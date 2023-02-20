Открестились

Пятерых литовских священников, сначала запрещенных в служении, а затем и «лишенных сана» в РПЦ за свою антивоенную позицию, принял 17 февраля под свой омофор Константинопольский патриарх Варфоломей. Как говорится в официальном сообщении генерального секретариата Синода Константинопольского (Вселенского) патриархата, «первый по чести» иерарх мирового православия несколько месяцев рассматривал апелляцию протоиереев Владимира Селявко, Виталия Моцкуса и священников Виталия Даупараса, Гинтараса Сунгайлы и Георгия Ананьева на указы митрополита Виленского и Литовского Иннокентия (Васильева), утвержденные в конце июля прошлого года патриархом Кириллом (Гундяевым). Появление в Литве клириков Константинопольского патриархата означает завершение почти двухвековой церковной аннексии страны со стороны Российской империи, а позднее — Московской патриархии.
Слева направо: Виталий Моцкус, Владимир Селявко, Гинтарас Сунгайла, Виталий Даупарас, Георгий Ананьев. Фото из открытых источников
Официальный сайт Виленско-Литовской епархии РПЦ так формулирует вину священнослужителей, за которую они понесли тяжелое каноническое наказание: «Используя антивоенную риторику… развязали в СМИ и соцсетях кампанию по дискредитации Православной Церкви в Литве». С точки же зрения Константинопольского патриархата, «причины, по которым были вынесены приговоры [в отношении священников], основаны абсолютно не на церковных критериях, а на справедливом несогласии вышеупомянутых клириков с войной в Украине». По предложению патриарха Варфоломея Синод Константинопольской церкви единогласно отменил решение Московской патриархии и восстановил литовских священнослужителей «в их бывших церковных степенях».
В РПЦ, естественно, расценили этот акт как «вторжение на каноническую территорию Московского патриархата», который продолжает настаивать на своей исключительной юрисдикции над Литвой
(как и над всем постсоветским пространством, кроме Грузии). Кроме того, Виленско-Литовская епархия РПЦ утверждает, что ее указы, независимо от их законности, обладают «мистической» силой и автоматически отнимают благодать священства у тех, кого эта епархия «наказывает». Однако 9-е и 17-е правила IV Вселенского собора (451 г.) наделяют Константинопольского патриарха правом рассматривать апелляции клириков на решения епископов и соборов своих поместных церквей, если апеллянты считают эти решения незаконными. Само собой, что с православной точки зрения незаконные или неканонические распоряжения церковной власти никакой мистической силой не обладают: Бог не соучаствует в беззаконии, а христианская церковь не является магическо-оккультным орденом, наводящим порчу и сглаз.
Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий. Фото: Виленско-Литовская Епархия
Позиция руководства Виленско-Литовской епархии РПЦ в отношении происходящего в Украине крайне непоследовательна и противоречива. Говоря простым языком, митрополит Иннокентий и его преемник — викарный епископ Амвросий — пытаются усидеть на двух стульях, сохраняя лояльность как Кириллу (Гундяеву) с его милитаристской риторикой, так и литовскому государству — верному союзнику Украины. В марте прошлого года Иннокентий подписал антивоенное заявление своей епархии, а уже в апреле «сдал назад» и начал преследовать клириков, «прикрывающихся антивоенной риторикой».
Как свидетельствует протоиерей Владимир Селявко,
руководство Виленско-Литовской епархии «боится Москвы больше, чем собственной совести». Большинство клириков этой епархии либо настроено прямо пропутински, либо считает, что «СВО — не наше дело»,
их совесть не болит. На епархиальном собрании в Вильнюсе 17 марта прошлого года 70% священников проголосовали за то, чтобы продолжить поминовение патриарха Кирилла, несмотря на бесчеловечность его позиции. По словам о. Владимира, учение РПЦ о богоизбранности и особой духовности российского народа — «чистой воды нацизм. А лишение Украины субъектности, утверждения, что нет такой страны и такого народа, — не что иное, как фашизм. И весь этот бред происходит сегодня, в XXI веке, на территории Европы. Такое невозможно принять».
Поскольку основная часть русскоязычной паствы в Литве настроена промосковски, первое время прихожанами вновь созданных общин Константинопольского патриархата будут православные литовцы и беженцы из Беларуси и Украины (за время войны в эту маленькую страну приехало уже более 100 тысяч украинцев). О намерениях перейти под омофор Вселенского патриарха также заявили литовские общины греков, грузин и молдаван. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните лично ходатайствовала перед патриархом Варфоломеем о помощи в окормлении православных жителей страны, не желающих больше оставаться в РПЦ.
В июле прошлого года Литва ввела персональные санкции против идеолога «русского мира» Кирилла (Гундяева).
Она стала одной из первых стран мира, по достоинству оценивших «заслуги» главы РПЦ в подрыве международных мира и безопасности, отрицании территориальной целостности и суверенитета Украины. МИД Литвы признало Кирилла причастным к «грубому нарушению норм и принципов международного права» и запретило ему въезд на территорию страны. Санкции против московского первоиерарха также ввели Украина, Великобритания, Канада, Эстония и Латвия. Сейм Латвии на законодательном уровне запретил местной православной церкви поминать Кирилла и находиться в какой-либо административно-канонической зависимости от него.
Действия руководства РФ положили конец церковной империи Московского патриархата. За год военных действий РПЦ потеряла порядка 12 тысяч своих приходов в Украине (статус которых, правда, пока остается «переходным»), сотни приходов в Латвии и других странах Запада.
Официально осудив аннексию Москвой Киевской митрополии в 1686 г., Константинополь вернул под свою юрисдикцию обширные территории Украины, Беларуси, Литвы. На этой основе в 2019 г. была предоставлена автокефалия (церковная независимость) Православной церкви Украины, и, судя по тому, как развиваются события, исход из РПЦ епархий других стран — лишь вопрос времени.
Например, очень неординарно складывается церковно-политическая ситуация в Азербайджане, на землях которого проповедовал христианство апостол Варфоломей (его имя носит Вселенский патриарх). Один из ближайших учеников Христа, по преданию, был казнен на Апшеронском полуострове, на месте современного Баку. Представители Бакинской епархии РПЦ безоговорочно поддерживают действия Азербайджана в Нагорном Карабахе и, в частности, союзнические отношения своей страны с Турцией. А именно там, в Стамбуле, находится резиденция Константинопольского патриархата. На фоне обострения Карабахского конфликта власти Азербайджана заговорили о возрождении древней церкви Кавказской Албании, храмы которой сохранились на землях Нагорного Карабаха, возвращенных под контроль Азербайджана. Разумеется, эта церковь, возникшая за 800 лет до основания Москвы, не может иметь какого-либо отношения к юрисдикции Московского патриархата.
Карта мирового православия уже никогда не будет прежней, а РПЦ или тому, что от нее останется, точно придется забыть о своих геополитических амбициях. Да она, собственно, уже и забывает о них, превращаясь в церковь-изгоя.
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