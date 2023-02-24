24 февраля 2022 года рано утром Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Украине. За год войны погибли десятки тысяч гражданских и военных с обеих сторон.
Зачем Путин начал войну? Зеленский — нацист? Россия воюет с НАТО?
В этом видео мы попытались собрать самые точные, на наш взгляд, ответы на популярные вопросы об этой войне. Мы постарались, насколько это возможно, пользоваться последовательной аргументацией и не использовать оценочные суждения.
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