Президент США Джо Байден назвал план Китая по урегулированию войны в Украине «выгодным только России»

Президент США Джо Байден заявил, что план Китая по мирному урегулированию войны в Украине выгоден только для России, передает Reuters.
«[Президент России Владимир] Путин аплодирует этому, как же он может быть хорошим? Я не увидел в плане ничего, что указывало бы на то, что есть что-то, что было бы выгодно кому-либо, кроме России, если следовать китайскому плану», — сказал американский президент в интервью ABC News.
Идея о том, что Китай собирается вести переговоры об исходе войны, «абсолютно несправедлива для Украины и просто нелогична», добавил он.
Китай представил план по «решению украинского кризиса» 24 февраля. Он состоит из 12 пунктов, среди которых — прекращение огня, уважение суверенитета всех стран и прекращение односторонних санкций. Китай призывает обе стороны согласиться на постепенную деэскалацию и предостерегает от применения ядерного оружия.
Источники CNN и The Wall Street Journal сообщили, что Китай рассматривает возможность поставки в Россию беспилотников и боеприпасов для использования их на войне в Украине. Собеседники WSJ говорили об изучении поставок в том числе «артиллерии и вооруженных дронов». При этом окончательное решение еще не принято.
Der Spiegel утверждал, что китайский изготовитель беспилотников Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology согласился испытать и передать российскому Минобороны 100 дронов ZT-180 к апрелю.
Ранее WSJ сообщала, что Китай поставляет России технологии, необходимые для войны в Украине несмотря на международные санкции и экспортный контроль.