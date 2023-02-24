Der Spiegel: Москва ведет переговоры с Китаем о серийном производстве дронов-камикадзе для России. Первую партию отправят в РФ к апрелю

Издание сообщает, что поставки дронов в Россию — это только первый этап сотрудничества. Далее компания собирается отправить в РФ технологии, с помощью которых Москва сможет наладить собственное производство беспилотников, утверждает Der Spiegel. Это позволит России производить до 100 дронов в месяц.

Утверждается, что компания согласилась испытать и передать российскому Минобороны 100 дронов ZT-180 к апрелю. По данным экспертов, каждый такой беспилотник может нести боеголовку весом от 35 до 50 килограммов, отмечает Der Spiegel. Конструкция этих БПЛА аналогична иранским Shaheed-136, которые Россия уже применяла в Украине.

Россия ведет переговоры с китайским изготовителем беспилотников Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology о серийном производстве дронов для РФ. Об этом сообщает издание Der Spiegel.

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Ранее нидерландская вещательная компания NOS сообщала, что микрочипы нидерландского производства попадают в Россию через китайских посредников. Как отмечает Der Spiegel со ссылкой на анализ ВСУ, 10 из 27 исследованных российских вооружений, таких как ракеты, вертолеты и беспилотники, или их останки, содержали микрочипы из Нидерландов.

До этого the Wall Street Journal со ссылкой на данные российской таможенной службы сообщала, что Китай поставляет России технологии, необходимые для войны в Украине несмотря на международные санкции и экспортный контроль.

По подсчетам расследователей, с начала военного вторжения Россия импортировала несколько десятков тысяч партий товаров двойного назначения, имеющих как коммерческое, так и военное применение. Согласно таможенным документам, большинство поставок таких товаров осуществлялись из Китая.

Сегодня Китай представил план по урегулированию войны в Украине. Он состоит из 12 пунктов. Среди них — прекращение огня, начало мирных переговоров, разрешение гуманитарного кризиса. Помимо всего прочего, в китайском правительстве считают, что нужно уважать суверенитет всех стран, независимо от их размера и сил. При этом стоит прекратить вводить «односторонние санкции», говорится в документе.