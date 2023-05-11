Живой щит или холодный расчет

9 мая в Москве прошел парад Победы в Великой Отечественной войне. На мероприятии присутствовали лидеры семи иностранных государств: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, премьер Армении Никол Пашинян и Александр Лукашенко. Такое количество иностранных гостей стало неожиданностью — изначально предполагалось, что приедет только глава Кыргызстана. «Новая газета Европа» разбирается в том, как и зачем лидеры стран СНГ съехались на парад Победы во время войны с соседним государством.

О том, что на параде будут присутствовать семь глав государств, стало известно за несколько дней до 9 мая. Еще 24 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что единственным зарубежным гостем-политиком будет глава Кыргызстана Садыр Жапаров. Песков уточнял, что Кремль не направлял приглашения другим лидерам, так как «в 2023 году отмечается не круглая дата со дня победы в Великой Отечественной войне». На следующий день отдел внешней политики Жапарова подтвердил его приезд. Президент Кыргызстана — единственный из семи приехавших лидеров, кто планировал свой визит заранее, подчеркивает научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Темур Умаров. Об этом свидетельствует, в том числе, уровень подготовки к приезду, наличие крупной делегации и встречи Жапарова с высшими должностными лицами РФ: с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и премьер-министром Михаилом Мишустиным. С 5 мая стали появляться новости о том, что на мероприятия приедут и другие лидеры. По мнению Умарова, эта поспешность показывает, что специальные приглашения были разосланы практически за несколько дней до парада. Политолог предполагает, что Владимир Путин мог лично позвонить каждому из шести лидеров. Например, на сайте главы Таджикистана Рахмона такая информация появилась 5 мая, на портале президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова — 7 мая. Издержки зависимости Вряд ли Путин или российские дипломаты использовали обещания или угрозы, уговаривая лидеров четырех центральноазиатских стран в срочном порядке приехать на парад, констатирует Умаров. К шантажу прибегать не пришлось: политики и так понимают, что залог стабильных отношений с Россией лежит в личном одобрении Владимира Путина.

Из-за сохраняющейся важной роли РФ на постсоветском пространстве было необходимо избежать потенциальных издержек, которые могли бы возникнуть со стороны Кремля в случае отказа.

Например, для Казахстана Россия важна как транзитная территория экспорта своих нефтяных ресурсов в Европу, объясняет Умаров. Через РФ проходит 80% энергоресурсов. Если Россия закроет трубопровод, то Казахстан лишается 40% прибыли для государственного бюджета. Также существуют торговые отношения. Россия с Китаем соревнуется за звание главного импортного партнера для Таджикистана. РФ — главный поставщик товаров первой необходимости, в первую очередь сахара и других сельскохозяйственных продуктов для Кыргызстана и Казахстана. Любые ограничения со стороны России автоматически приводят к дефициту, что значительно повышает продуктовую инфляцию и увеличивает недовольство в обществе. Похожим образом от России зависит и Армения, отмечает профессор истории и политологии Мичиганского университета Рональд Григор Суни. РФ воспринимается как нужный и безальтернативный союзник. Она крайне важна как медиатор в конфликте с Азербайджаном за Нагорный Карабах: во многом благодаря российским миротворцам сохраняется надежда на заключение мирного договора. Также РФ владеет практически всем энергетическим сектором страны: например, «Газпрому» принадлежит 45% акций газопровода Иран — Армения.

Касым-Жомарт Токаев, Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев во время рабочего завтрака лидеров СНГ в Москве, 9 мая 2023 года. Фото: EPA-EFE / VLADIMIR SMIRNOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT

Обмен людьми и деньгами Другой важный фактор — это обмен людьми, рассказывает Умаров. По официальным данным, около 7 миллионов трудовых мигрантов из Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана ежегодно работают в России и присылают деньги родственникам в Центральной Азии. Например, в 2019 году только в эти три страны из РФ было выведено 9,3 миллиарда долларов.

По данным исследований, эти деньги не копятся в виде сбережений, а тратятся сразу же, поддерживая зависимость экономик стран Центральной Азии от переводов из России.

Переезд людей и средств влияет на экономики стран региона и другим образом. Как пишет Умаров, Центральная Азия становится финансовым хабом для россиян, которые активно вывозят свои сбережения за пределы России: за 2022 год из России в Казахстан перевели более 770 миллионов долларов (в семь раз больше, чем за 2021-й), в Узбекистан — 17 миллиардов долларов (в 2,1 раза). А из-за притока российских релокантов ВВП Армении увеличился в 2022 году в 7,8 раз больше по сравнению с первоначальным прогнозом: на 12,6%, а не на 1,6%, как предполагалось. Суни иронизирует: «Когда я общаюсь со своими армянскими друзьями, все рассказывают, что Ереван за год стал русским городом». Ожидаемая критика без санкций Ради сохранения экономик своих государств на плаву лидеры стран Центральной Азии согласились пожертвовать репутацией и получить характеристику «пособников российского режима» в мировых СМИ, предполагает Умаров. Никаких дополнительных санкций за визит в Москву США и ЕС не вводят, все последствия ограничиваются словесной критикой. Ожидаемым образом она последовала со стороны Киева: Министерство иностранных дел Украины назвало визит «аморальным и недружественным», обвинив политиков в неуважении к украинцам. Суни отмечает: Пашинян также понимает, что Запад прагматичен и осознает зависимость Армении от России. Главное — не рукопожатие с Путиным и возложение цветов к Вечному огню, а тот факт, что Армения — один из каналов, по которому России удается частично обходить санкции. Именно это, в том числе в контексте стран Центральной Азии, пристально анализируется властями ЕС и США. Темур Умаров пишет: «В конце апреля США и Великобритания в очередной раз предупреждали, что могут ввести вторичные санкции против казахских банков и компаний. Узбекский Центробанк тоже высказывался о растущей опасности оказаться под санкциями».

Владимир Путин и Никол Пашинян во время встречи в Кремле. Фото: EPA-EFE / VLADIMIR SMIRNOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT