В Молдове обнаружили осколки ракеты от ночного авиаудара России по Украине

Патруль пограничной полиции Молдовы обнаружил у села Ларга в Бричанском районе осколки ракеты, оставшиеся от авиаудара России по Украине. Об этом сообщили в МВД республики.

После обнаружения остатков снаряда были сразу же приняты меры по охране района, утверждают в министерстве. Полицейские оцепили периметр и ожидают прибытия саперов и следователей.

«Это четвертый случай, когда остатки ракет от бомбардировок Украины попадают на территорию Республики Молдова», — отметили в ведомстве. Принадлежность осколков снаряда не уточнили.

До этого о нахождении остатков ракет в республике сообщали после массированных обстрелов Украины 14 января, 5 декабря и 31 декабря.

Сегодня утром украинские власти также заявили, что ночью российские войска нанесли массированный удар по стране. По Украине выпустили 32 ракеты, 16 из которых удалось сбить, утверждают военные.

Пресс-секретарь Оперативного командования ВСУ «Юг» Наталья Гуменюк рассказала, атака была «миксованная» — использовались как ракеты, так и беспилотники.

Сообщалось о попадании в объекты инфраструктуры во Львовской и Кировоградской области. В городе Павлоград Днепропетровской области в результате обстрела погибла 79-летняя женщина, семь человек получили ранения. В Херсоне погибла 70-летняя женщина, в селе Змиевка Херсонской области — замужняя пара.