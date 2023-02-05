Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия объявил, что министром обороны Украины станет глава ГУР Кирилл Буданов

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия объявил о кадровой перестановке в силовых ведомствах в связи с тем, что «обстоятельства требуют усиления и перегруппировки». Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Нынешний глава Минобороны Украины Алексей Резников переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, которую на данный момент занимает Павел Рябикин. По словам Арахамии, это делается «для усиления военно-промышленного сотрудничества, что абсолютно логично, учитывая его экспертизу по „Рамштайну“ и необходимость „поднять“ министерство, которое должно делать больше».
Генерал-майор Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки Украины, возглавит министерство обороны, «что абсолютно логично для военного времени», отметил Арахамия.
Главой МВД Украины станет Игорь Клименко, в настоящее время исполняющий обязанности руководителя ведомства, Службу безопасности Украины возглавит Василий Малюк, также сейчас исполняющий обязанности главы СБУ.
«Силовые ведомства на этом этапе должны возглавить не политики, а кадровые силовики.
Враг готовится наступать. Мы готовимся защищаться и возвращать свое», — написал Арахамия.
«РБК-Украина» со ссылкой на источник сообщает, что голосование за отставку Рябикина и Резникова, а также за вступление в должность последнего пройдет в понедельник, 6 февраля. По словам собеседника издания, голосования по Малюку и Клименко состоятся во вторник, 7 февраля.
Клименко стал исполняющим обязанности главы МВД Украины после гибели бывшего руководителя ведомства Дениса Монастырского при крушении вертолета в Броварах. Малюк начал исполнять обязанности главы СБУ после того, как президент Украины Владимир Зеленский уволил с этой должности своего друга детства Ивана Баканова.