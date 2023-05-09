Венгерская рапсодия «Грузинской мечты»

Премьер-министр Грузии съездил в Будапешт к Виктору Орбану на радикально консервативный слет, где высказался за «защиту большинства от меньшинства» и сохранение семейных ценностей. Теперь правящая партия «Грузинская мечта» может потерять своего главного союзника в Европарламенте. Кроме того, оппозиция настаивает на том, что грузин не нужно защищать от геев, а правительство само стало меньшинством из-за торможения процесса евроинтеграции. Тем временем в грузинский парламент внесен законопроект о запрете «ЛГБТ-пропаганды» — грузины готовятся дать отпор новому «русскому закону». Как всё это связано и действительно ли главная угроза грузинской идентичности — это геи, разбиралась Ия Баратели.

Поездка премьер-министра Грузии в Будапешт стала скандалом уже на стадии анонса. Крепнущая в последний год дружба грузинского правительства с Венгрией вызывает недоумение в Брюсселе и Страсбурге — Грузия стремится получить статус страны кандидата в ЕС, но почему-то выбирает в союзники лояльного Путину евроскептика Виктора Орбана. Конференция консервативных политических действий (Conservative Political Action Conference, CPAC) заранее уведомила, что премьер Ираклий Гарибашвили представляет грузинское «консервативное общество с основанными на христианстве уникальными ценностями». «Гендерная пропаганда не пощадила эту страну, но Гарибашвили считает, что активисты и политики обязаны уважать волю большинства, а подавляющее большинство грузин отвергает пропагандистское, демонстративное давление ЛГБТК», — говорилось в анонсе.

Грузинский премьер полностью оправдал ожидания организаторов — его выступление было гомофобным и популистским. «Мы не поддержим попытку меньшинства изменить агрессивной пропагандой ценности, которые большинство нашего населения считает установленными богом, на которых основана грузинская идентичность, самобытность, вся наша история», — говорил он. «Силы, которые противостоят свободе, свету, для достижения своих целей пытаются разрушить традиционные семейные ценности навязыванием фальшивой свободы. Например, ЛГБТ-пропагандой, попытками узаконить смену пола у несовершеннолетних детей в обход родителей».

«Верность традициям не означает, что мы должны отказаться от обновления… но мы знаем, что и зло часто приходит под именем обновления».

Премьер напомнил, что в Грузии был принят либеральный антидискриминационный закон, подчеркивающий равенство и защиту всех граждан независимо от вероисповедания и сексуальной ориентации. Вместе с тем Гарибашвили «успокоил» слушателей, подчеркнув, что в конституцию была внесена дефиниция брака как союза мужчины и женщины, то есть однополые браки в Грузии запрещены на уровне основного закона.

Ираклий Гарибашвили выступает на Конференции консервативных политических действий, 4 мая 2023 года. Фото: garibashvili.ge

Гарибашвили говорил о роли церкви, цитировал Евангелие, хваля Виктора Орбана: «В Новом завете Иисус говорит: «Блаженны миротворцы, потому что они будут названы сынами Божьими». <…> Народу Венгрии очень повезло, что у него такой мудрый и дальновидный лидер, он стоит на страже фундаментальных ценностей и является примерным политиком, это боевой христианин».

Гарибашвили считает, что «вторжение России в Украину положило начало большой войне, которой не видно конца»: «Прекращение неоправданных человеческих жертв и жестокого уничтожения требует величайших общих усилий».

«У мира нет альтернативы. Мы поддерживаем Украину, мы должны больше работать над созданием мирных переговоров, долгосрочных и стабильных условий мира».

Не сходя с трибуны, Гарибашвили сообщил, что ожидает от Европы «дальновидного и справедливого решения» относительно статуса кандидата в члены ЕС: «Это будет заслуженным признанием единых усилий нашей власти и народа».



В итоге Гарибашвили стал звездой слета, а Орбан высказался о грузинском госте особо: «Здесь находится премьер-министр Грузии, мы можем многому у него научиться, как может маленькая страна жить в тени России так, чтобы сохранить ценности своей страны». Грузинскую оппозицию эта фраза возмутила, но сам Гарибашвили никакого недовольства не высказал. Члены «Грузинской мечты» тоже не заметили ничего обидного в словах «в тени России».

Семейная сцена Между тем выступление Гарибашвили в Будапеште отвернуло от «Мечты» ее самого крупного европейского партнера — объединенную Партию европейских социалистов (Party of European Socialists, PES). В этом политобъединении «Грузинская мечта» пользуется статусом члена-наблюдателя. Потеря единственного формального партнера грозит «Мечте» изоляцией в Европарламенте. Эксперты и оппозиция теряются в догадках: зачем «Грузинская мечта», которую в Европарламенте поддерживает партия умеренно левого толка, приняла участие в мероприятии ультраконсерваторов. Что это — отсутствие политической культуры, идеологическая аморфность или беспринципность руководства страны?

Фото: garibashvili.ge

Обозреватели говорят, что грузинская «орбанизация» даже станет темой для обсуждения на саммите Европейского политического сообщества, который состоится в Молдове 1 июня. «CPAC, который собирает консервативных, популистских и крайне правых деятелей со всего мира, проходит в Будапеште при поддержке крайне популистского премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Гарибашвили, видная фигура в партии-наблюдателе PES, член партии «Грузинская мечта», активно рекламировал свое участие на консервативном форуме и в своем выступлении в Будапеште назвал Орбана истинным защитником Европы», — возмущались социалисты в своем заявлении. Кати Пири (Kati Piri) — вице-президент «Партии европейских социалистов» — высказалась еще более резко: «Действия премьер-министра Гарибашвили неприемлемы и полностью ставят его вне ценностей нашей политической семьи. PES уже решила оценить статус «Грузинской мечты» внутри партии на следующем заседании президиума. Это стало явной необходимостью после сегодняшнего вмешательства Гарибашвили».

Между тем в «Мечте» заявляют, что и сами готовы пересмотреть свое членство в европейской партии, если там их критикуют с таким же энтузиазмом, как это делает собственная грузинская оппозиция.

Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе: «Если в традиционных национальных ценностях они увидели что-то русское и антизападное, тогда у нас есть серьезная тема для разговора … Конечно же, у нас претензии по поводу того, что члены твоей политической группы требуют освободить преступника и требуют наказать человека за то, что он не изменил родине» (Мдинарадзе имеет в виду резолюции Европарламента, в которых от грузинских властей требуют освободить из тюрьмы экс-президента Саакашвили и ввести санкции против основателя «Мечты» миллиардера Бидзины Иванишвили).

Депутат парламента Грузии Мамука Мдинарадзе. Фото: interpressnews.ge

Глава комитета по международным отношениям парламента Николоз Самхарадзе: «Не знаю, стоит ли оставаться в такой группе, где нам запрещают посещать конференции. Возможно, мы сами поставим вопрос о выходе». Венгерское дежавю Некоторые грузинские оппозиционеры говорят, что, глядя на дружбу Гарибашвили и Орбана, испытали что-то вроде дежавю. Дело в том, что Орбан побывал в Грузии в сентябре 2012 года, ровно за четыре дня до выборов, на которых партия Саакашвили впервые проиграла «Грузинской мечте» и уступила власть. Тогда Саакашвили восхищался Орбаном, и венгерский гость выступил на предвыборном митинге партии «Национальное движение». Он тогда призывал грузин «не возвращаться назад», подразумевая реваншизм со стороны партии Бидзины Иванишвили. Также Орбан агитировал голосовать за Саакашвили и форсировать евроинтеграцию. После смены власти Орбан предоставил у себя в стране политическое убежище Зурабу Адеишвили — бывшему министру юстиции и соратнику Саакашвили. С тех пор многое изменилось: Адеишвили переехал в Украину, а Орбан никогда публично не упоминает Саакашвили.

Орбан уже давно, с 2010 года, находится во власти, и после ухода Ангелы Меркель стал европейским рекордсменом — возглавляет страну беспрерывно на протяжении 13 лет. Он начинал свой путь в политике 26-летним диссидентом, выступавшим перед многотысячными толпами с призывом отправить правительство в отставку, провести демократические выборы и вывести советские войска. Сейчас же Орбан стал практически сторонником Путина. «Либеральная демократия себя исчерпала. Она больше не является гарантией защиты благополучия и национальных интересов венгерского народа. Поэтому Венгрия в будущем не будет проводить курс защиты либеральных ценностей», — заявил Орбан на форуме в Будапеште, предложив венграм в качестве примера для подражания такие страны, как Россия, Турция, Китай и Сингапур. В Брюсселе заявления Орбана вызывают шок. А вот в «Грузинской мечте» все, похоже, в восторге. Авторитарные режимы похожи: в Евросоюзе часто обвиняют Орбана в том, что он подрывает в своей стране демократические институты, стремится контролировать судебную систему и притесняет СМИ.

«Мечта» всё это уже опробовала и внедрила. Теперь ей интересен венгерский способ балансировать и торговаться в отношениях с Евросоюзом.

Проблема только в том, что Венгрия уже вошла в Евросоюз, и ее вряд ли оттуда выгонят. Но Грузию пока еще даже не приняли, а «сдавать экзамены» и проводить реформы «Грузинской мечте» не хочется уже сейчас. Венгерский казус «Я училась в Венгрии и знаю хорошо эту страну. Но венгерский премьер сегодня так же далек от желаний своего народа, как и наше правительство. В самом ЕС Орбана воспринимают как серьезную проблему, исходя из его заявлений, его политики… И такого человека Гарибашвили видит в качестве союзника. Это симптом. Во всей Европе он нашел лидера, который меньше всего выражает ценности ЕС. И предстал перед нами со своей псевдопатриотичной риторикой», — так выступление Гарибашвили комментирует депутат парламента Грузии от оппозиции Анна Нацвилишвили (партия «Лело»).

Она предложила грузинскому премьеру посетить аэропорт в Кутаиси — там тысячи грузин ежедневно улетают бюджетными авиарейсами в Европу: «Пусть увидит там, в каком состоянии семьи, когда матери, отцы оставляют самое дорогое — детей, и уезжают на заработки, чтобы их дети не умерли от голода, чтобы обеспечить семьи». В 2022 году в Грузии был зафиксирован рекорд: из страны, согласно Национальной службе статистики, выехали более 100 тысяч граждан Грузии, большинство из них — население трудоспособного возраста от 15 до 64 лет. Опросы говорят, что об эмиграции думает каждый шестой житель Грузии. Кроме того, у каждого шестого жителя Грузии есть родственник за границей, который регулярно присылает ему деньги. Число жителей Грузии, которых содержат проживающие за границей родственники, составляет 16%. Это данные опубликованного в мае исследования Национально-демократического института (NDI).

Население Грузии составляет 3,7 миллиона человек. Остающийся в стране электорат правительство попытается мобилизовать «дешевым патриотизмом» перед выборами в 2024 году, считает оппозиционный депутат Хатия Деканоидзе. «У выступления Гарибашвили было два адресата. В «Грузинской мечте» думают, что так смогут мобилизовать своих сторонников, но у них очень плохое представление о наших людях. А второй адресат — Россия. «Мечта» посылает ей очень четкие сигналы».

Намерение премьера «защитить грузин от геев» подняли на смех и в либертарианской партии «Гирчи».

«Где премьер увидел, чтобы грузинский народ надо было защищать от геев? Никогда в этой стране не было такого, чтобы геи обижали большинство. Может, были какие-то особые обстоятельства, о которых известно премьеру, но лично я не знаю случая, когда бы нас, гетеросексуалов, нужно было защищать от геев», — иронизирует депутат парламента Яго Хвичия и проводит параллели с Россией: «Контекст выступлений Гарибашвили такой же, как выступления Путина, когда он говорит, что не допустит, чтобы были «родитель номер один и родитель номер два». Но мы не боимся тех опасностей, которые с целью сохранения власти придумывает наше правительство. Кто выбрал Гарибашвили для того, чтобы он защищал нас от геев? Или объяснял нам понятие святости семьи? Или учил, кто мама, а кто — папа? Где они в Грузии видели, чтобы мужчины собирались и требовали себе материнские права?

Грузинский народ понимает, что эта власть идет против цивилизации. Власть придумывает себе в оправдание, что они [политики] из Венгрии должны защитить грузинский народ от ЛГБТ-граждан. И это вместо того, чтобы работать с партнерами над процессом евроинтеграции. Это просто оскорбление собственного народа». «Русский закон» — вторая попытка У грузинских политологов нашлось еще одно, довольно правдоподобное объяснение того, зачем «Мечте» понадобился именно Орбан. «Гарибашвили пытается создать альянс с Венгрией, чтобы Орбан мог заблокировать санкции Евросоюза [в отношении руководства правительства, «Грузинской мечты», миллиардера Иванишвили], вопрос о которых обязательно встанет в повестку дня», — объясняет Георгий Бадридзе, старший исследователь Грузинского фонда стратегических и международных исследований (Фонд Рондели). Это заявление предназначалось для Орбана и для других консерваторов — посмотрите, мы такие же, как вы. А для внутреннего потребления это было послание, что Европа — это исключительно вопрос ЛГБТ. Как будто бы в Европе больше ничего нет. Как будто бы это не самое справедливое, самое защищенное общество — социально, политически, как будто бы в ЕС нет православных государств, в которых никто не требует отказываться от своих ценностей и традиций. Исторически самые бедные европейские страны — Болгария и Румыния, которые позже всех вступили в ЕС, на их примере можно увидеть, что, с одной стороны, у них остались ценности и традиции, с другой — увеличился средний доход, пенсия, продолжительность жизни». Бадридзе, как и многие другие эксперты, предупреждает, что в ближайшее время гражданское общество Грузии может оказаться перед новым вызовом. В марте благодаря массовым акциям протеста власти отозвали закон «О прозрачности иностранного влияния», скопированный с российского «закона об иноагентах». Теперь в парламенте собираются рассмотреть еще одну инициативу — закон о запрете «ЛГБТ-пропаганды». Инициатор законопроекта, депутат Фридон Инджия, представляет в парламенте партию «Европейских социалистов», наспех сколоченную из остатков пророссийской партии «Альянс патриотов». Инджия — официальный миллионер, а по политическим взглядам — ультраконсерватор.

Депутат парламента Грузии Фридон Инджия

«Эта ЛГБТ-пропаганда разрушает Грузию, грузинскую семью, государство, она влияет на демографическую ситуацию, она неприемлема для менталитета грузина. Да, человек имеет право выбирать свою ориентацию, но эта пропаганда неприемлема для грузинского государства. И когда выходишь и бегаешь с флагами — это уже пропаганда. На это смотрят дети, подростки, население, это неприемлемо для грузинского народа», — повторяет Инджия. «Это будет «русский закон номер 2». Сейчас всех, у кого будет протест против этого закона, назовут ЛГБТ-группой, окрестят меньшинством, которое мешает традиционным ценностям, — говорит Бадридзе. — В России этот закон ввели с мотивом защиты прав большинства. А теперь представьте, что православный российский гражданин, представитель славянского большинства, решил опротестовать коррупцию.

Разве у него есть на это право? Есть ли у большинства в России право на свободные выборы? Могут ли они защитить себя в свободном суде? Те, кто сейчас в России пытаются протестовать из-за того, что в Украине бомбят православные церкви, — им грозит статья и до 15 лет тюрьмы. Поэтому это не битва за традиции, а попытки цепляться за власть. Наше общество должно ответить на это.

И так как этот закон помешает вступлению Грузии в ЕС, нам надо напомнить, что это нарушает права самого крупного большинства. И что меньшинство в лице властей загораживает нам путь в Европу».