Молдова закрыла свое воздушное пространство. Запланированные рейсы отменены. Об этом сообщила национальная авиакомпания Air Moldova.
«Уважаемые пассажиры, в данный момент воздушное пространство Республики Молдова закрыто, ждем возобновления полетов. Те, кто сегодня находится в аэропорту, на борту или собирается вылететь, сохраняйте спокойствие и следите за информационными панелями в аэропорту, а также на сайте авиакомпании и аэропорта», — говорится в сообщении перевозчика.
С подобным сообщением также выступила авиакомпания HiSky.
По данным «Интерфакса» со ссылкой на аэропорт Кишинева, решение принято «по соображениям безопасности» и будет действовать до 16:00 (17:00 МСК).
Орган Гражданской Авиации Республики Молдова сообщил об открытии воздушного пространства.
Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила о планах России совершить в республике переворот и привести к власти лояльных Кремлю людей. По ее информации, план захвата передали в Молдову украинские спецслужбы. Он предполагает нападения на госучреждения с захватом заложников, которые будут маскироваться под акции протеста оппозиции.