Песков: указ Путина о мобилизации в России продолжает действовать

Некоторые положения указа о мобилизации в России продолжают действовать, но призыв граждан на военную службу в рамках этого документа прекращен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Призыв в рамках частичной мобилизации осуществлялся до достижения установленной численности, необходимой для выполнения вооруженными силами поставленных задач. Минобороны рапортовало о том, что установленная численность была достигнута, в связи с чем призыв граждан в рамках частичной мобилизации был остановлен, завершен», — заявил Песков (цитата по «Интерфаксу»).
Однако кроме призыва на военную службу мобилизация включает и «другие мероприятия, необходимые для обеспечения выполнения задач вооруженных сил», и в этой части указ продолжает работать, добавил пресс-секретарь российского президента. В Кремле отказались конкретизировать, о каких именно положениях документа идет речь, однако это касается в том числе и закрытого пункта указа (в котором, вероятно, содержалась информация о количестве мобилизуемых — Прим. ред.), добавил Песков.
17 января депутат Псковского областного Собрания Артур Гайдук («Яблоко») получил ответ от администрации президента на свое обращение, в котором говорилось, что действие указа президента о «частичной мобилизации» продолжается.
28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о завершении мобилизации в России. По словам главы Минобороны, «установленное задание в 300 тысяч человек выполнено, других мобилизационных заданий не планируется». Спустя три дня о завершении мобилизации объявил и сам президент. При этом соответствующего указа опубликовано не было. Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждает, что такой документ не требуется.
Как отмечает юрист Павел Чиков, прекращение мобилизации лишит власти возможности без нового указа инициировать последующие мобилизационные мероприятия, если они понадобятся, считает юрист.