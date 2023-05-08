ТАСС: в Курганской области в результате пожаров погибли шесть человек

В Курганской области в результате пожаров погибли шесть человек, еще 14 пострадали, пишет ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах.

Губернатор региона Вадим Шумков пообещал выплатить по 50 тысяч рублей местным жителям, которые полностью потеряли имущество при пожарах, и по 10 тысяч рублей за частичную потерю имущества. В городе введен режим ЧС.

В ночь на 8 мая при тушении природного пожара в деревне Красный Яр Нижнетавдинского района Тюменской области погиб 49-летний местный житель, сообщил глава района Валерий Борисов на заседании регионального штаба.