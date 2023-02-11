Зеленский освободил Руслана Дзюбу от должности заместителя командующего Нацгвардией Украины

В июне 2019 года Зеленский назначил Дзюбу заместителем командующего Национальной гвардии по тылу — начальником логистики.

Еще одним указом Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Президент Украины прекратил членство погибшего главы МВД Дениса Монастырского в составе СНБО, ввел в Совет министра внутренних дел Игоря Клименко, а также утвердил там главу Службы безопасности Украины Малюка Василия Васильевича.

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На этой неделе Верховная Рада Украины проголосовала за назначение Василия Малюка на должность главы Службы безопасности и Игоря Клименко на пост министра внутренних дел. Назначение Малюка поддержали 324 депутата. За утверждение Клименко проголосовали 321 парламентарий.

Малюк начал исполнять обязанности главы СБУ после того, как летом президент Украины Владимир Зеленский уволил с этой должности своего друга детства Ивана Баканова.

Клименко также был исполняющим обязанности МВД. Его назначили на эту должность две недели назад, после того, как в результате крушения вертолета ГСЧС возле детского сада в Броварах погиб глава МВД Украины Денис Монастырский.

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия объявил о кадровой перестановке в силовых ведомствах в связи с тем, что «обстоятельства требуют усиления и перегруппировки». Он заявил, что руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов возглавит украинское министерство обороны.