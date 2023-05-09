На Красной площади состоялся парад по случаю 78-й годовщины Победы. Он прошел без воздушной части

В Москве на Красной площади состоялся парад по случаю 78-й годовщины Победы. Мероприятие транслировалось на 100 медиаэкранах столицы, размещенных на центральных улицах. Президент России Владимир Путин начал свою речь, обратившись к гражданам России и военным. Он поздравил их с Днем Победы. По словам Путина, сегодня цивилизация вновь находится на решающем рубеже, против России развязана «настоящая война», но мы дали отпор международному терроризму, защитим жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность. Для нас нет недружественных народов, мы хотим видеть будущее мирным, свободным и стабильным, сказал он. Любая идеология превосходства преступна, говорит Путин.

Затем он рассказал про «русофобию» во всем мире. Также, по его словам, украинский народ стал заложником госпереворота и «преступного режима его западных хозяев». Воздушная часть парада была отменена.

Атака дронов на Кремль Власти заранее не сообщали, состоится ли воздушная часть парада. В прошлом году ее отменили из-за погодных условий. В этом году после атаки дронов на Кремль в городе запретили использование беспилотников. В пресс-службе президента заявили, что 3 мая два БПЛА выпустила Украина. «Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации, проведенные накануне Дня Победы, парада 9 мая, на котором планируется присутствие и иностранных гостей», — прокомментировали атаку в Кремле.

Фото: момент взрыва дрона над Кремлем

Несмотря на атаку на кремлевскую резиденцию, парад в столице решили не отменять. Журналисты уточняли у Пескова, планируется ли провести мероприятия в сокращенном формате, но пресс-секретарь президента отрицал подобные изменения. «Нет, готовится обычный парад. Все, что я могу сказать. Будет выступать президент, как это обычно бывает», — сказал представитель Кремля.

Меры безопасности С 27 апреля по 10 мая Красная площадь закрыта из-за подготовки к параду. «В связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, с 27 апреля по 10 мая 2023 года Красная площадь будет закрыта для посещения», — заявили в ФСО. В Кремле 9 мая также не будет традиционного приема, во время которого Владимир Путин обычно встречался с ветеранами Великой Отечественной войны. Песков пообещал, что во время самого парада «будут приниматься усиленные меры для обеспечения безопасности». В то же время британская разведка отмечала, что время нанесения удара по Кремлю за несколько дней до Дня Победы «показало растущую уязвимость России к таким атакам», а также «повысило восприятие угрозы российским руководством в связи с событиями 9 мая». Также, по мнению разведки, на решения властей повлияли возможные протесты и недовольства из-за войны в Украине.

Иностранные гости Из иностранных лидеров на парад приехали лидеры семи иностранных государств: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, премьер Армении Никол Пашинян и Александр Лукашенко.

Пресс-секретарь президента Дмитрия Пескова объяснил, что в этом году отмечается «не круглая дата», поэтому других иностранных лидеров не приглашали. Ни один иностранный лидер не присутствовал на праздновании Дня Победы в Москве в 2022 году. Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан в прошлом году не проводили парадов в честь Дня Победы, ссылаясь на коронавирусные ограничения.

Отмена парадов Власти 24 российских городов отменили парады Победы. По соображениям безопасности не будет парадов в Белгороде, Курске, Брянске, Симферополе, Севатостополе, Керчи, Калуге, Рязани, Орле, Саратове, Гусеве, Липецке, Ельце, Тюмени, Пскове и Великих Луках. «Верстка» писала, что власти Краснодарского края формально не объявляли об отмене парадов в Краснодаре и Сочи, но заявили, что военную технику в этом году можно будет увидеть только в Новороссийске. Также массовые мероприятия отказали проводить в Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске. В Курганской области отменили парад и салют после гибели людей во время пожаров.

Отмена «Бессмертного полка» В этом году организаторы «Бессмертного полка» отменили очное шествие по всей России. «К этому моменту уже ряд регионов отказались в силу угрозы, [в частности] Республика Крым. Это все-таки единая неделимая история, шествие »Бессмертный полк«, если где-то у людей нет такой возможности, давайте использовать другие варианты», — заявила сопредседатель центрального штаба движения, депутат Государственной думы Елена Цунаева. Она предложила всем желающим опубликовать фотографии своих родственников-ветеранов в соцсетях, на одежде, на автомобиле и на сайте движения. При этом за границей россияне вышли на очные шествия. «Бессмертный полк» в преддверии Дня Победы прошел в Сеуле, Анкаре, Париже, Коломбо, Мадриде, Риме, Бейруте, Сиднее, Пекине и Буэнос-Айресе. Также акцию вчера провели в Майнкрафте.