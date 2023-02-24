Китай представил план по урегулированию войны в Украине

Китай представил план по «решению украинского кризиса». Документ был опубликован на сайте МИДа страны.
Он состоит из 12 пунктов:
- Уважать суверенитет всех стран. Всем странам должна быть гарантированы суверенитет, независимость и территориальная целостность, независимо от их размера, силы или богатства, считают в правительстве Китая.
- Отказаться от менталитета холодной войны. «Безопасность страны не может быть достигнута за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть обеспечена за счет усиления или даже расширения военных блоков», — говорится в документе.
- Прекратить огонь.
- Начать мирные переговоры.
- Разрешить гуманитарный кризис.
- Обеспечить защиту гражданских лиц и военнослужащих.
- Поддерживать безопасность атомных электростанций.
- Придерживаться снижения стратегических рисков. «Мы выступаем против разработки и применения биологического и химического оружия любой страной при любых обстоятельствах», — заявили в китайском МИДе.
- Гарантировать вывоз зерна.
- Прекратить односторонние санкции. В Китае считают, что страны должны прекратить злоупотреблять односторонними экономическими ограничениями, а также отказаться от «юрисдикции длинной руки».
- Обеспечить стабильность цепочек производства и поставок.
- Содействовать послевоенному восстановлению.
Ранее the Wall Street Journal со ссылкой на данные российской таможенной службы сообщала, что Китай поставляет России технологии, необходимые для войны в Украине несмотря на международные санкции и экспортный контроль.
По подсчетам расследователей, с начала военного вторжения Россия импортировала несколько десятков тысяч партий товаров двойного назначения, имеющих как коммерческое, так и военное применение. Согласно таможенным документам, большинство поставок таких товаров осуществлялись из Китая.