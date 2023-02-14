Молдова закрыла свое воздушное пространство. Запланированные рейсы отменены. Об этом сообщила национальная авиакомпания Air Moldova.

«Уважаемые пассажиры, в данный момент воздушное пространство Республики Молдова закрыто, ждем возобновления полетов. Те, кто сегодня находится в аэропорту, на борту или собирается вылететь, сохраняйте спокойствие и следите за информационными панелями в аэропорту, а также на сайте авиакомпании и аэропорта», — говорится в сообщении перевозчика.

С подобным сообщением также выступила авиакомпания HiSky.

По данным «Интерфакса» со ссылкой на аэропорт Кишинева, решение принято «по соображениям безопасности» и будет действовать до 16:00 (17:00 МСК).