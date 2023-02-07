Верховная Рада утвердила назначения Василия Малюка на должность главы СБУ и Игоря Клименко на пост министра внутренних дел

Верховная Рада Украины проголосовала за назначение Василия Малюка на должность главы Службы безопасности и Игоря Клименко на пост министра внутренних дел. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

По словам Железняка, на голосовании присутствовали президент Украины, вице-президент, премьер-министр, секретарь СНБО и генпрокурор.

«Учитывая такой результат и пройденную проверку полномасштабной войной, считаю его назначение вполне оправданным. Мы осуществляем кадровые изменения в сфере безопасности, чтобы усилить оборону», — прокомментировал назначение Малюка украинский лидер Владимир Зеленский.

Малюк начал исполнять обязанности главы СБУ после того, как летом президент Украины Владимир Зеленский уволил с этой должности своего друга детства Ивана Баканова.

Клименко также был исполняющим обязанности МВД. Его назначили на эту должность две недели назад, после того, как в результате крушения вертолета ГСЧС возле детского сада в Броварах погиб глава МВД Украины Денис Монастырский.