logo
НовостиПолитика

СМИ: Китай изучает возможность поставки в Россию беспилотников и боеприпасов для использования их на войне в Украине

Китай рассматривает возможность поставки в Россию беспилотников и боеприпасов для использования их на войне в Украине, сообщили источники CNN и The Wall Street Journal, знакомые с данными американской разведки.

Пекин, по данным CNN, еще не принял окончательного решения, но переговоры между Россией и Китаем о цене и объеме оборудования продолжаются.

После вторжения в Украину Россия неоднократно запрашивала у Китая беспилотники и боеприпасы, и китайское руководство в течение последних нескольких месяцев обсуждает, поставлять ли вооружение или нет, отмечает телеканал.

В последние недели американская разведка получила информацию о том, что Пекин склоняется в пользу передачи вооружения, утверждают источники CNN. При этом, как пишет телеканал, боеприпасы, «скорее всего, будут предназначены для стрелкового оружия, а не для более крупной артиллерии».

Однако собеседники WSJ говорят об изучении поставок «артиллерии и вооруженных дронов».

Накануне Der Spiegel сообщал, что Россия ведет переговоры о серийном производстве дронов-камикадзе с китайским изготовителем беспилотников Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology. Утверждается, что компания согласилась испытать и передать российскому Минобороны 100 дронов ZT-180 к апрелю. Поставки дронов в Россию — это только первый этап сотрудничества, утверждает издание.

Читайте также

Технократы надевают хаки

Кремль переводит российскую экономику на «военные рельсы». Поможет ли это Путину победить в затяжной войне?

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Китай в поставке РФ нелетальной военной помощи и заявил, что Пекин рассматривает возможность отправки оружия. В МИД КНР назвали это «клеветой» и «беспочвенной спекуляцией».

shareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.
Мы используем файлы cookie.
Политика конфиденциальности.
close

К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров.

Поиск...
Стать другом
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon