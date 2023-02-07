Верховная Рада утвердила назначения Василия Малюка на должность главы СБУ и Игоря Клименко на пост министра внутренних дел

Верховная Рада Украины проголосовала за назначение Василия Малюка на должность главы Службы безопасности и Игоря Клименко на пост министра внутренних дел. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Васили Малюк. Фото: СБУ
Назначение Малюка поддержали 324 депутата, рассказал нардеп Ярослав Железняк. За утверждение Клименко проголосовали 321 парламентарий, написал Гончаренко.
По словам Железняка, на голосовании присутствовали президент Украины, вице-президент, премьер-министр, секретарь СНБО и генпрокурор.
Игорь Клименко. Фото: соцсети
«Учитывая такой результат и пройденную проверку полномасштабной войной, считаю его назначение вполне оправданным. Мы осуществляем кадровые изменения в сфере безопасности, чтобы усилить оборону», — прокомментировал назначение Малюка украинский лидер Владимир Зеленский.
Малюк начал исполнять обязанности главы СБУ после того, как летом президент Украины Владимир Зеленский уволил с этой должности своего друга детства Ивана Баканова.
Клименко также был исполняющим обязанности МВД. Его назначили на эту должность две недели назад, после того, как в результате крушения вертолета ГСЧС возле детского сада в Броварах погиб глава МВД Украины Денис Монастырский.
Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия объявил о кадровой перестановке в силовых ведомствах в связи с тем, что «обстоятельства требуют усиления и перегруппировки».
Он анонсировал, что главу Минобороны Украины Алексея Резникова переведут на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, которую занимает Павел Рябикин.
Генерал-майор Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки Украины, возглавит министерство обороны, «что абсолютно логично для военного времени», отметил Арахамия.
Главой МВД Украины станет Игорь Клименко, в настоящее время исполняющий обязанности руководителя ведомства, Службу безопасности Украины возглавит Василий Малюк.