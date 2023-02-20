Открестились

Пятерых литовских священников, сначала запрещенных в служении, а затем и «лишенных сана» в РПЦ за свою антивоенную позицию, принял 17 февраля под свой омофор Константинопольский патриарх Варфоломей. Как говорится в официальном сообщении генерального секретариата Синода Константинопольского (Вселенского) патриархата, «первый по чести» иерарх мирового православия несколько месяцев рассматривал апелляцию протоиереев Владимира Селявко, Виталия Моцкуса и священников Виталия Даупараса, Гинтараса Сунгайлы и Георгия Ананьева на указы митрополита Виленского и Литовского Иннокентия (Васильева), утвержденные в конце июля прошлого года патриархом Кириллом (Гундяевым). Появление в Литве клириков Константинопольского патриархата означает завершение почти двухвековой церковной аннексии страны со стороны Российской империи, а позднее — Московской патриархии.

Слева направо: Виталий Моцкус, Владимир Селявко, Гинтарас Сунгайла, Виталий Даупарас, Георгий Ананьев. Фото из открытых источников

Официальный сайт Виленско-Литовской епархии РПЦ так формулирует вину священнослужителей, за которую они понесли тяжелое каноническое наказание: «Используя антивоенную риторику… развязали в СМИ и соцсетях кампанию по дискредитации Православной Церкви в Литве». С точки же зрения Константинопольского патриархата, «причины, по которым были вынесены приговоры [в отношении священников], основаны абсолютно не на церковных критериях, а на справедливом несогласии вышеупомянутых клириков с войной в Украине». По предложению патриарха Варфоломея Синод Константинопольской церкви единогласно отменил решение Московской патриархии и восстановил литовских священнослужителей «в их бывших церковных степенях».

В РПЦ, естественно, расценили этот акт как «вторжение на каноническую территорию Московского патриархата», который продолжает настаивать на своей исключительной юрисдикции над Литвой

(как и над всем постсоветским пространством, кроме Грузии). Кроме того, Виленско-Литовская епархия РПЦ утверждает, что ее указы, независимо от их законности, обладают «мистической» силой и автоматически отнимают благодать священства у тех, кого эта епархия «наказывает». Однако 9-е и 17-е правила IV Вселенского собора (451 г.) наделяют Константинопольского патриарха правом рассматривать апелляции клириков на решения епископов и соборов своих поместных церквей, если апеллянты считают эти решения незаконными. Само собой, что с православной точки зрения незаконные или неканонические распоряжения церковной власти никакой мистической силой не обладают: Бог не соучаствует в беззаконии, а христианская церковь не является магическо-оккультным орденом, наводящим порчу и сглаз.

Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий. Фото: Виленско-Литовская Епархия

Позиция руководства Виленско-Литовской епархии РПЦ в отношении происходящего в Украине крайне непоследовательна и противоречива. Говоря простым языком, митрополит Иннокентий и его преемник — викарный епископ Амвросий — пытаются усидеть на двух стульях, сохраняя лояльность как Кириллу (Гундяеву) с его милитаристской риторикой, так и литовскому государству — верному союзнику Украины. В марте прошлого года Иннокентий подписал антивоенное заявление своей епархии, а уже в апреле «сдал назад» и начал преследовать клириков, «прикрывающихся антивоенной риторикой». Как свидетельствует протоиерей Владимир Селявко,

руководство Виленско-Литовской епархии «боится Москвы больше, чем собственной совести». Большинство клириков этой епархии либо настроено прямо пропутински, либо считает, что «СВО — не наше дело»,

их совесть не болит. На епархиальном собрании в Вильнюсе 17 марта прошлого года 70% священников проголосовали за то, чтобы продолжить поминовение патриарха Кирилла, несмотря на бесчеловечность его позиции. По словам о. Владимира, учение РПЦ о богоизбранности и особой духовности российского народа — «чистой воды нацизм. А лишение Украины субъектности, утверждения, что нет такой страны и такого народа, — не что иное, как фашизм. И весь этот бред происходит сегодня, в XXI веке, на территории Европы. Такое невозможно принять».

Поскольку основная часть русскоязычной паствы в Литве настроена промосковски, первое время прихожанами вновь созданных общин Константинопольского патриархата будут православные литовцы и беженцы из Беларуси и Украины (за время войны в эту маленькую страну приехало уже более 100 тысяч украинцев). О намерениях перейти под омофор Вселенского патриарха также заявили литовские общины греков, грузин и молдаван. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните лично ходатайствовала перед патриархом Варфоломеем о помощи в окормлении православных жителей страны, не желающих больше оставаться в РПЦ.

В июле прошлого года Литва ввела персональные санкции против идеолога «русского мира» Кирилла (Гундяева).

Она стала одной из первых стран мира, по достоинству оценивших «заслуги» главы РПЦ в подрыве международных мира и безопасности, отрицании территориальной целостности и суверенитета Украины. МИД Литвы признало Кирилла причастным к «грубому нарушению норм и принципов международного права» и запретило ему въезд на территорию страны. Санкции против московского первоиерарха также ввели Украина, Великобритания, Канада, Эстония и Латвия. Сейм Латвии на законодательном уровне запретил местной православной церкви поминать Кирилла и находиться в какой-либо административно-канонической зависимости от него.

Действия руководства РФ положили конец церковной империи Московского патриархата. За год военных действий РПЦ потеряла порядка 12 тысяч своих приходов в Украине (статус которых, правда, пока остается «переходным»), сотни приходов в Латвии и других странах Запада.

Официально осудив аннексию Москвой Киевской митрополии в 1686 г., Константинополь вернул под свою юрисдикцию обширные территории Украины, Беларуси, Литвы. На этой основе в 2019 г. была предоставлена автокефалия (церковная независимость) Православной церкви Украины, и, судя по тому, как развиваются события, исход из РПЦ епархий других стран — лишь вопрос времени.