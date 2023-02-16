«Это очень похоже на то, как начиналась антиукраинская истерия»

На прошлой неделе в Молдове произошла отставка правительства, а президент Майя Санду заявила о планах РФ совершить в стране переворот. Позднее республика даже закрыла на несколько часов свое воздушное пространство из-за «неопознанного объекта, похожего на метеозонд», а сегодня уже в четвертый раз с начала войны обнаружила залетевшую на свою территорию ракету после ночного удара России по Украине. «Новая-Европа» поговорила с политическим аналитиком и экс-представителем Молдовы при ООН Алексеем Тулбуре о том, приведет ли отставка правительства республики к политическому кризису, и нужно ли всерьез относится к заявлениям о готовящемся Кремлем госперевороте в стране.

Алексей Тулбуре политический аналитик, историк, директор института устной истории Молдовы. Бывший представитель Молдовы при ООН (2006-2008 гг.) и депутат парламента Республики Молдова (1998-2001 гг.).

— На прошлой неделе правительство Молдовы ушло в отставку. Почему это случилось? — Тут сразу надо внести ясность: это не следствие уличных протестов, происходивших в республике в последнее время, и не результат давления со стороны Кремля. Это решение самой правящей партии сменить команду. Правительство остается проевропейским, поэтому в плане идеологического вектора ничего не поменяется. Но смена кабинета — это попытка ускорить проведение реформ, посколько у Молдовы есть серьезные обязательства перед ЕС как у страны — кандидата на вступление. И мы должны выполнить эти обязательства для того, чтобы интеграция Молдовы в ЕС перешла на следующий этап. — Есть ли связь между отставкой правительства и заявлением Владимира Зеленского о том, что Киеву удалось перехватить планы России по дестабилизации Молдовы? — Это абсолютное совпадение, никакой связи между данными событиями нет. Отставка правительства готовилась уже некоторое время. В обществе накопилось недовольство кабинетом министров, который не смог себя успешно показать в борьбе с коррупцией и провести реформу юстиции так, как этого ожидали люди. Хотя все признают, что правительству пришлось работать в пожарном режиме: гуманитарный кризис, связанный с украинскими беженцам, наложился на энергетический и инфляционные кризисы. Где-то справились лучше, где-то — хуже. В итоге, согласно опросам, популярность правящей партии «Действие и солидарность» (PAS), начала падать. Если бы в ближайшее время прошли выборы, то сформировать однопартийное правительство, которое управляет Молдовой сейчас, уже бы не получилось.

По своему политическому устройству Молдова — классическая парламентская демократия. То есть правительство формирует партия, победившая на парламентских выборах. До 2016 года президент Молдовы также избирался парламентом и не имел особых полномочий, а вся сила концентрировалась в избранном правительстве. Но в 2016 году Конституционный суд вернул положение о прямых выборах президента, и система несколько изменилась. Лидер правящей партии Майя Санду решила участвовать в президентских выборах и победила на них, из-за чего сейчас формально лишена множества полномочий. При этом она остается фигурой с огромным политическим весом, и когда люди говорят о правящей партии и ее обещаниях, они имеют в виду именно Санду, хотя на самом деле за все в стране отвечает правительство, во главе которого находится другой человек (например, Наталья Гаврилица, уже бывшая премьер-министр страны — Ред.).

Будь во главе правительства именно Санду, она бы сумела обеспечить более широкую политическую поддержку партии в обществе. Но сейчас Санду сидит в президентуре без реальных полномочий,

а всеми делами занимается глава партии. Если он не справляется — его выгоняют, а если справляется — получает такой политический вес, что это начинает раздражать президента. Такое противоречие рождает множество сложностей и не способствует росту популярности правящей партии.

Сторонники партии «Шор» принимают участие в акции протеста у здания парламента в Кишиневе, Молдова, 16 февраля 2023 г. На плакате написано: «Мы просим правительство оплатить наши счета». Фото: EPA-EFE/DUMITRU DORU

— Как думаете, каким будет новое правительство? — Президент уже выдвинула кандидата на роль премьер-министра Молдовы — Дорина Речана, бывшего министра внутренних дел, советника президента по вопросам безопасности и обороны. В предложенном им составе правительства большинство министров сохраняют свои прежние посты. Хотя будут и перемены — новые министры юстиции, инфраструктуры и финансов. Мне сложно сказать, насколько успешной будет эта «новая старая команда» во главе с новым премьером. Но если нам в этом году удастся перейти на новый, переговорный этап нашего пути в ЕС, то можно считать, что правительство справилось со своей задачей. В целом, евроинтеграция — это очень долгий процесс, и надеяться на то, что к концу года правосудие у нас заработает, как во Франции или в Эстонии, а дороги будут, как в Венгрии, конечно, нельзя. Но самое важное — это движение в правильном направлении, и пока можно уверенно говорить, что новое правительство будет продолжать курс на вступление в Евросоюз. Мы получили статус кандидата вместе с Украиной, и будет стыдно, если сражающаяся Украина по реформам и трансформациям окажется впереди нас. На нашей территории нет боев, так что нам нужно проводить реформы наиболее решительным образом.

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— Недавно Майя Санду подтвердила опасения, озвученные Владимиром Зеленским, об угрозе дестабилизации в Молдове, которую хочет провести Кремль. Как думаете, президент действительно верит в это или таким способом хочет набрать политических очков? — После 24 февраля нельзя легкомысленно относиться к такого рода угрозам. Раньше мы и думать не могли, что Россия может напасть на Украину, но теперь любые варианты кажутся реальными. Тем более захват Молдовы — это дело техники, у нас нет армии, способной оказать такое сопротивление. Совсем недавно Лавров заявил, что в 2020 году Майя Санду была назначена на пост президента Молдовы Западом вопреки демократическим процессам. Хотя в сам момент выборов вопросов по ним не было ни у России, ни у западных стран, ни даже у внутренней оппозиции. Слова Лаврова означают, что, по сути, у нас случился государственный переворот, и это очень похоже на то, как начиналась антиукраинская истерия. Как сейчас Молдове воспринимать эти слова? Что нас будут возвращать так же, как Украину? И если в наши руки попадают документы о готовящемся госперевороте, как президент маленькой, небогатой страны, не состоящей в НАТО, со слабой армией должен на такое реагировать? Игнорировать подобные вещи просто безответственно.

Митингующие с флагами Евросоюза у здания парламента Молдовы, апрель 2009 года. Фото: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

— Были ли раньше в Молдове похожие перевороты или угрозы чего-то подобного? — Да, у нас была такая ситуация в апреле 2009 года после парламентских выборов, когда в очередной раз победила партия коммунистов. Оппозиционные партии тогда сочли, что выборы были сфальсифированы, и вывели людей на улицы. Но это трансформировалось во что-то, не похожее на обычные протесты. Появились какие-то координаторы с собственными целями, направляющие людей, были разгромлены здания парламента и президентской администрации. Все это имело такое влияние на общество, что через несколько месяцев у нас состоялись досрочные выборы, на которых власть получили уже другие люди. При этом всегда, абсолютно всегда власть в Молдове менялась через выборы. — После того как Россия напала на Украину, позиции пророссийских сил в Молдове усилились или ослабли? — Позиции пророссийских партий — Избирательного блока коммунистов и социалистов и партии «Шор» — ослабляются, но медленно. Молдова — одна из тех стран постсоветского пространства, где количество сторонников режима Владимира Путина остается высоким. Но это не главное. Важнее, что популярность других молдавских партий не выросла, и в связи с этим партии с пророссийской направленностью стали больше видны. При этом у них совершенно непонятное будущее: если война закончится победой Украины, то опираться на Россию больше не получится, и на чем будут основываться эти партии дальше — неясно.

Война идет год, и ни одна из пророссийских партий не высказалась по поводу происходящего в Украине. Кто агрессор, кто жертва, как они к этому относятся и так далее.