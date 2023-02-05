WSJ: Китай поставляет России необходимые для войны технологии

Китай поставляет России технологии, необходимые для войны в Украине несмотря на международные санкции и экспортный контроль. Об этом сообщает the Wall Street Journal со ссылкой на данные российской таможенной службы.

Данные издания показывают, что китайские гособоронные компании поставляют навигационное оборудование, технологии глушения и детали истребителей российским государственным оборонным компаниям, находящимся под санкциями.

«Несмотря на международный контроль и протоколы о санкциях, данные показывают, что китайские государственные оборонные компании продолжают отправлять детали военного назначения российским оборонным компаниям, на которые наложены санкции», — заявила Наоми Гарсия, аналитик C4ADS.

«Было зафиксировано, что российские компании использовали аналогичные запчасти в войне на территории Украины», — уточнила эксперт.

По подсчетам расследователей, с начала военного вторжения Россия импортировала несколько десятков тысяч партий товаров двойного назначения, имеющих как коммерческое, так и военное применение. Согласно таможенным документам, большинство поставок таких товаров осуществлялись из Китая.