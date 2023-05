«Европа появилась как проект мира»

Если же говорить о политическом или геополитическом измерении, то остается стена между демократией и авторитарными режимами России и Беларуси. В последние годы это проявилось еще более ярко. Но я всегда возвращаюсь к тому, что мы живем и должны жить в демократической Европе. Мы должны жить с верой и надеждой на то, что Европа когда-нибудь вернется к формуле, которую, по-моему, первым записал Буш-старший: «Europe whole, free and at peace» («Европа единая, свободная и живущая в мире»). Эта формула появилась, когда распался СССР. Тогда казалось, что демократия восстанавливается на всем европейском континенте, включая Россию и Беларусь. Но, как мы знаем, на части европейского континента история повернулась вспять. Появились авторитарные режимы.

Если посмотреть в более длительной перспективе, мы можем заметить, что с начала 2000-х, когда в России пришел к власти Путин, в других странах, таких как Украина, Молдова, Грузия или Армения, были предприняты новые попытки развиваться демократически. Это и дает мне надежду на то, что медленно, но неотвратимо демократия и европейские ценности распространяются на территории бывшего СССР.

Это и является «европейской задачей». Речь, в конце концов, идет не только об устранении границ и заборов, но и о том, что это единственная возможность создать такие условия безопасности на европейском континенте, чтобы угроза, которую сейчас представляет авторитарная Россия, больше не возникла.

Это единственный шанс разрешить второй тектонический конфликт в Европе — сейчас он становится еще более опасным.