Эра милосердия

Жители Грузии вновь высказались за вступление в Евросоюз. Опубликованные на минувшей неделе результаты опроса показывают исторический результат: 89% населения поддерживают членство Грузии в ЕС. И еще одна важная цифра: рейтинг правящей партии «Грузинская мечта» упал до невиданных 19%. Аналитики считают, что эти явления взаимосвязаны: грузинам не нравится пророссийская политика собственного правительства. Между тем именно «Грузинской мечте» предстоит в ближайшие полгода договориться с Западом о получении Грузией статуса кандидата в ЕС. Есть подозрение, что правительство начало торг с Европой, и ставка в этой сделке — свобода политзаключенных: экс-президента Михаила Саакашвили и директора оппозиционной телекомпании Ники Гварамия. Для переговоров Польша и Франция направили в Тбилиси своих высокопоставленных дипломатов.

Выстрел в ногу На фоне войны в Украине граждане Грузии всё чаще слышат от своего правительства заявления о том, что Запад превратился в «глобальную партию войны» и пытается открыть в Грузии «второй фронт». Но, несмотря на это, оказалось, что грузины хотят в Европу даже больше, чем раньше.

В сравнении с осенью прошлого года поддержка вступления Грузии в ЕС со стороны населения выросла еще на 4%.

Об этом, презентуя результаты последнего опроса, заявили представители Международного Республиканского института IRI. Эта влиятельная организация периодически заказывает подробное исследование общественного мнения в Грузии. Опрос проводил американский Институт Гэллапа (American Institute of Public Opinion), который считается одним из самых авторитетных в социологическом поле. Исследование продлилось с 4 по 23 марта 2023 года, оно охватило 1500 человек по всей Грузии (кроме Абхазии и Цхинвальского региона). Погрешность результатов, по заявлению его авторов, составляет около 2,5%.

Вот самые интересные итоги опроса: За членство Грузии в ЕС высказались 89% опрошенных, за членство в НАТО — 80%.

77% поддерживают членство Грузии в ЕС даже в том случае, если это приведет к приостановке торговли с Россией.

Несмотря на то, что в грузинских супермаркетах сейчас довольно много дешевых российских продуктов, 60% опрошенных считают основным экономическим партнером Грузии — ЕС.

87% опрошенных полагают, что Россия является наибольшей политической угрозой для Грузии. Еще 76% считают, что со стороны России исходит и экономическая угроза.

76% думают, что агрессия России против Грузии продолжается.

Также выяснилось, что в Грузии не боятся ни «англосаксов», ни «турецкой экспансии», которой так любят пугать грузинских граждан некоторые российские политологи. Всего 8% опрошенных видят для Грузии угрозу от США, столько же — от Турции. Для 4% угроза исходит от Ирана, для 3% — от Армении, Азербайджана и стран ЕС. 2% считают угрозой Украину и Китай, 1% — Израиль, Венгрию и Великобританию.

38% опрошенных считают внешнюю политику правящей «Грузинской мечты» прозападной, а 45% считают эту политику пророссийской. При этом 62% населения уверены, что страна развивается в неправильном направлении. Десять лет назад, когда «Грузинская мечта» только пришла к власти, эта цифра составляла 19%.

От лидеров «Мечты» часто можно услышать, что это при них Грузия подписала Соглашение об Ассоциации с ЕС и обеспечила своим гражданам безвизовый режим. На самом деле, на 2014 год пришелся только финал уже запущенного процесса. И его успех во многом был обусловлен тем, что правительство Саакашвили после проигрыша выборов в 2012 году передало власть по-европейски мирно. На вопрос «за кого бы вы проголосовали, если бы выборы состоялись в эту субботу» только 19% опрошенных ответили, что за «Грузинскую мечту». Такого низкого рейтинга у «Мечты» не было даже в 2012 году, когда партия только оформилась и находилась в оппозиции.

За последние шесть месяцев рейтинг «Мечты» снизился на 6%.

Немного подрос по сравнению с последним опросом рейтинг «Единого национального движения» — у бывшей правящей партии Саакашвили, а теперь главной оппозиционной силы: 14%.

У всех остальных партий рейтинг в районе 2–3%, и это означает, что для попадания в парламент в 2024 году им придется создавать союзы и коалиции, так как электоральный барьер составляет 5%.

Интересно, что у откровенно антизападных и пророссийских партий, в том числе и «Силы народа», — авторов закона «об иноагентах» — рейтинг ниже 1%. «С тех пор как Россия развязала войну в Украине и для Грузии открылось европейское окно, «Грузинская мечта» начала открыто проводить антизападную политику, — комментирует результаты опроса Георгий Рухадзе, директор Центра европейских исследований и основатель Центра стратегического анализа Грузии ( GSAC). — До этого она проводила такую политику скрытно. Результатом этого стало падение их рейтинга на 12%. Исследование показало: впервые в истории большая часть населения Грузии поверила, что внешняя политика правительства Грузии более пророссийская, чем прозападная. После того как к властям приклеился ярлык «российского» правительства, это уже вызвало падение рейтинга».

Поддержать независимую журналистику

Дипломатический штурм Европа продолжает направлять в Грузию своих дипломатов — на этой неделе в Тбилиси побывали глава МИД Польши Збигнев Рау и главный дипломат Франции Катрин Колонна. До этого в конце марта в Грузию приезжали главы МИД Великобритании и Франции.

Политолог Хатуна Лагазидзе считает, что «вся европейская дипломатия сегодня собралась «для спасения рядового Райана»».

Хатуна Лагазидзе политолог

«Для Европы сегодня исторический момент, когда они рассматривают безопасность региона Черного моря в едином контексте, когда в повестке дня стоит вопрос строительства новой архитектуры европейской безопасности, потому что война России против Украины поставила в повестку дня вопрос нового формирования центров силы».

Грузия в прошлом году не получила статус кандидата в ЕС, хотя подавалась вместе с Украиной и Молдовой. Возможно, в Европе решили, что это подействует на правительство Грузии как предупреждение. Однако скоро стало ясно, что лучше не оставлять Грузию одну, и стране было предложено до конца года выполнить 12 условий для получения статуса кандидата. Решение это было скорее формальным — на скорые реформы в Грузии в Европе уже никто не надеялся. Но Грузия неожиданно очнулась от геополитической спячки: в марте в Тбилиси прошли акции протеста против закона об «иноагентах» — и тысячи людей три ночи стояли под струями водометов, чтобы добиться отзыва законопроекта. В европейских столицах это заметили и оценили — об этом напомнила в Тбилиси и глава МИД Франции Катрин Колонна:

Катрин Колонна. Фото: Wikimedia Commons, CC BY 2.0

«В моей стране и в Европе все были обеспокоены тем, что происходило в парламенте Грузии в связи с законопроектом [об «иноагентах»]. Мы увидели акции, демонстрации, и мы открыто поддерживали факт того, что вы требовали свободу и демократию. Результат был хорошим. Президент Макрон тоже поддержал спонтанное движение молодежи и [в целом] грузинского народа». Французская министр отказалась отвечать на вопросы журналистов о том, обсуждает ли она в Тбилиси судьбы третьего президента Михаила Саакашвили и директора телекомпании «Мтавари», которых оппозиция и влиятельные международные организации называют политзаключенными. «Я рассматриваю с правительством все вопросы, однако не комментирую их публично», — намекнула Колонна.

Саломе Зурабишвили Фото: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Предполагалось, что Колонне будет легко найти общий язык с Зурабишвили. Президент Грузии хоть и обладает только символическими полномочиями, но зато она — уроженка Парижа и бывшая сотрудница МИД Франции. Из официальных сообщений известно, что президент Грузии заявила Колонне: Грузия не может принять повторный отказ в предоставлении статуса кандидата в ЕС. «Если это произойдет, то это будет непонятно и контрпродуктивно», — считает Зурабишвили и снова ссылается на акции 7–8 марта как на доказательство стремления Грузии в ЕС.

Администрация президента также сообщает, что ответила госпожа министр: «Приятно, подавляющее большинство населения настроено глубоко проевропейски, и мы видим на улицах Тбилиси флаги Евросоюза. Европейская мечта Грузии должна стать реальностью!» Мадам Колонна, которая первым же делом встретилась в Тбилиси с представителями неправительственного сектора, на официальном брифинге с грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили расхваливала грузинское гражданское общество. «Грузии повезло, что у нее есть серьезные требовательные организации. Наша рекомендация — вы должны работать вместе, слушать друг друга, слушать и критику, чтобы продвигаться вперед. <…> Все согласны с тем, что будущее Грузии — в Европе, и мы хотим, чтобы это будущее стало определенным. Это комплексный процесс и историческая возможность, и мы рядом с Грузией, чтобы помочь ей на этом пути», — заявила Катрин Колонна на брифинге после встречи с главой МИД Грузии.

Статус в обмен на Саакашвили Глава МИД Польши Збигнев Рау в Тбилиси открыто заявлял, что обсуждал с властями не только кандидатский статус Грузии, но и «ситуацию Саакашвили», то есть перспективу его вывоза на лечение в Польшу. «В этом вопросе Польша пытается найти конструктивный выход и предложить Грузии любую возможную помощь, так как мы глубоко верим, что совместные действия Польши и Грузии реализуют национальные интересы и интересы безопасности наших стран, Европы, а также свободного мира», — отметил Рау.

Збигнев Рау. Фото: Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0

Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили про Саакашвили на брифинге ничего не говорил. Он только еще раз заверил, что правительство Грузии делает всё для получения статуса кандидата. К аналогичной риторике прибег и премьер-министр Ираклий Гарибашвили: он проигнорировал вопрос о Саакашвили. В тот же вечер появились интригующие сообщения, связанные с этими переговорами:

есть вероятность, что правительство Грузии предлагает свой выход из «ситуации Саакашвили» — выдать его Польше в обмен на получение статуса кандидата в ЕС.

Вдобавок Тбилиси просит больше не настаивать на выполнении 12 требований, которые предусматривают проведение реформ, чистку судебной системы и прочее развитие демократии. Не настаивать, по крайней мере, в ближайшие полгода. А лучше — вплоть до выборов в 2024 году. Согласно источнику телекомпании «Пирвели», часть оппозиции согласна на такое условие — в том числе партия Саакашвили и некоторые другие партии. Но есть и те, кто против: «Европейская Грузия» и «Лело».

Выступая в эфире оппозиционной телекомпании «Пирвели», руководитель штаба по освобождению Саакашвили Георгий Чаладзе не подтвердил эту версию, но и не опроверг. «В этот процесс [вывоза Саакашвили на лечение за границу] включена вся Европа.

Никто не допустит поражения международной дипломатии. Президента Саакашвили выведет из тюрьмы сила политики и современный мир»,

— сказал Чаладзе. Чаладзе, представляющий партию «Национальное движение», уверен, что если Саакашвили умрет в тюрьме в Грузии, то европейская перспектива для страны закроется на годы, если не на десятилетия. Если и тут обратиться к опросам, то выясняется, что грузинское общество настроено в отношении третьего президента довольно милосердно: полностью поддержали перевод Саакашвили в зарубежную клинику 43%, еще 18% — поддержали частично.