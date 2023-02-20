«Если он умрет — то мы ничего не получим»

Сегодня проходит практически всемирная акция в поддержку заключенного экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Находящиеся за рубежом грузины и украинцы выходят с плакатами #SaveMisha и общим требованием: повлиять на правительство Грузии, чтобы оно выпустило Саакашвили на лечение в западную клинику. Третий президент Грузии попал в тюрьму полтора года назад и, по словам соратников и врачей, сейчас находится на грани жизни и смерти. Что происходит с Саакашвили и почему даже в тюрьме он остается важным фактором международной политики и европейского будущего — рассказывает Ия Баратели.

«Как все нормальные люди» Акция Save Misha проходит в двух десятках городов. В этом списке Киев, Тбилиси, Лондон, Париж, Варшава, Гаага, Берлин, Дюссельдорф, Вена, Рим, Дублин, Прага, Рига, Афины, Мадрид, Кишинев, Стокгольм, Тель-Авив, София. Люди выходят на центральные улицы, проводят митинги возле парламентов и зданий правительства. Единственное исключение — Киев, там акция соберется возле посольства Грузии. Первыми акцию начали грузины и украинцы в Вашингтоне, возле Белого дома. На прошлой неделе в Нью-Йорке уже прошла акция в поддержку Саакашвили. Собраться в Вашингтоне было сложнее, однако решено было провести митинг именно в парке Лафайет, рассказали организаторы акции.

Джо Байден и Михаил Саакашвили в куполе президентского дворца в Тбилиси, Грузия, 23 июля 2009 г. Фото: EPA/IRAKLI GEDENIDZE / POOL

«Президент США Байден лично знаком с Саакашвили и прекрасно знает, что происходит. Он должен помочь, другого выхода, по-моему, нет», — объясняет свою позицию активистка Нана Никабадзе, одна из организаторов акции. По ее словам, грузины в США не захотели быть последними, поэтому провели свою акцию на день раньше: «Мы сказали правительству США, что Саакашвили из-за состояния здоровья должны отсрочить исполнение наказания и дать ему возможность лечиться в западной клинике.

За то время, что Саакашвили в тюрьме, мы провели уже около 20 акций. Организация обычно проходит через соцсети. Эмигранты собираются сами, сами организовывают транспорт. Никакой координации с партией Саакашвили у нас нет, всё делаем на энтузиазме. Надеюсь, что резонанс от акции будет большой. Мир должен увидеть, что мы поддерживаем Мишу. Запад должен напугать пророссийское правительство Грузии санкциями. Кроме того, Миша должен знать, что мы о нём не забываем», — сказала Никабадзе «Новой-Европа». Интересно, что если в самой Грузии основанная Саакашвили партия «Единое национальное движение» три последних раза проиграла выборы в парламент, то за границей всё наоборот. Обычно от эмигрантов ЕНД получает больше голосов, чем правящая «Грузинская мечта», хотя существенно на результаты выборов это не влияет — голосует слишком мало избирателей. Эмигранты уже много лет добиваются возможности голосовать электронно, чтобы не сталкиваться с проблемой приезда в Вашингтон к избирательному участку в посольстве. Однако «Грузинская мечта» пока не готова менять условия игры.

Акция Save Misha в Вашингтоне. Фото: Twitter

Нинука Борчхадзе — еще одна участница акции в Вашингтоне, занимается грузинской политикой, даже находясь в США. Она является одной из основательниц грузинской ультралиберальной партии «Гирчи — больше свободы». Борчхадзе объясняет, что даже не голосовала за партию Саакашвили на последних выборах, однако выступает в его защиту «как все нормальные люди». «Не все эмигранты в США поддерживают Саакашвили. Но все нормальные люди сейчас требуют, чтобы Саакашвили освободили на гуманитарном основании», — говорит Нинука. По данным Национальной статистической службы, ежегодно из Грузии эмигрирует около 100 тысяч человек. В основном это связано с тяжелым экономическим положением в стране, безработицей, низкими зарплатами. Поток миграции сильно увеличился с тех пор, как грузины в 2017 году получили возможность ездить в страны ЕС без виз. Эксперты считают, что из Грузии в последние годы уехали до полутора миллиона человек. Это очень высокий показатель, если учесть, что численность населения страны составляет всего 3,7 миллиона.

«И с этими, и с теми» Идея акции «Save Misha» принадлежит российскому правозащитнику и оппозиционному политику Марку Фейгину, автору популярного ютуб-канала. Следует признать, что на сегодня Фейгин — один из немногих, кто открыто выражает оптимизм и даже уверенность в том, что «операция» по спасению Саакашвили увенчается успехом. Партия Саакашвили в Грузии в последнее время была занята внутрипартийными выборами и переформатированием, она оказалась не способна организовать кампанию такого масштаба. Поэтому даже проходящие в Тбилиси и в Батуми акции «Национального движения» оппозиционные телеканалы в Грузии называют «акциями Фейгина». Дату сам Фейгин объяснял так: 20 февраля ожидается выступление президента США Джозефа Байдена в Варшаве. Возможно, президент Польши Анджей Дуда поговорит с Байденом и о Саакашвили. Фейгин также предположил, что вопрос Саакашвили «уже обсуждается в Госдепе». (В итоге Байден прилетел даже не в Варшаву — а напрямик в Киев).

До этого заявления в защиту Саакашвили уже прозвучали из Украины, Молдовы, Польши и Евросоюза. Однако никаких выводов правительство Грузии из них не сделало.

Похоже, что президент США остается последней надеждой на то, чтобы вызволить из тюрьмы Саакашвили, который считает себя «пленником Путина». Но есть нюансы.

«Конечно же, сейчас главная забота — война [в Украине]. Но похоже, что Грузия и кейс Саакашвили сейчас — часть вопроса войны», — полагает Фейгин. Всё еще не слишком жесткую позицию Запада Фейгин объясняет так: «Запад боится Грузию «пережать», учитывая, что сейчас у власти находятся, прямо скажем, силы, близкие к Москве. Нельзя их назвать промосковскими в чистом виде, но они хотели бы сохранять нейтралитет в этой ситуации, не отказываясь от интеграции в европейские структуры. Сейчас политикам объясняют, что проблема уже не в самом Саакашвили, — проблема в их двойной лояльности, в их непоследовательности и попытке отсидеться. Где-то идет война, а мы вот тут как бы и с этими, и с теми, чтобы это нас, не дай бог, не затронуло. О степени близости Иванишвили или «Грузинской мечты» с Москвой мы, конечно, можем судить только умозрительно». Фейгин уже в нескольких своих эфирах настойчиво предупреждал власти Грузии, особенно президента Саломе Зурабишвили: если Саакашвили не отпустят, то европейские перспективы Тбилиси «могут затуманиться до степени неопределенности». По его словам, Грузию уже могут не пригласить в качестве наблюдателя на следующий саммит НАТО в июле в Вильнюсе. Кроме того, может быть заморожен процесс предоставления «дорожной карты» на кандидатство Грузии в члены Евросоюза. Не менее 80% граждан Грузии уже много лет заявляют о том, что хотят вступления страны в ЕС. Евроинтеграция как цель страны прописана даже в конституции Грузии. Итак, ставки всё время повышаются: Саакашвили рискует жизнью, правительство Грузии — европейской перспективой.

Еще одна резолюция «Обращение страны с заключенными, такими как бывший президент, является индикатором ее приверженности европейским ценностям и заявленным европейским устремлениям, включая статус кандидата в члены ЕС», — сказано в резолюции Европарламента, принятой на прошлой неделе. 577 поддержавших документ евродепутатов призвали власти Грузии дать Саакашвили возможность пройти лечение за границей, а действующего президента Саломе Зурабишвили призвали воспользоваться своим конституционным правом и помиловать бывшего президента.

Отдельно была утверждена строка, касающаяся основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, роль которого в аресте Саакашвили названа «личной местью».

Таким образом, Европарламент уже во второй раз призывает ввести санкции против Иванишвили. В первый раз это было сделано 9 июня 2022 года в резолюции о свободе СМИ и безопасности журналистов в Грузии. Документ осуждал вмешательство грузинских властей в работу СМИ и случаи политизированного правосудия. Наказать Иванишвили призывали «за его связи с Кремлем и его влияние в правительстве для преследования журналистов и политических оппонентов».

Бидзина Иванишвили. Фото: EPA-EFE/ZURAB KURTSIKIDZE

Спустя неделю Еврокомиссия рассмотрела заявки на вступление в ЕС Украины, Молдовы и Грузии. Тбилиси тогда отказали, а Киев и Кишинев получили статус кандидатов, несмотря на то, что Грузия опережала эти страны по темпам выполнения условий Ассоциации с ЕС.

Минус 58 килограмм Накануне у Саакашвили, который содержится в частной клинике «Вивамед», побывал медицинский консилиум, созданный при Народном Защитнике Грузии (институт, аналогичный российскому омбудсмену). До этого такая проверка проводилась 4 декабря. Невролог Тенгиз Цуладзе считает, что за это время состояние Саакашвили ухудшилось: он похудел еще больше, уменьшилась мышечная масса. «Его тошнит, он не переносит некоторую пищу, и хотя часть продуктов он принимает, но в малых дозах. Конечно, он всё же немного ест, иначе не смог бы столько прожить», — сказал Цуладзе журналистам. Михеил Саакашвили при росте в 195 см сейчас весит 67 килограммов, сообщил брат Саакашвили — Давид — в интервью Дмитрию Гордону. В семье считают, что Саакашвили находится при смерти.

«Его тяжелое состояние подтвердили и грузинские врачи, и европейские, и американские. Недавно телеканал CNN обнародовал видеокадры, как он пытается встать с кровати и падает. Раньше он весил около 125 килограммов, сейчас весит 67, общество получило возможность увидеть, как он сейчас выглядит, и все разговоры о том, что это симуляция, они закончились, потому что реально все увидели больного человека. У него много опасных диагнозов: кахексия, анорексия, много еще чего. Его болезни невозможно лечить в Грузии, его нужно перевести в специализированную клинику в Европе или в США, которые готовы его принять, и тогда мы его успеем вылечить. Но если он не будет переведен, я с полной ответственностью могу сказать, что есть опасность наступления смерти», — говорит Давид Саакашвили.

Михаил Саакашвили. Фото: скрин видео

С тем, что Саакашвили может умереть, согласен и представитель патриархии Грузии, митрополит Николоз (Пачуашвили), который периодически навещает его в тюрьме и в клинике. «Я никогда не видел людей в таком положении, не мог представить, что такое возможно… У него уже пропали мышцы, впадины на руках, он еле разговаривал, сам сказал, что так плохо ему еще никогда не было. У него также начались боли внутри живота. Я перед богом говорю, что ему очень плохо. Его следует срочно отпустить за границу. Если так продолжится, то этот человек умрет в тюрьме. Я сейчас не обращаюсь к властям и не считаю правильным переносить на них всю ответственность, я обращаюсь к рядовым людям, ко всем жителям Грузии, и говорю, что сейчас всё зависит от каждого из нас. Это будет на совести каждого, кто с этим согласился», — сказал митрополит журналистам после посещения экс-президента.

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«Они сами были теми, кто пытал людей» Правительство хочет вылечить Саакашвили, однако он сопротивляется, утверждает министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. «Проблема в том, что наши желания расходятся. Мы хотим, чтобы заключенный Саакашвили был здоров, а у него такого желания нет. Он хочет, чтобы ему было как можно хуже, чтобы через искуственное нанесение вреда собственному здоровью он сумел покинуть пенитенциарное учреждение», — заявил Брегадзе в интервью проправительственному телеканалу «Имеди». Министр исключил, что Саакашвили в тюрьме подвергается пыткам. Более того,

Брегадзе заверил, что с экс-президентом обращаются гораздо лучше, чем этого требуют те, кто на него всё еще зол.

Он также дал Саакашвили совет: «Покаяться и попросить у народа прощения за свои преступления», связанные как раз с пытками в тюрьмах в период его правления.

Рати Брегадзе. Фото: скрин видео

«Если бы эти люди раскаялись в своих тяжелейших политических преступлениях, посмотрели бы в глаза народу и попросили бы прощения, то у этой политической партии была бы хотя бы небольшая возможность находиться на политической арене. Но эти люди не только не раскаялись в преступлениях, они сегодня как сами, так и с помощью своих лоббистов совершенно бессовестно доказывают как грузинскому обществу, так и всей международной общественности, надев на себя мантию реформаторов и проевропейцев, что в Грузии Михаила Саакашвили якобы пытают в тюрьме. Если у кого-то есть вопросы по поводу здоровья Саакашвили или его правового положения, мы всем даем информацию. Все знают — и в Грузии, и за рубежом, — что он находится в частной клинике, под постоянным надзором врачей. Я понимаю его адвокатов и его лоббистов. Но наше общество — не слепое. Когда человек в лечебном заведении и его лечат, о каких пытках может идти речь? У него двухкомнатная палата, его посетили уже 1800 человек.

Вместе с тем мы получаем очень много негативных писем, в которых жалуются на то, что государство слишком много делает для Саакашвили. Но мы не становимся на сторону этих людей.

Мы защищаем его от этой части общества, которое на него злится, причем справедливо. Поэтому пора прекратить эти разговоры о пытках. Они сами были теми, кто пытал людей, это подтверждено фактами, и должны понести правовое наказание и политическую ответственность. Хочу сказать, что давность срока их политических преступлений пока не истекла». Вообще тема преступлений «кровавого режима» Саакашвили — самая востребованная на проправительственных каналах в Грузии уже много лет. Точнее сказать, десять лет — столько, сколько «Грузинская мечта» находится у власти.

Саакашвили — актер, а в Грузии — сильная демократия Премьер-министру Ираклию Гарибашвили на днях уже пришлось отчитываться о состоянии здоровья Саакашвили. И не где-нибудь, а на Мюнхенской конференции по безопасности. 18 февраля на форуме состоялась историческая встреча: все три лидера Южного Кавказа — Гарибашвили, Алиев и Пашинян — участвовали в панели по вопросам укрепления безопасности в регионе.

Иракли Гарибашвили, Ильхам Алиев и Никол Пашинян. Фото: Twitter

Спикер дискуссии Кристоф Хойсген задал вопрос о Саакашвили. Гарибашвили сразу же обозначил, что полтора года назад экс-президент приехал в Грузию ради очередной революции: «Идеей его возвращения было совершить революцию и вдохновить на массовые убийства. Его план провалился, и он оказался в тюрьме. Мы перевели его в частную клинику, не буду утомлять подробностями, но раз уж вопрос задан, хочу на него ответить. Он лечится в частной клинике более восьми месяцев. Правительство Грузии обеспечивает максимальный комфорт и обращение, все привилегии, которых нет у других заключенных. Вы упомянули кадры, фотографии, я скажу, что господин Саакашвили — хороший актер. Правительство Грузии делает всё возможное, чтобы оказать максимальную поддержку. Мы предложили его семье привезти любого врача, из любой клиники, из любой страны, если он действительно нуждается в лечении». Гарибашвили также призвал не принимать на веру кадры, на которых Саакашвили выглядит больным и изможденным. Это немного странное утверждение, если учесть, что такую съемку обычно распространяет сама пенитенциарная служба. «Вы, вероятно, видели много дезинформации, распространяемой лоббистскими фирмами семьи Саакашвили. Например, в прошлом месяце сообщалось, что его семья заплатила миллион долларов за агрессивную кампанию в СМИ по всему миру, которую вы слышите, видите на видео, в Facebook, в социальных сетях. У нас в Грузии сильная демократия, мы строим демократические институты, в этом суть демократии, что никто не должен стоять выше закона», — сказал Гарибашвили.

Гости из Вашингтона Прямо с Мюнхенской конференции в Тбилиси прибыли двое американских сенаторов — Джин Шахин и Дик Дурбин. Шахин является председателем подкомитета Сената по международным отношениям по сотрудничеству в области европейской и региональной безопасности и старшим членом сенатского комитета по вооруженным силам. Дурбин — старший член сенатского большинства, председатель группы Сената по Украине. Среди заявленных целей визита — усиление геополитического сотрудничества в Черноморском регионе в противовес амбициям Путина. Госпожа Шахин также тактично напомнила, что «впереди у Грузии важные выборы и возможность продвинуть демократическую повестку дня». На самом деле выборы в Грузии только через два года, однако «двигать повестку» в стране с такой сильной, как утверждает Гарибашвили, демократией, — никогда не рано. Парламент Грузии, скорее всего, в ближайшее время примет закон об иностранных агентах, — «О прозрачности иностранного влияния», — который коснется СМИ и влиятельных неправительственных организаций. Попытка выдать этот законопроект, представленный антизападным движением «Сила народа», за американскую практику уже вызвала возмущение Госдепа. Теперь у двух сенаторов будет возможность лично поинтересоваться у руководства Грузии, всё ли в порядке с их евроатлантическим компасом. Посольство США накануне вечером устроило прием для сенаторов и их гостей, на который пригласило в основном оппозиционных депутатов, политиков и представителей гражданского общества. Председателя правящей партии тоже пригласили, но он решил не приходить. Возможно, он смотрел передачу на телеканале «Имеди», где как раз обсуждали, что резолюции Европарламента один в один напоминают разнарядки ЦК КПСС в Советском Союзе, поэтому выполнять некоторые из них — очень непатриотично. Между тем, на приеме у сенаторов среди оппозиционеров и экспертов находился и адвокат Бидзины Иванишвили — Виктор Кипиани. Это удивило многих, хотя формат встречи в принципе не предусматривал слишком официальных разговоров. Юристы Иванишвили в последнее время заняты судами и переговорами с швейцарским банком Credit Suisse, где хранятся миллиарды, которые Иванишвили в свое время вывез из России. Адвокаты утверждают, что после начала войны в Украине Иванишвили находится под воздействием «необъявленных санкций», а швейцарский банк создает препятствия для доступа к фондам и активам.

Иванишвили между Западом и Москвой «Иванишвили лавирует между Западом и Москвой. Если с Саакашвили что-то случится, то Иванишвили будет уже полностью зависеть от России, от Путина. Его это не устраивает», — такого мнения придерживается Гиги Угулава — соратник Саакашвили, бывший мэр Тбилиси. Надо признать, что в последнее время предполагаемая смерть Саакашвили уже открыто обсуждается как фактор, который может повлиять на политику. Угулава, сам побывавший в тюрьме после смены власти, как и многие другие члены правительства «Национального движения», сегодня утверждает, что Саакашвили, исходя из своей натуры, не сможет долго находится в тюрьме.

«Существует опасность того, что судьба Саакашвили станет детонатором для грузинской политики. У нас максимум шесть месяцев. Выхода только два: Саакашвили либо выходит из тюрьмы и уезжает за границу на лечение, либо он умирает в тюрьме.