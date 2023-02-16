Усыпить «сторожевых собак»

Оппозиционный депутат парламента Грузии, глава группы «Реформ» Хатуна Самнидзе считает, что власти не случайно выбрали своей мишенью именно НПО и журналистов. В интервью «Новой газете. Европа» депутат объяснила, как это может отразиться на внешней политике Грузии, перед которой в этом году стоит задача наконец-то добиться статуса страны-кандидата в ЕС.

Хатуна Самнидзе Оппозиционный депутат парламента Грузии, глава группы «Реформ».

— В Грузии при каждом правительстве предпринимались шаги для усиления гражданского общества, и в этом решающую роль играют наши западные партнеры. Нам предстоит провести еще много реформ, и экспертизой того, как проходит этот процесс, занимаются НПО и гражданское общество. Соглашение Грузии по Ассоциации с ЕС предусматривает усиление гражданского общества, в полученных страной 12 рекомендациях для получения статуса страны-кандидата в ЕС этому также уделяется большое внимание. Гражданское общество в Грузии всегда было независимым от правительства и от оппозиции. У него всегда была очень серьезная роль. НПО и журналисты влияют на политические процессы, на формирование настроений в обществе и на выводы, которые делают международные партнеры и организации, то есть на оценку реформ. Поэтому они стали мишенью для «Грузинской мечты». Правительство очень расстраивается из-за того, что НПО составляют объективную, зачастую критичную справку по разным вопросам.

НПО пишут о состоянии судов, выборов, коррупции, прав человека, о положении женщин, меньшинств, о роли церкви — обо всём, что происходит в общественной жизни.

Например, правительство говорит, что по борьбе с коррупцией у нас всё прекрасно, мы опережаем европейские страны, а НПО приводят конкретные факты элитарной коррупции. Всё это раздражает власти. Согласно проекту, поступившему в парламент, та организация, которая больше чем на 20% финансируется из-за рубежа, уже является «иностранным агентом». На самом деле «Грузинская мечта» не борется с иностранными деньгами. Партия борется с конкретными НПО. Потому что если бы не иностранные деньги, например, в период пандемии, страна бы просто не выжила. В 2021 году 26,5% госбюджета Грузии составляли такие средства. А в 2020 году, когда в Грузии было падение экономики на 6,1%, бюджет состоял из иностранного финансирования более чем на 40%. Например, ЕС в период пандемии выделял Грузии помощь на зарплаты сотрудникам госслужб, пенсий и социальных пособий.

— То есть у нас всё государство, получается, «иностранный агент»? — Поэтому они и написали, что законопроект касается только НПО и СМИ. Не борются с иностранными деньгами, которые получает «Грузинская мечта», — ведь мы на государственном уровне получаем гранты в сфере обороны, кредиты, займы в разных областях. А в закон записали только медиа и НПО. Это признание в том, что на самом деле мешает. Грузинские НПО получают финансирование от налогоплательщиков США и Европы. Это государственные фонды США и ЕС — USAID, Госдепартамент, посольство США и стран ЕС, UNDP, МИД Британии и многие другие. Эти государственные структуры финансируют и фонды, и государственные программы, цель которых — развитие демократии в разных странах, в том числе и в Грузии. Власти хорошо знают, что наши НПО зависят от доноров. Это только в развитых странах такие организации финансируются самими гражданами, которых интересует та или иная тема. То есть в долгосрочной перспективе власти хотят, чтобы НПО исчезли, чтобы они не контролировали власть, перестали исполнять функцию так называемых watch dogs — «сторожевых собак», которые следят за работой правительства. — НПО как-то собираются сопротивляться происходящему? — Конечно же. Правительство «Грузинской мечты» очень раздражает, что у наших крупных НПО есть сотрудничество и координация друг с другом. Гражданское общество в Грузии очень сплоченное, так как у них общая цель — евроинтеграция, развитие демократии. Они точно не будут молчать. Тем более всем известно, что все их финансирование и расходы — абсолютно прозрачные. Это публичная информация, открытая. В этой стране непрозрачной является только одна вещь — это «грязные деньги», которые Бидзина Иванишвили дает «Грузинской мечте» в период выборов. <…> И, видимо, он решил, что настало время создать отдельную пророссийскую партию. И один из методов усиления этой партии — инициатива вот такого законопроекта. — А что говорят дипломаты, представители стран Евросоюза? Как они оценивают перспективу, когда финансируемые ими грузинские организации будут объявлены «агентами»? — Как только эта тема появилась, оппозиция, конечно же, «включила тревогу» и стала обсуждать это с послами, дипломатами. Мы просили их объяснить «Грузинской мечте», что это «путинский путь», по которому Грузия не должна идти ни в коем случае. Я не буду называть имена, но послы важных для Грузии стран Запада заявляли нам, что даже постановка вопроса таким образом, не говоря уже о регистрации законопроекта, является проблемой и «красной линией» на пути получения статуса страны-члена Евросоюза. Для них принятие такого закона будет означать, что правительство Грузии просто повернулось спиной к вопросу получения статуса. Ничего общего с американским у этого закона нет. Это прямая калька российского закона. «Мечта» может обманывать своего избирателя, но американцев и европейцев обмануть не выйдет. Поэтому есть мнение, что этот закон так и не будет принят, — слишком высоки ставки, и Иванишвили на такой риск не пойдет, так как придется отвечать перед Западом. — Зачем вообще надо копировать российские законы, особенно в такое время, когда в Украине идет война, а Кремль стал объектом беспрецедентной критики и санкций со стороны Запада? — Потому что политика Иванишвили — это игра. «Грузинская мечта» то смотрит на российскую сторону, то на Европу. Власти говорят, что Грузии нужен статус страны-члена Евросоюза, и вместе с этим отправляют в Кремль месседжи, что они здесь, рядом с Москвой, что не уходят далеко. Это подтверждает и правительственная пропаганда в духе «зачем раздражать Россию, вы что, хотите войны?» «Мечта» говорит, что в Грузии нет войны только благодаря тому, что Иванишвили проводит вот такую осторожную политику.

Павел Герчинский. Фото: Delegation of the European Union to Georgia

Недавно в Тбилиси заговорили о том, что приветствуют восстановление прямого авиационного сообщения с Москвой. Это значит, что у них есть прямая поддержка в Кремле, есть какие-то гарантии. При этом мы знаем, что Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для самолетов РФ.

— Если Грузия откроет авиасообщение, будет какой-то прямой ответ Евросоюза? — Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский недавно сказал, что мы не вмешиваемся в этот вопрос, но оставляем надежду, что Грузия будет соответствовать позиции ЕС в этом вопросе. Не исключено, что в случае, если в Тбилиси не откажутся от этой идеи, против Грузии могут быть применены санкции.

— Есть надежда на то, что принятие этого закона действительно станет окончательной «красной линией»? — Накануне Европейский парламент вновь принял резолюцию, в которой говорит о санкциях в отношении Иванишвили. Я понимаю, что решения принимает не парламент, а Еврокомиссия, но политическое заявление прозвучало. Я уверена, что за закрытыми дверями предупреждения уже делаются, и если на них не будет реакции, они станут публичными.

Портрет Бидзины Иванишвили во время акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси, Грузия, 05 февраля 2020 г. Фото: EPA-EFE/ZURAB KURTSIKIDZE