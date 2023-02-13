Президент Молдовы заявила о планах РФ совершить в республике переворот с захватом власти

Президент Молдовы Майя Санду на брифинге заявила о планах России совершить в республике переворот и привести к власти лояльных Кремлю людей. Ее слова приводит «Радио Свобода» в Молдове.

По информации Санду, план захвата передали в Молдову украинские спецслужбы. Он предполагает нападения на госучреждения с захватом заложников, которые будут маскироваться под акции протеста оппозиции.

Согласно этому плану, к насильственным действиям будут привлечены «диверсанты с военной подготовкой, замаскированные в гражданскую одежду» и люди из-за пределов страны. Найдены инструкции по въезду в Молдову для граждан РФ, Беларуси, Сербии и Черногории.

Также Санду сообщила, что Кремль в своем плане рассчитывает на поддержку молдавской партии «Шор», на ветеранов силовых структур и людей, связанных с олигархом Владом Плахотнюком, покинувшим страну.

По ее словам, таким образом Россия хочет сменить «легитимную власть Кишинева на нелегитимную», остановить евроинтеграцию страны и использовать Республику Молдова в войне России против Украины. Президент Молдовы попросила парламент в ближайшее время принять законопроекты, направленные на усиление роли Службы разведки и безопасности.

Кроме того, Санду рассказала о попытках «подорвать государственность» Молдовы прошлой осенью, которые «не достигли своих целей благодаря оперативным действиям органов безопасности и общественного порядка».

«Осенью в центре внимания оказался энергетический кризис, который должен был вызвать сильное недовольство населения и привести к насильственным действиям», — пояснила она.