Могильный голод

Больше двух недель кенийские власти расследуют массовое самоубийство в административном округе Килифи. Погибшие были участниками религиозного движения, жили в лесу и добровольно обрекли себя на голодание. Лидер движения сейчас арестован. Российский антрополог Александр Панченко считает, что эта история не так проста, как кажется на первый взгляд: мы знаем только версию кенийской полиции. При этом общество в принципе склонно бояться и дегуманизировать членов сект, а власти в авторитарных государствах — их преследовать.

В лесу Шакахола площадью около 324 гектаров погибло, как минимум, 89 человек, которые были захоронены в общих могилах. Все они в прошлом являлись членами религиозной организации Good News International Church. Ее лидером был пастор Пол Маккензи, которого арестовали 15 апреля. Пол Маккензи в 1990-х годах стал известен как кенийский телевангелист — религиозный деятель, использующий телевидение для христианских проповедей. В 2003 году он основал свою церковь Good News International Church в портовом городе Малинди. В 2019 году Маккензи закрыл церковь и перебрался с несколькими сотнями участников на ферму в лес Шакахола. Он мотивировал это решение откровением: пастор неоднократно рассказывал, как ему являлся в видениях Иисус Христос. Маккензи велел последователям уволиться с работ и уйти из школ, перестать питаться «мирской пищей» и не обращаться в поликлиники при болезнях.

Каждую субботу жители Шакахолы собирались на восьмичасовые «жизненные уроки» от пастора. По данным кенийской полиции, их конечной целью был абсолютный пост, преодолев который, они могли «встретиться с Иисусом».

Маккензи предположительно заявлял, что пост будет «считаться», только если он будет совместным и проходить на ферме. Попасть в рай было нельзя, если люди общались с кем-либо из внешнего мира, а также если не уничтожили все свои документы, в том числе паспорта и свидетельства о рождении.

Полицейские сопровождают Иезекииля Омбока Одеро, главу религиозной организации Good News International Church в округе Килифи, Момбасе, Кения, 27 апреля 2023 года. Фото: REUTERS

13 апреля 2023 года в кенийскую полицию поступило заявление о том, что в середине марта в Шакахоле родители заморили голодом двух детей. Прибывшие на ферму полицейские обнаружили 16 изможденных людей, четверо из них погибли на пути в больницу. По заявлению кенийского отделения Красного Креста, в административном округе более 200 человек числятся пропавшими без вести. Региональный менеджер организации Хассан Муса заявил CNN: «Спасенные [из Шакахолы] выглядят очень слабыми и травмированными. Морг в Малинди работает на пределе возможностей».

Кенийская полиция сообщает, что уже найдено 29 выживших. Не все из них хотят отправляться в больницу, так как боятся, что из-за этого не попадут в рай.

Хусейн Халид, глава африканского НКО по защите прав человека Haki Africa, который работает в Шакахоле, рассказывает ВВС, что встретил женщину лет 20-ти с запавшими глазами, которая «выглядела очень хрупкой». Однако и она не приняла помощь: «Когда мы попытались дать ей глоток воды с глюкозой, она категорически отказалась. Она закрывала рот и показывала, что ей ничего не нужно». Другой мужчина, по словам Халида, «заявлял, что он в здравом уме, знает, что делает, а мы мешаем ему попасть в рай».

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Биометрические «печати зверя» Итальянский социолог по вопросам религии Массимо Интровинье пишет, что идеология Good News International Church основана на учении американского проповедника-пятидесятника Уильяма Брэнэма. Некоторые его последователи, к которым относился и Маккензи, считали, что близится конец света. Перед ним римские католики установят на земле Царство Антихриста: людям будут ставить «печати зверя», без которых нельзя будет ничего купить или продать. В 1970–1980-х проповедники предположили, что подобная маркировка будет лазерной, а устанавливать ее будет специальный суперкомпьютер.

Уильям Брэнэм. Фото: Wikimedia Commons

В 2019 году в Кении власти решили ввести единое цифровое биометрическое удостоверение личности под названием Худума Намба. Маккензи увидел в нем метку Антихриста и начал высказываться против этого в своих проповедях. Массимо Интровинье пишет, что подобное отрицательное отношение к технологиям, связанным с биометрией и компьютерными чипами, широко распространено среди христиан-фундаменталистов.

Российский антрополог Александр Панченко рассказывает, что похожие протесты возникали и среди православных россиян: сначала против ИНН в начале 2000-х, а потом против биометрических паспортов — в 2010-х. К слову, в 2019 году власти Кении преследовали и задерживали Маккензи именно за пропаганду против Худума Намба. После своего освобождения пастор принял решение переехать с последователями в лес Шакахола.

Злодей или жертва По мнению Панченко, в этой истории слишком много слепых пятен. «Пока нет независимых свидетельств, которые подтвердили бы, что участники Good News International Church умерли именно от голода, — подчеркивает ученый. — Неизвестно, чем руководствуется кенийская полиция, — я сомневаюсь, что ей можно доверять, как и российской. Факт только в том, что найдены многочисленные могилы. Нет даже доказательств тому, что Маккензи проповедовал голодовку. Это просто одна из версий, причем не самая вероятная. Не исключено, что обвинения в его адрес — попытка кенийских властей отомстить ему за пропаганду против единой биометрической системы». Исследователь отмечает, что

в истории религиозных движений не было примеров массовых суицидов посредством голодовки.

При этом мотив общего самоубийства может быть связан с ощущением приближения конца света. Например, некоторые старообрядцы в XVII-XVIII веках устраивали из-за этого самосожжения.

Последствия массового самоубийства в коммуне Джонстаун в Гайане. Фото: Wikimedia Commons

«Мир совсем испортился, — объясняет Панченко образ мыслей тех, кто идет на коллективное самоубийство. — Вокруг слуги Антихриста. Люди боятся, что из-за взаимодействия с ними они осквернятся и попадут в ад». Чаще всего, по словам Панченко, триггером колллективного самоубийства для членов религиозного движения становится именно давление властей. Ученый приводит в пример один из самых известных массовых суицидов — события 1978 года в коммуне Джонстаун в Гайане. Тогда 918 участников объединения «Храм народов» погибли, отравившись цианидом. Этому событию предшествовало пристальное внимание СМИ к движению и визит конгрессмена США Лео Райана. Он попытался вывезти нескольких членов «Храма народов» и был убит охранниками движения на взлетно-посадочной полосе. Единственным коллективным самоубийством из исключительно религиозных побуждений Панченко называет суицид участников движения «Небесные врата», живших в Калифорнии в ожидании прилета инопланетян, которые должны были забрать их с Земли. Приняв пролетающую весной 1997 года над штатом комету Хейла–Боппа за космический корабль, 38 последователей «Небесных врат» приняли барбитураты. На погибших была черная одежда с надписью «Группа высадки Небесных врат», а на головы были надеты полиэтиленовые пакеты.

Родственники последователей религиозной организации Good News International Church возле морга районной больницы Малинди в Малинди, округ Килифи, Кения, 27 апреля 2023 года. Фото: REUTERS

Современные секты По словам Панченко, сект, как их представляет массовое сознание, не существует. В сугубо научном смысле этим термином обозначается группа, отколовшаяся от более крупного религиозного движения по любым причинам. Чаще всего общество навешивает ярлык, называя секту, например, «деструктивной» или «тоталитарной». Антрополог приводит в пример российское религиозное движение «Церковь последнего завета» или «виссарионовцев», лидеры которого с сентября 2020 года сидят в СИЗО по подозрению в психологическом насилии над людьми. Панченко рассказывает: «Виссарионовцам упорно пытаются вменить признаки тоталитарной секты и опасного деструктивного культа. Тема самоубийства в обвинениях тоже присутствует. Но никаких доказательств нет. К сожалению, СМИ в таких делах также играют двойственную роль. Они становятся одним из драйверов панических настроений, которые приносят ни в чем не повинным людям серьезные проблемы». По мнению антрополога,

пытаться обезвредить такие религиозные движения силами полиции довольно бесполезно.