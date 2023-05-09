«Европа появилась как проект мира»

Несмотря на то что парад на Красной площади в этом году посетили семь лидеров постсоветских стран, для большинства других государств символическое значение 9 мая как Дня Победы продолжает снижаться. В апреле сейм Латвии принял закон, запрещающий 9 мая праздновать что-либо, кроме Дня Европы. В Берлине введен запрет на использование в этот день российских флагов на любых акциях. Украина, следуя общеевропейскому образцу, сместила дату Дня Победы на 8 мая, а 9 числа в Киеве теперь отмечают День Европы. Андрюс Кубилюс родился еще в Литовской ССР, боролся за ее независимость, занимал пост премьер-министра Литвы, а сегодня представляет страну в Европарламенте и выступает в том числе против стереотипного представления обо всех россиянах как сторонниках войны и диктатуры. Мы поговорили с Кубилюсом о современном значении 8 и 9 мая для Европы, а также о том, зачем ЕС нужна демократическая Россия и как Европа будет этому способствовать после завершения войны.

9 мая — День Европы — В конце апреля Латвийский сейм запретил празднование 9 мая как Дня Победы по старому советскому образцу. Как вы относитесь к этой мере и поддержали ли бы вы такое решение в Литве? — Мы в Литве не празднуем День Победы, поэтому нам нечего запрещать. У нас в стране всего 6% русскоязычного населения, поэтому проблема [акций на 9 мая ко Дню Победы] не такая острая, как в Латвии и Эстонии. Некоторые граждане Литвы ходят в этот день на кладбище, но для нас это не праздник, а начало нового этапа нашей оккупации.

У нас запрещена советская символика, но это уже давно принятое решение, и я не слышал, чтобы кто-то в Литве выступал за новый запрет.

9 мая мы отмечаем День Европы. — Да, есть разница в датах: в Европе День Победы отмечается 8 мая. Изменилось ли за прошедшие почти восемьдесят лет после победы над гитлеровской Германией восприятие этой даты в ЕС? — Различие в датах обусловлено исключительно историческими причинами, было подписано два акта о капитуляции Германии: с западными странами — 8 мая, с СССР — 9 мая. Но праздник отмечается тогда, когда ты чувствуешь сам лично, что это твой праздник. Мы в Литве его таковым не ощущаем. Для стран Западной Европы, которые подверглись гитлеровской оккупации и потом были освобождены, например, союзниками-американцами, это, конечно, хороший день. Закончилась Вторая мировая война, от которой пострадало так много людей. Был побежден тоталитарный нацистский режим. Но страны Западной Европы не страдали после этого от советской оккупации, а для нас и для стран бывшего социалистического лагеря война закончилась иначе. Поэтому у нас и чувства другие.

Президент Франции Эмманюэль Макрон у могилы неизвестного солдата во время церемонии, посвященной окончанию Второй мировой войны в Европе, 8 мая 2023 года. Фото: EPA-EFE / JOHANNA GERON

Мы, конечно, можем положительно оценить то, что был побежден гитлеровский режим. Но мы также помним и то, что после окончания Второй мировой войны у нас остался сталинский режим и что мы очень сильно пострадали. Мы помним и депортации в Сибирь, и вооруженное сопротивление оккупации — всё это оставило у нас очень серьезное историческое наследие, которое не позволяет нам по-другому воспринимать эту дату. Для нас реальное окончание Второй мировой войны — это 1990-й год, когда мы вернули себе независимость. — Как в Европе стали относиться к роли СССР в победе над нацистским режимом после российского вторжения в Украину? — Трудно сказать. Заметных перемен, как, например, переименования улиц, нет. Но поменялось отношение к нынешнему кремлевскому режиму.

Теперь многим стало очевидно, что мы, страны Восточной Европы, были правы, когда предупреждали об опасных тенденциях в развитии сегодняшней России.

Мы говорили, что Россия, увы, не сумела объективно оценить свою историю, где были не только победы в войне против нацистского режима, но и преступления Сталина и большевиков, оккупация [стран Балтии и Восточной Европы] и тому подобное. Сейчас появляется всё больше понимания, что для того, чтобы Россия смогла преодолеть авторитаризм, ей нужно самой «пройти» свою историю со всеми не только страницами победы, но и страницами преступлений. Вряд ли это связано напрямую, но то, что многие [европейские] парламенты сегодня принимают резолюции, что Голодомор был актом геноцида украинского народа и преступлением сталинского режима, показывает, что в Западной Европе начинают более открыто смотреть на советскую историю со всеми ее страницами — и темными страницами тоже.

— 9 мая ЕС отмечает День Европы. Какое символическое значение у этого праздника? Чему он посвящен? — В этот день мы вспоминаем, что дают нам Европа, Европейский Союз и европейское объединение в целом. Не всегда и не все в Европе это помнят. Мы больше любим свои «родины», свое родное село или свой город. А 9 мая — хороший день, чтобы вспомнить, что Европа появилась как проект мира. И это важно не забывать, когда рядом с нами происходит агрессия России против Украины. Объединение Европейского Союза, которое началось с Римского договора 1957 года, позволило преодолеть один из двух тектонических конфликтов на европейском континенте, приведших к двум мировым войнам. Первый конфликт — это конфликт между Францией и Германией. Объединение в Европейское сообщество, а потом уже и в Европейский Союз как раз позволило решить его. Второй конфликт — между недемократической Россией и европейским континентом — пока что остается.

Церемония подписания Римского договора, 1957 год. Фото: Wikimedia

Но возникает вопрос: а как этот конфликт решить? Как сделать так, чтобы эта война закончилась победой Украины? Как сделать так, чтобы такие войны больше не случались на европейском континенте? Ответ я вижу только один: помочь России вернуться на путь демократического развития, потому что демократии между собой не воюют. Праздник 9 мая ставит перед нами именно эти вопросы. Единая, свободная, мирная — Что такое Европа сегодня? Ограничена ли она территорией ЕС или европейская идея шире? — У этих вопросов есть географическое измерение, а есть политическое. С географическим всё ясно. Мы в Литве всегда с радостью показываем, где находится географический центр Европы: он в 26 километрах от Вильнюса.

Хотя, как оказывается, многие страны в Европе имеют такие места и называют их центром. По этому поводу остается только пошутить, что, видимо, географическая граница Европы для нее самой не очень ясна.

Если же говорить о политическом или геополитическом измерении, то остается стена между демократией и авторитарными режимами России и Беларуси. В последние годы это проявилось еще более ярко. Но я всегда возвращаюсь к тому, что мы живем и должны жить в демократической Европе. Мы должны жить с верой и надеждой на то, что Европа когда-нибудь вернется к формуле, которую, по-моему, первым записал Буш-старший: «Europe whole, free and at peace» («Европа единая, свободная и живущая в мире»). Эта формула появилась, когда распался СССР. Тогда казалось, что демократия восстанавливается на всем европейском континенте, включая Россию и Беларусь. Но, как мы знаем, на части европейского континента история повернулась вспять. Появились авторитарные режимы. Если посмотреть в более длительной перспективе, мы можем заметить, что с начала 2000-х, когда в России пришел к власти Путин, в других странах, таких как Украина, Молдова, Грузия или Армения, были предприняты новые попытки развиваться демократически. Это и дает мне надежду на то, что медленно, но неотвратимо демократия и европейские ценности распространяются на территории бывшего СССР. Это и является «европейской задачей». Речь, в конце концов, идет не только об устранении границ и заборов, но и о том, что это единственная возможность создать такие условия безопасности на европейском континенте, чтобы угроза, которую сейчас представляет авторитарная Россия, больше не возникла. Это единственный шанс разрешить второй тектонический конфликт в Европе — сейчас он становится еще более опасным.

— Подразумевает ли задача распространения европейских ценностей дальше на Восток в том числе расширение Евросоюза? — У меня очень простое видение этого вопроса. Для стран, которые находятся на географическом европейском континенте, таких как Украина, Молдова, Грузия, Армения и даже Беларусь, я вижу все перспективы вступления в ЕС в ближайшие десятилетия. Россия — это другой вопрос, и проблема не в том, что она представляет угрозу, а в том, что она слишком большая. Я не вижу, как можно объединить такие большие государства. Но я вижу все перспективы, чтобы между ЕС и Россией после ее трансформации обратно в демократию установились самые тесные взаимоотношения. Свободная торговля, безвизовый режим — всё, что фантазия позволяет нам представить, можно воплощать в жизнь. Это, конечно, займет время, но это будущее — возможность иметь в качестве соседа Россию как нормальное государство, которое ведет себя как другие большие европейские государства. — То есть вы считаете, что знаменитая концепция Европы от Лиссабона до Владивостока еще не похоронена? — Политически это выглядит красиво, но географически я не понимаю, как Владивосток можно записать в Европу. Создать же прочные нормальные отношения между Россией от Петербурга до Владивостока и Европейским Союзом от Вильнюса до Лиссабона абсолютно возможно. Конечно, России самой предстоит определить, является ли она европейским государством, евроазиатским или каким-то еще. Но я всегда вспоминаю, что все российские лидеры такого масштаба, как Петр Первый или Екатерина Вторая, говорили про Россию как европейское государство. Поэтому я не вижу, почему Россия не должна была бы считать себя частью Европы.

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Когда придет четвертая волна — Вторжение в Украину поставило перед Европой вопрос, как теперь жить с Россией. Какой будет политика ЕС в отношении Москвы, особенно если режим Владимира Путина не обрушится? — Если путинский режим продолжит держаться, тогда все наши принципы в отношении России записаны в уставе НАТО: сдерживание и оборона. Другое дело, что из опыта отношений с путинской Россией мы также должны понять: нельзя оставлять «серых зон» между ЕС и Россией. В этом и была ошибка Запада, ошибка Евросоюза — и Украина, и Молдова, и Грузия, и другие страны восточного соседства были оставлены в «серой зоне» без ясных амбиций со стороны ЕС интегрировать эти государства как членов и Европейского Союза, и НАТО. Это создало у Кремля иллюзию, что можно забрать эти территории себе и что Запад не будет на это реагировать. Так что интеграция этих стран в ЕС и НАТО при путинской России становится еще более актуальной.

Кроме того, мы должны помогать гражданам России, которые не согласны с режимом Владимира Путина, с таким развитием России. [Режим Путина], конечно, опасен для всех соседей, для всего европейского континента, но он также является катастрофой и для самой России. Мы должны помогать тем людям, которых мы называем оппозицией или российским гражданским обществом, в их попытках вернуть Россию на путь нормального развития. — Если путинский режим всё-таки начнет рушиться, как стоит вести себя Европе в таком случае? Стоит ли дать россиянам возможность самим определиться, как будет выглядеть Россия, или лучше действовать более проактивно? — Здесь мы должны вспомнить не такую давнюю историю — горбачевские времена и перестройку. Это была как раз попытка трансформации Советского Союза во что-то другое. Хотя, возможно, Горбачев и ранее Андропов не просчитали, куда перестройка приведет, что это разрушит сам СССР. Но из тех времен мы можем сделать два вывода. Во-первых, Запад не был готов [к распаду СССР]. Никто не думал, что дела могут пойти таким образом. Во-вторых, конечно,

Запад помогал СССР в перестройке, но у Запада не было ясной стратегии, как помочь [российской] молодой демократии стать стабильной и долговременной.

Есть общая проблема: все новые демократические страны переживают период бурной молодости, когда есть большая вера в то, что демократия принесет чудеса «завтра». «Завтра» чудес не случается, и тогда «послезавтра» приходит разочарование, люди начинают с ностальгией вспоминать прошлое. Через этот период всем демократиям пройти достаточно трудно. Литве помогло то, что Запад показал нам дорогу в Евросоюз. А Россия осталась без ясного долгосрочного направления. Поэтому после Ельцина пришел Путин: люди были разочарованы, не видели, что будет дальше. Запад должен иметь это в виду и уже сегодня говорить про долгосрочную стратегию отношений с новой, молодой и демократической Россией, которая, как мы надеемся, придет после развала путинского режима.