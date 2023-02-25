Президент США Джо Байден назвал план Китая по урегулированию войны в Украине «выгодным только России»

Президент США Джо Байден заявил, что план Китая по мирному урегулированию войны в Украине выгоден только для России, передает Reuters.

«[Президент России Владимир] Путин аплодирует этому, как же он может быть хорошим? Я не увидел в плане ничего, что указывало бы на то, что есть что-то, что было бы выгодно кому-либо, кроме России, если следовать китайскому плану», — сказал американский президент в интервью ABC News.

Идея о том, что Китай собирается вести переговоры об исходе войны, «абсолютно несправедлива для Украины и просто нелогична», добавил он.