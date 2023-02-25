СМИ: Китай изучает возможность поставки в Россию беспилотников и боеприпасов для использования их на войне в Украине

Китай рассматривает возможность поставки в Россию беспилотников и боеприпасов для использования их на войне в Украине, сообщили источники CNN и The Wall Street Journal, знакомые с данными американской разведки.
Пекин, по данным CNN, еще не принял окончательного решения, но переговоры между Россией и Китаем о цене и объеме оборудования продолжаются.
После вторжения в Украину Россия неоднократно запрашивала у Китая беспилотники и боеприпасы, и китайское руководство в течение последних нескольких месяцев обсуждает, поставлять ли вооружение или нет, отмечает телеканал.
В последние недели американская разведка получила информацию о том, что Пекин склоняется в пользу передачи вооружения, утверждают источники CNN. При этом, как пишет телеканал, боеприпасы, «скорее всего, будут предназначены для стрелкового оружия, а не для более крупной артиллерии».
Однако собеседники WSJ говорят об изучении поставок «артиллерии и вооруженных дронов».
Накануне Der Spiegel сообщал, что Россия ведет переговоры о серийном производстве дронов-камикадзе с китайским изготовителем беспилотников Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology. Утверждается, что компания согласилась испытать и передать российскому Минобороны 100 дронов ZT-180 к апрелю. Поставки дронов в Россию — это только первый этап сотрудничества, утверждает издание.