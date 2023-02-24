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Китай представил план по урегулированию войны в Украине

Китай представил план по «решению украинского кризиса». Документ был опубликован на сайте МИДа страны.

Он состоит из 12 пунктов:

  • Уважать суверенитет всех стран. Всем странам должна быть гарантированы суверенитет, независимость и территориальная целостность, независимо от их размера, силы или богатства, считают в правительстве Китая.
  • Отказаться от менталитета холодной войны. «Безопасность страны не может быть достигнута за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть обеспечена за счет усиления или даже расширения военных блоков», — говорится в документе.
  • Прекратить огонь.
  • Начать мирные переговоры.
  • Разрешить гуманитарный кризис.
  • Обеспечить защиту гражданских лиц и военнослужащих.
  • Поддерживать безопасность атомных электростанций.
  • Придерживаться снижения стратегических рисков. «Мы выступаем против разработки и применения биологического и химического оружия любой страной при любых обстоятельствах», — заявили в китайском МИДе.
  • Гарантировать вывоз зерна.
  • Прекратить односторонние санкции. В Китае считают, что страны должны прекратить злоупотреблять односторонними экономическими ограничениями, а также отказаться от «юрисдикции длинной руки».
  • Обеспечить стабильность цепочек производства и поставок.
  • Содействовать послевоенному восстановлению.

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Ранее the Wall Street Journal со ссылкой на данные российской таможенной службы сообщала, что Китай поставляет России технологии, необходимые для войны в Украине несмотря на международные санкции и экспортный контроль.

По подсчетам расследователей, с начала военного вторжения Россия импортировала несколько десятков тысяч партий товаров двойного назначения, имеющих как коммерческое, так и военное применение. Согласно таможенным документам, большинство поставок таких товаров осуществлялись из Китая.

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