Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия объявил, что министром обороны Украины станет глава ГУР Кирилл Буданов

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия объявил о кадровой перестановке в силовых ведомствах в связи с тем, что «обстоятельства требуют усиления и перегруппировки». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Нынешний глава Минобороны Украины Алексей Резников переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, которую на данный момент занимает Павел Рябикин. По словам Арахамии, это делается «для усиления военно-промышленного сотрудничества, что абсолютно логично, учитывая его экспертизу по „Рамштайну“ и необходимость „поднять“ министерство, которое должно делать больше».