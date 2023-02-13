В небе над США сбили уже четвертый неопознанный объект

Военно-воздушные силы США сбили четвертый объект над территорией Северной Америки. Как пишет The New York Times, ссылаясь на данные Пентагона, неопознанный летающий объект засекли в небе над озером Гурон у границы с Канадой.
Объект на высоте примерно шести тысяч был сбит по приказу американского президента Джо Байдена. Летательный аппарат впервые был замечен 11 февраля над штатом Монтана, через день его наблюдали в Висконсине и Мичигане, пишет NYT.
Федеральное авиационное управление США ранее ненадолго закрыло воздушное пространство над озером Мичиган. Мичиган и Гурон входят в систему Великих озер на границе США и Канады.
Это уже четвертый объект, сбитый в небе США и Канады с начала февраля. Первый был уничтожен 5 февраля в Южной Каролине. По данным американского Минобороны, он был направлен китайским правительством для сбора разведданных. Второй аэростат, принадлежность которого пока не определена, был сбит в небе над Аляской 10 февраля. 12 февраля в Канаде был уничтожен «неопознанный объект». США ввели санкции против пяти китайских компаний и одного исследовательского института