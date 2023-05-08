ТАСС: в Курганской области в результате пожаров погибли шесть человек

В Курганской области в результате пожаров погибли шесть человек, еще 14 пострадали, пишет ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах.
Губернатор региона Вадим Шумков пообещал выплатить по 50 тысяч рублей местным жителям, которые полностью потеряли имущество при пожарах, и по 10 тысяч рублей за частичную потерю имущества. В городе введен режим ЧС.
В ночь на 8 мая при тушении природного пожара в деревне Красный Яр Нижнетавдинского района Тюменской области погиб 49-летний местный житель, сообщил глава района Валерий Борисов на заседании регионального штаба.
Еще два человека получили травмы, одного из них госпитализировали. Пожар в окрестностях села локализован, отчитались власти.
С 7 мая в Тюменской области для борьбы с природными пожарами ввели режим ЧС, посещение лесов и разведение огня запрещено.
Сильные пожары начались в Курганской, Тюменской и Свердловской областях в минувшие выходные. В Курганскую область вылетел глава МЧС России Александр Куренков. После этого в министерстве отчитались о локализации шести из девяти ландшафтных пожаров и полной ликвидации одного из них.
В Свердловской области за сутки площадь природных пожаров увеличилась с 33 тысяч до 54 тысяч гектаров, сообщили местные власти. По данным связанного с администрацией губернатора Свердловской области телеграм-канала «Не для протокола», за два дня в Свердловской области эвакуировали 1241 человека.