарил за визит. Стороны за закрытыми дверями обменялись планами урегулирования конфликта в Украине в поисках точек соприкосновения между этими планами. Более детально инициативы Ватикана украинская делегация обсудила с секретарем Святого престола по отношениям с государствами и международными организациями архиепископом Полем Ричардом Галлахером сразу после папской аудиенции. Традиционно детали ватиканского плана раскрывает СМИ «посол мира» папы Франциска, проживающий в Москве глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. Как он рассказал «Новой.Европа»,

ключевое положение плана — начало переговоров до масштабного контрнаступления Украины, которая именно сейчас находится в наиболее сильной позиции.

Мало кто из военных экспертов, несмотря на все надежды, верит в ошеломляющий и полный успех контрнаступления, поэтому его развитие может ослабить, а не усилить переговорные позиции Украины. Видение Украины существенно отличается: во-первых, она связывает свою переговорную позицию с успехами на поле боя, а во-вторых, категорически отказывается признавать субъектность Владимира Путина.

Папа Франциск с Владимиром Зеленским и его делегацией в Зале Студии Павла VI 13 мая 2023 года в Ватикане, Ватикан. Фото: Vatican Media Vatican Pool/Getty Images

Ряд украинских представителей называет ватиканский мирный план «промосковским», как бы уравнивающим статусы Украины и России в конфликте. «Позиция Папы Франциска, его личные взгляды сформированы множеством факторов, — деликатно отмечает посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш. — Тут и его латиноамериканское происхождение, и то, что он первый папа — представитель Ордена иезуитов, и его широкий круг общения… Нам иногда трудно адекватно оценить слова и действия папы — он живет и действует в очень сложной системе детерминант, которую большинству украинцев сложно воспринимать целостно. Когда люди страдают, любые модели, базирующиеся на теоретической, духовной, дипломатической, любой другой «отвлеченной» парадигме, воспринимаются с трудом». Ранее, в ответ на многочисленные приглашения Украины, Франциск заявлял, что готов посетить Киев только после визита в Москву, где, похоже, его не очень ждут, да и РПЦ во главе с патриархом Кириллом (Гундяевым) прилагает все усилия, чтобы Римский первосвященник «никогда не ступил на русскую землю». С точки зрения дипломатического протокола и норм международных отношений, это выглядит парадоксально: папа является главой государства, с которым РФ поддерживает активные дипломатические отношения и которое она не считает «недружественным». Главы российского государства многократно посещали Ватикан и, по логике дипломатии, ответный визит давно назрел и даже перезрел. В условиях же нынешней международной изоляции Кремля такой визит вообще стал бы прорывом в диалоге с Западом. Но нет — Кремль предпочитает не замечать мирных инициатив папы, как буквально вчера вновь заявил Дмитрий Песков.

Однозначно встать на сторону Украины как жертвы (как это делают другие западные лидеры) папа не может не только потому, что дорожит своим «уникальным посредническим статусом»,