Песков: указ Путина о мобилизации в России продолжает действовать

Некоторые положения указа о мобилизации в России продолжают действовать, но призыв граждан на военную службу в рамках этого документа прекращен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Призыв в рамках частичной мобилизации осуществлялся до достижения установленной численности, необходимой для выполнения вооруженными силами поставленных задач. Минобороны рапортовало о том, что установленная численность была достигнута, в связи с чем призыв граждан в рамках частичной мобилизации был остановлен, завершен», — заявил Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Однако кроме призыва на военную службу мобилизация включает и «другие мероприятия, необходимые для обеспечения выполнения задач вооруженных сил», и в этой части указ продолжает работать, добавил пресс-секретарь российского президента. В Кремле отказались конкретизировать, о каких именно положениях документа идет речь, однако это касается в том числе и закрытого пункта указа (в котором, вероятно, содержалась информация о количестве мобилизуемых — Прим. ред.), добавил Песков.

17 января депутат Псковского областного Собрания Артур Гайдук («Яблоко») получил ответ от администрации президента на свое обращение, в котором говорилось, что действие указа президента о «частичной мобилизации» продолжается.