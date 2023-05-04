Власти более 20 российских городов отменили парад на 9 мая

Как минимум в 21 российском городе не будут проводить парад Победы на 9 мая, подсчитала «Вёрстка».

От проведения мероприятий «по соображениям безопасности» отказались в Калуге, Рязани, Орле, Саратове, городе Гусев Калининградской области, Липецке и Ельце, а также Тюмени.

Парадов также не будет в Пскове и Великих Луках. По словам губернатора Михаила Ведерникова, в регион на реабилитацию приезжает много военных, которые звуки фейерверков «воспринимают абсолютно по-другому», а деньги можно потратить вместо салютов «на самое необходимое участникам СВО».

В Курске парад решили не проводить, «учитывая текущую ситуацию», а в Белгороде — «чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих» в центре города. «Вёрстка» отмечает, что власти Краснодарского края формально не объявляли об отмене парадов в Краснодаре и Сочи, но заявили, что военную технику в этом году можно будет увидеть только в Новороссийске. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сказал, что в этом году власти не смогут провести «праздник так, как хотелось бы».

Кроме того, массовые мероприятия не станут проводить даже в удаленных от фронта Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске. В мэриях городов утверждают, что хотят выразить «солидарность с другими регионами страны».

Парадов не будет и в крымских городах Керчь, Симферополь, а также в Севастополе.