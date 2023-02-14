Минобороны: мобилизованные лишатся льгот, если указ о мобилизации перестанет действовать до окончания «СВО»

Если указ о мобилизации перестанет действовать до окончания «СВО», мобилизованные лишатся соцгарантий и компенсаций. Такой ответ от Министерства обороны на свое обращение получил депутат Псковского областного Собрания Артур Гайдук («Яблоко»).
«Статус мобилизованных граждан и денежное содержание не будет соответствовать статусу и денежному содержанию военнослужащих, проходящих военную службу по контракту», — уточняется в сообщении.
Скриншот: «Яблоко»
Ранее Гайдук отправил обращение с предложением издать указ о завершении частичной мобилизации на имя президента России Владимира Путина. В администрации президента ему ответили, что действие указа продолжается.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затем также заявил, что некоторые положения указа о мобилизации в России продолжают действовать, но призыв граждан на военную службу в рамках этого документа прекращен.
28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о завершении мобилизации в России. По словам главы Минобороны, «установленное задание в 300 тысяч человек выполнено, других мобилизационных заданий не планируется».
Спустя три дня о завершении мобилизации объявил и сам президент. При этом соответствующего указа опубликовано не было. Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что такой документ не требуется.