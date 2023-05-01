Могильный голод

Больше двух недель кенийские власти расследуют массовое самоубийство в административном округе Килифи. Погибшие были участниками религиозного движения, жили в лесу и добровольно обрекли себя на голодание. Лидер движения сейчас арестован.
Российский антрополог Александр Панченко считает, что эта история не так проста, как кажется на первый взгляд: мы знаем только версию кенийской полиции. При этом общество в принципе склонно бояться и дегуманизировать членов сект, а власти в авторитарных государствах — их преследовать.
В лесу Шакахола площадью около 324 гектаров погибло, как минимум, 89 человек, которые были захоронены в общих могилах. Все они в прошлом являлись членами религиозной организации Good News International Church. Ее лидером был пастор Пол Маккензи, которого арестовали 15 апреля.
Пол Маккензи в 1990-х годах стал известен как кенийский телевангелист — религиозный деятель, использующий телевидение для христианских проповедей. В 2003 году он основал свою церковь Good News International Church в портовом городе Малинди. В 2019 году Маккензи закрыл церковь и перебрался с несколькими сотнями участников на ферму в лес Шакахола. Он мотивировал это решение откровением: пастор неоднократно рассказывал, как ему являлся в видениях Иисус Христос. Маккензи велел последователям уволиться с работ и уйти из школ, перестать питаться «мирской пищей» и не обращаться в поликлиники при болезнях.
Каждую субботу жители Шакахолы собирались на восьмичасовые «жизненные уроки» от пастора. По данным кенийской полиции, их конечной целью был абсолютный пост, преодолев который, они могли «встретиться с Иисусом».
Маккензи предположительно заявлял, что пост будет «считаться», только если он будет совместным и проходить на ферме. Попасть в рай было нельзя, если люди общались с кем-либо из внешнего мира, а также если не уничтожили все свои документы, в том числе паспорта и свидетельства о рождении.
Полицейские сопровождают Иезекииля Омбока Одеро, главу религиозной организации Good News International Church в округе Килифи, Момбасе, Кения, 27 апреля 2023 года. Фото: REUTERS
13 апреля 2023 года в кенийскую полицию поступило заявление о том, что в середине марта в Шакахоле родители заморили голодом двух детей. Прибывшие на ферму полицейские обнаружили 16 изможденных людей, четверо из них погибли на пути в больницу. По заявлению кенийского отделения Красного Креста, в административном округе более 200 человек числятся пропавшими без вести. Региональный менеджер организации Хассан Муса заявил CNN: «Спасенные [из Шакахолы] выглядят очень слабыми и травмированными. Морг в Малинди работает на пределе возможностей».
Кенийская полиция сообщает, что уже найдено 29 выживших. Не все из них хотят отправляться в больницу, так как боятся, что из-за этого не попадут в рай.
Хусейн Халид, глава африканского НКО по защите прав человека Haki Africa, который работает в Шакахоле, рассказывает ВВС, что встретил женщину лет 20-ти с запавшими глазами, которая «выглядела очень хрупкой». Однако и она не приняла помощь: «Когда мы попытались дать ей глоток воды с глюкозой, она категорически отказалась. Она закрывала рот и показывала, что ей ничего не нужно». Другой мужчина, по словам Халида, «заявлял, что он в здравом уме, знает, что делает, а мы мешаем ему попасть в рай».
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Биометрические «печати зверя»
Итальянский социолог по вопросам религии Массимо Интровинье пишет, что идеология Good News International Church основана на учении американского проповедника-пятидесятника Уильяма Брэнэма. Некоторые его последователи, к которым относился и Маккензи, считали, что близится конец света. Перед ним римские католики установят на земле Царство Антихриста: людям будут ставить «печати зверя», без которых нельзя будет ничего купить или продать. В 1970–1980-х проповедники предположили, что подобная маркировка будет лазерной, а устанавливать ее будет специальный суперкомпьютер.
Уильям Брэнэм. Фото: Wikimedia Commons
В 2019 году в Кении власти решили ввести единое цифровое биометрическое удостоверение личности под названием Худума Намба. Маккензи увидел в нем метку Антихриста и начал высказываться против этого в своих проповедях. Массимо Интровинье пишет, что подобное отрицательное отношение к технологиям, связанным с биометрией и компьютерными чипами, широко распространено среди христиан-фундаменталистов.
Российский антрополог Александр Панченко рассказывает, что похожие протесты возникали и среди православных россиян: сначала против ИНН в начале 2000-х, а потом против биометрических паспортов — в 2010-х.
К слову, в 2019 году власти Кении преследовали и задерживали Маккензи именно за пропаганду против Худума Намба. После своего освобождения пастор принял решение переехать с последователями в лес Шакахола.
Злодей или жертва
По мнению Панченко, в этой истории слишком много слепых пятен. «Пока нет независимых свидетельств, которые подтвердили бы, что участники Good News International Church умерли именно от голода, — подчеркивает ученый. — Неизвестно, чем руководствуется кенийская полиция, — я сомневаюсь, что ей можно доверять, как и российской. Факт только в том, что найдены многочисленные могилы. Нет даже доказательств тому, что Маккензи проповедовал голодовку. Это просто одна из версий, причем не самая вероятная. Не исключено, что обвинения в его адрес — попытка кенийских властей отомстить ему за пропаганду против единой биометрической системы».
Исследователь отмечает, что
в истории религиозных движений не было примеров массовых суицидов посредством голодовки.
При этом мотив общего самоубийства может быть связан с ощущением приближения конца света. Например, некоторые старообрядцы в XVII-XVIII веках устраивали из-за этого самосожжения.
Последствия массового самоубийства в коммуне Джонстаун в Гайане. Фото: Wikimedia Commons
«Мир совсем испортился, — объясняет Панченко образ мыслей тех, кто идет на коллективное самоубийство. — Вокруг слуги Антихриста. Люди боятся, что из-за взаимодействия с ними они осквернятся и попадут в ад». Чаще всего, по словам Панченко, триггером колллективного самоубийства для членов религиозного движения становится именно давление властей. Ученый приводит в пример один из самых известных массовых суицидов — события 1978 года в коммуне Джонстаун в Гайане. Тогда 918 участников объединения «Храм народов» погибли, отравившись цианидом. Этому событию предшествовало пристальное внимание СМИ к движению и визит конгрессмена США Лео Райана. Он попытался вывезти нескольких членов «Храма народов» и был убит охранниками движения на взлетно-посадочной полосе.
Единственным коллективным самоубийством из исключительно религиозных побуждений Панченко называет суицид участников движения «Небесные врата», живших в Калифорнии в ожидании прилета инопланетян, которые должны были забрать их с Земли. Приняв пролетающую весной 1997 года над штатом комету Хейла–Боппа за космический корабль, 38 последователей «Небесных врат» приняли барбитураты. На погибших была черная одежда с надписью «Группа высадки Небесных врат», а на головы были надеты полиэтиленовые пакеты.
Родственники последователей религиозной организации Good News International Church возле морга районной больницы Малинди в Малинди, округ Килифи, Кения, 27 апреля 2023 года. Фото: REUTERS
Современные секты
По словам Панченко, сект, как их представляет массовое сознание, не существует. В сугубо научном смысле этим термином обозначается группа, отколовшаяся от более крупного религиозного движения по любым причинам. Чаще всего общество навешивает ярлык, называя секту, например, «деструктивной» или «тоталитарной».
Антрополог приводит в пример российское религиозное движение «Церковь последнего завета» или «виссарионовцев», лидеры которого с сентября 2020 года сидят в СИЗО по подозрению в психологическом насилии над людьми. Панченко рассказывает: «Виссарионовцам упорно пытаются вменить признаки тоталитарной секты и опасного деструктивного культа. Тема самоубийства в обвинениях тоже присутствует. Но никаких доказательств нет. К сожалению, СМИ в таких делах также играют двойственную роль. Они становятся одним из драйверов панических настроений, которые приносят ни в чем не повинным людям серьезные проблемы».
По мнению антрополога,
пытаться обезвредить такие религиозные движения силами полиции довольно бесполезно.
Вместо этого нужно попытаться найти квалифицированного эксперта, который сможет провести полевые исследования, пообщаться с участниками и снизить напряженность. Важно помнить, что мифология тоталитарных сект сопровождается резкой дегуманизацией. Их лидеров считают злодеями и извращенцами, а последователей — зомби. Они перестают восприниматься как люди, хотя на самом деле от других не отличаются ничем.
Исследователь подчеркивает: «Невозможно найти социологические или религиоведческие признаки, которые свидетельствовали бы о том, что группа представляет опасность для ее членов. Надлом может произойти где угодно. Эта проблема не веры, а лидерства в разных сообществах. Конкретный пример — новейшая история России. Президент Путин получил неконтролируемую власть и ресурсы, а затем у него в голове что-то щелкнуло. Возможно, он просто лично обиделся на Украину и Зеленского. И началась война, жертвы которой среди мирного населения в сотни раз превышают число погибших в Кении».
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