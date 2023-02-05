WSJ: Китай поставляет России необходимые для войны технологии

Китай поставляет России технологии, необходимые для войны в Украине несмотря на международные санкции и экспортный контроль. Об этом сообщает the Wall Street Journal со ссылкой на данные российской таможенной службы.
Данные издания показывают, что китайские гособоронные компании поставляют навигационное оборудование, технологии глушения и детали истребителей российским государственным оборонным компаниям, находящимся под санкциями.
«Несмотря на международный контроль и протоколы о санкциях, данные показывают, что китайские государственные оборонные компании продолжают отправлять детали военного назначения российским оборонным компаниям, на которые наложены санкции», — заявила Наоми Гарсия, аналитик C4ADS.
«Было зафиксировано, что российские компании использовали аналогичные запчасти в войне на территории Украины», — уточнила эксперт.
По подсчетам расследователей, с начала военного вторжения Россия импортировала несколько десятков тысяч партий товаров двойного назначения, имеющих как коммерческое, так и военное применение. Согласно таможенным документам, большинство поставок таких товаров осуществлялись из Китая.
В частности, сообщается, что китайская государственная компания Poly Technologies 31 августа прошлого года поставила навигационное оборудование «Рособоронэкспорту» для военно-транспортных вертолетов М-17. Ранее в том же месяце китайская фирма Fujian Nanan Baofeng Electronic поставила «Рособоронэкспорту» телескопическую антенну для комплексов RB—531BE, которые используется для создания помех связи.
24 октября китайская авиастроительная компания AVIC отправила дочерней компании Ростеха запчасти для реактивных истребителей Су-35 на сумму 1,2 миллиона долларов. Среди других поставщиков, обнаруженных в таможенных данных, значится фирма China Taly Aviation Technologies, которая в октябре прошлого года поставила «Алмаз-Антею» детали для радиолокационной установки 96L6E, а также компания DJI, отправляющая в Россию китайские квадрокоптеры напрямую или транзитом через ОАЭ.
Ранее стало известно, что в прошлом году Турция экспортировала в Россию товары для нужд ВС РФ на десятки миллионов долларов несмотря на призывы США к Турции и ОАЭ прекратить экспорт санкционных товаров в Россию.