СМИ: Китай изучает возможность поставки в Россию беспилотников и боеприпасов для использования их на войне в Украине

Китай рассматривает возможность поставки в Россию беспилотников и боеприпасов для использования их на войне в Украине, сообщили источники CNN и The Wall Street Journal, знакомые с данными американской разведки.

Пекин, по данным CNN, еще не принял окончательного решения, но переговоры между Россией и Китаем о цене и объеме оборудования продолжаются.

После вторжения в Украину Россия неоднократно запрашивала у Китая беспилотники и боеприпасы, и китайское руководство в течение последних нескольких месяцев обсуждает, поставлять ли вооружение или нет, отмечает телеканал.

В последние недели американская разведка получила информацию о том, что Пекин склоняется в пользу передачи вооружения, утверждают источники CNN. При этом, как пишет телеканал, боеприпасы, «скорее всего, будут предназначены для стрелкового оружия, а не для более крупной артиллерии».