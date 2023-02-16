Байден: сбитые над США летающие объекты, вероятно, не были разведывательными аппаратами

Президент США Джо Байден выступил с речью о появлении неопознанных объектов над воздушным пространством Северной Америки в последние недели. Выступление транслировалось на сайте Белого Дома.

Байден заявил, что отдал приказ сбить три неопознанных объекта в небе из-за опасности для гражданских самолетов. Он также хотел предотвратить возможное наблюдение «за чувствительными объектами».



Президент объявил о создании более точной базы беспилотных объектов, а также о новых правилах в отношении этих объектов. Байден пообещал, что службы станут быстрее их обнаруживать.

Байден подчеркнул, что США до сих пор не знают происхождения сбитых летающих объектов, но ничто не указывает на то, что они принадлежат китайской программе воздушных шаров-шпионов. По последним оценкам, это были частные объекты.

«Текущая оценка разведывательного сообщества заключается в том, что эти три, скорее всего, были воздушными шарами, связанными с частными компаниями, развлекательными или исследовательскими учреждениями, изучающими погоду или проводящими другие научные исследования», — сказал президент во время выступления.

В то же время были введены санкции против шести китайских фирм, которые «напрямую поддерживают» аэрокосмическую программу китайских военных, включающую дирижабли и воздушные шары. Ограничения запрещают этим компаниям доступ к американским технологиям.

«Мы стремимся к конкуренции, а не к конфликту с Китаем. Мы не стремимся к новой холодной войне. Но я не приношу никаких извинений», — сказал Байден