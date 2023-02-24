Китай представил план по урегулированию войны в Украине

Китай представил план по «решению украинского кризиса». Документ был опубликован на сайте МИДа страны.

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Ранее the Wall Street Journal со ссылкой на данные российской таможенной службы сообщала, что Китай поставляет России технологии, необходимые для войны в Украине несмотря на международные санкции и экспортный контроль.

По подсчетам расследователей, с начала военного вторжения Россия импортировала несколько десятков тысяч партий товаров двойного назначения, имеющих как коммерческое, так и военное применение. Согласно таможенным документам, большинство поставок таких товаров осуществлялись из Китая.