24 февраля 2022 года рано утром Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Украине. За год войны погибли десятки тысяч гражданских и военных с обеих сторон.

Зачем Путин начал войну? Зеленский — нацист? Россия воюет с НАТО?

В этом видео мы попытались собрать самые точные, на наш взгляд, ответы на популярные вопросы об этой войне. Мы постарались, насколько это возможно, пользоваться последовательной аргументацией и не использовать оценочные суждения.